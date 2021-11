José Ramón Valente: “Temas como violencia, inmigración e inflación son más relevantes que izquierda, derecha o buscar un cambio de modelo”

José Ramón Valente reconoce que ayer triunfó un relato menos ideologizado. El economista y exministro de Economía asegura que los resultados de las elecciones presidencial y parlamentaria echan por tierra las propuestas de cambios radicales al modelo emanadas de sectores de izquierda y cree que la conexión que logró José Antonio Kast con temas urgentes y prácticos, como la violencia e inmigración, fueron claves en su paso a segunda vuelta.

“Mi lectura de las votaciones es que a los chilenos les importa poco la ideología y mucho sus problemas personales. Temas como la violencia, inmigración e inflación, son más relevantes que izquierda, derecha o buscar un cambio de modelo”, afirma el economista.

¿Qué le parece que el candidato Kast haya liderado la primera vuelta presidencial y enfrente a Gabriel Boric en el balotaje?

Mi interpretación es que la gente optó por aquellos candidatos que se manifiestan con una posición clara respecto a los problemas de los lugares en que vive. Por ejemplo, Kast ha manifestado su rechazo claro a la violencia y obtuvo una votación enorme en La Araucanía, a diferencia de Boric, quien fue castigado dada su postura tímida en contra de la violencia. Otro ejemplo es el candidato Parisi, quien manifestó claramente su posición en contra de la inmigración ilegal en el norte. A su vez, la Región Metropolitana (donde Boric obtuvo una alta votación) es una zona más ideologizada. Ahí los temas de violencia en La Araucanía e inmigración son menos angustiosos que en el norte y en el sur. Al final, en el voto de mucha gente hay menos ideología y más sentido práctico. Cuando se sufre la violencia no importa si eres de derecha o de izquierda, al igual que con el tema de la inmigración; te importa que te resuelvan el problema.

¿Cómo influirán los temas económicos en esta segunda vuelta?

La inflación, por ejemplo, es un tema que afecta directamente a la gente. La gente lo siente día a día en sus bolsillos. Va a ser crucial cómo la gente conecte con un candidato que le pueda resolver sus problemas de pérdida del poder adquisitivo y alza de las tasas de interés, más allá de si es de derecha o de izquierda. En ese sentido, Kast tiene ventajas frente a la candidatura de Boric: es menos ideológica y puede conectar mejor con la idea de resolver los problemas prácticos de la gente. La candidatura de Boric es bastante más ideológica al insistir con el relato de cambio de modelo y fin del neoliberalismo. Kast puede lograr mejor conexión en temas como la inmigración, inflación y tasas de interés, por ejemplo.

Modelo

¿Estas votaciones podrían estar demostrando que hubo una sobreinterpretación de aquellos que veían en el estallido social un cambio radical al modelo?

Los resultados demuestran una sobreinterpretación de lo que fue el estallido de octubre, al tratar de asignarle un carácter más político e ideológico. El estallido tuvo mucho más que ver con los problemas más cotidianos de las personas. Una cosa es que la gente diga ‘no me alcanza el sueldo, me están subiendo el pasaje de la micro, estoy muy endeudado y necesito que alguien me de una respuesta a eso’, a decir que quiere un cambio radical del modelo de desarrollo del país y el fin del neoliberalismo. Ese último relato no tiene correlación con la votación de hoy.

¿Cómo proyecta la esperable moderación de las propuestas económicas de ambos candidatos en segunda vuelta?

Kast hizo, en primera vuelta, un programa más bien testimonial que un programa de gobierno. Y, ahora, dado que tiene posibilidades de ganar, tiene que repensar el programa de gobierno que había planteado antes y priorizar tres o cuatro puntos relavantes. En el caso de Boric, si llegan a tener la misma interpretación que estoy comentando, van a tener que conectar mucho más con las necesidades de la gente, ser menos ideológicos. Sin embargo, eso le puede generar un problema grave con el Partido Comunista.

¿Esa esperable moderación de Boric sería más táctica que real?

Cuando te das cuenta que no eres una supermayoría y estás casi empatado, al igual que en el Senado, vas a tener que moderarte de forma real, ya que las posibilidades de aprobar un programa refundacional como el que tiene Gabriel Boric, actualmente son bien bajas. Con estas votaciones, el 75% de los chilenos está diciendo que no quiere refundar el país. Hoy los únicos que quieren refundar el país son Boric y Artés, nadie más.

¿Cómo espera que José Antonio Kast resuelva el dilema de unir a todos los sectores de centroderecha de cara al balotaje ?

Hay que recordar que la candidatura de Kast es apoyada por los partidos de la centroderecha: RN, la UDI y Evopoli, y creo que se van a cuadrar con su candidatura, no me cabe duda.

¿Usted estaría dispuesto a trabajar en un gobierno liderado por Kast, si eventualmente llega a ser Presidente?

Siempre estoy dispuesto a cooperar, pero mi tiempo ya pasó. Hay gente joven muy buena. Mi preferencia en estos momentos es participar desde el lado de las ideas, pero no participar activamente.