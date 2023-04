Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4: “Hay inversiones que quieren venir a Chile, pero no van a venir a países que las castigan”

“Vine en mayo del año pasado y había mucha preocupación por la reforma constitucional, afortunadamente hubo un rechazo, era una mala reforma, un mal proyecto de constitución, y lo que noto, si tuviera que resumir el ambiente que he visto en una palabra, es “mejor”. Con esas palabras Juan Carlos Ureta, presidente del banco de inversión español Renta4, se refiere a su reciente paso por Chile -uno de los tres países de la región donde la institución tiene operaciones-, donde además aprovechó de reunirse con inversionistas y de tomar nota sobre la contingencia local.

Según Ureta, “Chile está volviendo, está volviendo a la confianza, está volviendo a la ortodoxia en lo económico. Ahora, digo que está volviendo porque no ha vuelto del todo. Es decir, el hito que la gente rechazara la constitución, que iba en una dirección totalmente contraria a lo que ha sido Chile, un país que ha representado la institucionalidad, la economía de mercado; me parece muy importante que la gente la haya rechazado, no los políticos, la gente”.

En Chile la corredora Renta4 tiene más de 10 años. ¿Chile está mejor que hace una década?

Mejor, no tengo ninguna duda. Además el país ha pasado por pruebas muy importantes, por la revuelta de octubre de 2019, y la ha superado. Es verdad que fue duro, pero con esas cosas se aprende y mejora. El país ha pasado por la pandemia y la ha superado, como otros países del mundo, pero es importante. También ha pasado por un intento de reforma constitucional en una mala dirección, y la ha superado. El país ha pasado por una crisis de confianza y está volviendo a recuperarla.

Se están discutiendo varias reformas económicas en el Congreso. ¿Hay alguna que le preocupe particularmente?

Tenemos la reforma a las pensiones, hay elementos inquietantes, todo lo que sea descapitalizar las pensiones, e incluyo el sexto retiro, es malo. Tenemos el tema de las isapres, con el riesgo de que se desprivatice esa parte de la salud, evidentemente la salud pública tiene una función, pero también la privada. Otro tema importante es la reforma tributaria, el Parlamento se negó a legislarla pero habrá otros proyectos. Y tenemos las elecciones del 7 de mayo para elaborar una nueva constitución. Son cuatro puntos muy importantes, pero lo que notamos es que Chile ha mejorado, ha vuelto a generar esa expectativa de volver a ser un país diferente a los vecinos, por su ortodoxia económica, por su respeto al mercado, la institucionalidad, eso es importante.

¿Los inversionistas en Europa quieren invertir en Chile?

Chile llama positivamente la atención de los inversionistas, pero la inversión extrajera en Chile empieza a caer el 2013 cuando hay un proyecto de reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet que castigaba la inversión. Claro que hay inversiones que quieren venir a Chile, pero no van a querer venir a países que la castigan.

¿Cómo ve la situación en la región?

Estamos en Chile, Perú y Colombia. En los tres países hay gobiernos que, en principio, se podría pensar que no son pro empresas, sino que pro estado. Pero en los tres países el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, y eso modera mucho los temas. Es un equilibrio muy interesante. La región tiene una situación política que puede generar algunas dudas e incertidumbres, pero de alguna manera el equilibrio entre gobierno y parlamento está generando que las economías no se estén resintiendo de manera especial por razones políticas.

¿Se han incrementado las posibilidades de recesión en Europa tras los problemas de Credit Suisse?

Lo importante no es si habrá o no recesión, sino que entender que vamos a un largo período de bajo crecimiento. Hoy por hoy el Banco Central Europeo sigue evitando que haya problemas con la deuda pública, pero eso tiene un límite. La economía en el continente, igual que el mundo, se encamina hacia un período relativamente largo de crecimiento bajo, con una inflación que se mantiene en niveles de 3-4%, y una economía que necesita una enorme transformación empresarial. Esa economía puede generar algunas tensiones, lo estamos viendo en Francia con la reforma de las pensiones, donde se pide una mayor provisión de servicios del estado. En algún momento el modelo donde el BCE mantiene las primas por riesgo, se va a agotar, y en ese momento probablemente veamos un crisis, y no lo digo en un sentido negativo, donde se avance hacia la emisión de eurobonos, pero unida a una mayor integración política, es decir, eliminar las grandes autonomías en políticas fiscales que hay hoy, esto sin perder soberanía, pero si voy a financiar exijo que los presupuestos nacionales pasen por el parlamento europeo.

El crecimiento en Chile

¿Cómo analizan la operación en Chile?

En Chile empezamos con dos áreas de negocios, una es la mesa de bonos, con un contexto un poco regional porque está muy unida a la mesa de Perú y de Colombia; una plataforma de inversiones online. Aparte de eso hemos ido desarrollando una actividad que es la gestión de patrimonios, todavía con volumen menor, pero en la que queremos insistir mucho, con una oferta basada en nuestra ofician en Luxemburgo y en el banco en España, que ya gestiona activos por US$30 mil millones. Creemos que tenemos soluciones para el inversor y ahorrante chileno que pueden ser muy interesantes.

¿Pero cuáles son las metas?

No somos una entidad con metas cuantitativas, nos gustaría llegar en algún momento a los US$500 millones gestionados aquí en Chile, estamos muy lejos de eso, en gestión estamos por debajo de los US$30 millones, pero el objetivo sería llegar a esa nivel. Y otra parte donde queremos estar es en finanzas corporativas, donde hemos estado en varias operaciones, que lamentablemente no han llegado a concretarse. En España tenemos una pata de intermediación, bonos y equity, una pata de gestión de patrimonio y una de finanzas corporativas. Nos gustaría desarrollar estas dos últimas en Chile, pero con tranquilidad. No estamos obsesionados con el crecimiento rápido, sino con el crecimiento de calidad.