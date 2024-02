La baja de SQM en 2023: precio del litio cae a US$ 16 mil la tonelada y pagos a Corfo retroceden 43%

La minera privada vendió su producción de litio en todo el año a un promedio anual de US$ 33 mil la tonelada, muy menor a los US$ 52 mil vistos en el año récord de 2022. En el último trimestre el precio cayó 73% año contra año, reflejando el duro retroceso en la cotización global del mineral. El menor desempeño afectó los pagos a Corfo, que retrocedieron a US$1.868 millones desde los US$ 3.272 millones.