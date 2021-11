JP Morgan demanda a Tesla por más de US$ 162 millones y Elon Musk vende más acciones

La ola de ventas de acciones de Tesla Inc. por parte de Elon Musk continuó una segunda semana, con el director ejecutivo del fabricante de autos vendiendo, el lunes, más de 934.000 acciones valoradas en alrededor de US$ 930 millones, mientras también ejercía opciones de compra, según nuevas divulgaciones.

Por otra parte, JP Morgan Chase & Co. presentó el lunes una demanda contra Tesla alegando incumplimiento de contrato sobre garantías (o warrants) de acciones que vencieron este año. La institución financiera dijo que busca recuperar más de US$ 162 millones a través del caso presentado el lunes en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Sur de New York.

JP Morgan dice que Tesla estaba obligada a entregar las acciones bancarias o el dinero si el precio de las acciones del fabricante de autos estaba por encima del precio de ejercicio de las garantías en el momento en que expiró el contrato entre las empresas, que fue justamente el caso. “Tesla ha ignorado flagrantemente su clara obligación contractual de pagar a JPMorgan en su totalidad”, alega la demanda.

La disputa sobre las garantías entre el banco más grande de Estados Unidos y el fabricante de autos más valioso del mundo, se complica por la afirmación de Musk en 2018 de que había asegurado fondos para sacar a Tesla de la bolsa, solo para que revirtiera la declaración poco después. La afirmación original llevó a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) a demandar a Musk por fraude, lo que llevó a varias acciones contra el jefe de Tesla, incluida su renuncia al cargo de presidente de Tesla.

JP Morgan modificó dos veces el precio de las opciones sobre el episodio, una medida que Tesla desafió como “irrazonable” en ese momento, según la demanda. El banco rechazó la queja de Tesla, según dicen los documentos legales, y argumentó que sus movimientos para ajustar los precios de las garantías eran requeridos contractualmente. El precio de las acciones de Tesla en el momento en que expiró la garantía este año estaba por encima de los precios de ejercicio (o precios strike) originales y ajustados, dice el banco en la demanda.

Tesla no respondió a una solicitud de comentarios sobre el caso.

Las ventas del lunes significan que Musk vendió alrededor de 7,3 millones de acciones de Tesla valoradas en aproximadamente US$ 7.800 millones desde que señaló, hace poco más de una semana, que se desharía hasta del 10% de sus acciones en la compañía.

Las últimas ventas se produjeron después de que Musk, la persona más rica del mundo, se burlara del senador Bernie Sanders (Independiente, Vermont.) durante el pasado fin de semana después de que el ex candidato presidencial tuiteara que los super ricos deberían pagar una parte justa de impuestos.

“Debemos exigir que los extremadamente ricos paguen una parte justa. Punto”, tuiteó Sanders el sábado por la tarde.

“Sigo olvidando que todavía estás vivo”, respondió Musk. ¿Quieres que venda más acciones, Bernie? Solo di la palabra ... “, afirmó en una respuesta al tweet.

Un representante de Sanders no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Musk no respondió a las solicitudes de comentarios.

Musk, en ese momento, había vendido aproximadamente US$ 6.900 millones en acciones de Tesla durante esa semana, una de las ventas de acciones más grandes de la historia por parte de un director ejecutivo en un período de varios días. La venta se produjo después de que Musk preguntó a sus seguidores a principios de este mes, a través de una encuesta de Twitter, si debería vender el 10% de sus acciones de Tesla. La gente votó a favor de la venta. Musk, antes de la encuesta, ya había programado la primera venta de acciones.

Musk tiene un patrimonio neto de alrededor de US$ 279.000 millones, la persona más rica en el índice de multimillonarios de Bloomberg, estando por delante del segundo más rico, el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, quien tiene una riqueza estimada en US$ 203.000 millones.

El intercambio en Twitter entre Musk y Sanders también se produce cuando los demócratas y la Casa Blanca han estado tratando de convertir en ley el plan Build Back Better, que —entre otras cosas— aumentaría los impuestos a los estadounidenses de muy altos ingresos y a las grandes empresas. Sanders, un independiente de Vermont que se postuló contra el presidente Biden en la carrera presidencial demócrata del 2020, ha estado a favor de aumentar las tasas impositivas a las empresas que tienen grandes diferencias entre lo que ganan sus trabajadores y sus directores ejecutivos.

Las declaraciones de Musk en las redes sociales, previamente, ya han provocado escrutinio. En 2018, tuiteó sobre una posible compra de Tesla que llevó a que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) pusiera en rigor una sanción-acuerdo con la compañía alegando que el CEO había cometido fraude a través de su tweet. Musk y Tesla tuvieron que pagar US$ 20 millones cada uno para resolver el caso.

También se pactó que los abogados de Tesla aprobaran previamente las declaraciones públicas que él difundiera por redes sociales. The Wall Street Journal informó a principios de este año que la SEC informó a Tesla en 2020 que el uso de Twitter de Musk había violado esa política dos veces.