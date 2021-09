La controvertida irrupción pública de Ramón López que mete ruido en la FEN de la Universidad de Chile

“Están desesperados, ahora pretenden descalificarme porque originalmente soy ingeniero agrónomo a pesar de que mi doctorado es en economía y he hecho extensas investigaciones en crecimiento económico, políticas tributarias, etc. No aceptan desafíos, porque saben sus limitaciones”, ese fue uno de sus últimos mensajes que escribió en su cuenta de Twitter el profesor Titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ramón López, para defenderse de las críticas que recibió luego de que emplazara por esa misma vía al Banco Central BC) por el alza en la tasa de interés de 75 puntos base que concretó la semana pasada.

El día en que el instituto emisor subió la Tasa de Política Monetaria su enojo fue evidente y lo dejó en claro en las redes sociales: “El daño que va a producir el BC es grande, y lo hacen para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumente el desempleo para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de AFP. ¡Increíble!!”, publicó. También sostuvo: “BC dobla la tasa base de 0,75 a 1,5. Una insensatez temeraria, verdadero atentado económico, porque la inflación es en gran medida importada, no originada en la demanda interna. ¿Pretenden reducir alza mundial del petróleo o los precios internacionales de otros productos?”

Y ayer siguió: “Parece que los inversionistas extranjeros son harto más optimistas que nuestros técnicos criollos. La inversión extranjera en el período enero-julio de este año aumentó 57% con respecto al mismo período de 2020. Alcanzando récord histórico”.

Al interior de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile sus polémicos dichos contra el Banco Central no pasaron inadvertidos y causaron molestia entre los profesores. Aunque no hay una respuesta oficial de parte del decanato, cuyo titular es precisamente un expresidente del BC, José De Gregorio, entre los académicos comentan que, si bien se pueden hacer críticas y debatir sobre políticas públicas o macroeconómicas, la forma en que las hace López es lo que genera más resquemores, aunque para otros también está el hecho de que su expertise no es monetaria. “López está sobregirado con sus declaraciones. Deja mal parada a la facultad, la desprestigia y la expone públicamente. Culpabiliza a los medios de comunicación cuando él comete los errores”, dice un académico de la universidad.

Otro sostiene que “en la FEN el grupo de profesionales es extraordinariamente profesional, por ello, cuando se lanzan dichos como los de López, expone a la facultad y su imagen es la que está en la opinión pública. Que haya atacado de manera indirecta a (Mario) Marcel generó ruido. La facultad está para debatir políticas públicas, pero no por Twitter”.

Entre los profesores la irrupción en Twitter de López ha sido conversaciones de “pasillo” y el foco ha estado puesto en el trato que le dio al Banco Central, considerando, además, que hay consejeros de la institución que han hecho clases en la facultad. Además, sostienen, el tono de “pontificar” sobre lo bueno y lo malo también es materia de incomodidad en la FEN.

Ramón López es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de British Columbia (Canadá), e hizo gran parte de su carrera en la Universidad de Maryland, a la cual estuvo vinculado por más de 30 años, primero como profesor asociado entre 1983 y 1988, y luego como profesor, desde 1990 hasta 2014, ambas posiciones en el Departamento de Agricultura y Recursos Económicos. Entremedio, trabajó como economista senior de la División de Políticas de Comercio del Banco Mundial.

Considerando todas las publicaciones de su carrera, López es uno de los chilenos más citados en publicaciones académicas del mundo. Actualmente aparece séptimo entre los nacionales, según el ranking Repec. Sus publicaciones más citadas son relacionadas al comercio y la economía de la agricultura. Entre ellas están “El medioambiente como un factor de producción: los efectos del crecimiento económico y la liberalización del comercio”, de 1994, y “Corrupción, Contaminación y la curva medioambiental de Kuznets”, del 2000.

Participó activamente en el equipo económico de la candidatura de Daniel Jadue. En ese rol se enfrentó por las redes sociales con Daniel Hojman, quien también es académico de la FEN y fue el jefe económico de la candidatura de Paula Narváez. En esa oportunidad lo emplazó por quién tenía más publicaciones. Ya esa vez el tono no cayó bien en la FEN y por ello el Consejo Directivo envió un comunicado interno a los profesores para instar a que el debate se hiciera sin descalificaciones. Hoy López está alejado de los comandos y no participa del equipo económico de la candidatura de Gabriel Boric, abanderado del bloque Apruebo Dignidad.

Algunos profesores de la FEN coinciden en que los reparos internos no pasan por su capacidad académica, sino que, porque sus dichos son agresivos y acusatorios, y por lo demás “en la academia no se hacen ese tipo de críticas apelando a teorías conspirativas que enlodan a una institución. Nunca había pasado que un profesor se refiera así a una institución del Estado como lo es el Banco Central”, afirma un académico. Otro complementa señalando que “López es controvertido, pero obviamente nadie en la FEN está de acuerdo con él”.

Llegó a Chile en 2015 e ingreso a la FEN como profesor titular de esa casa de estudios. Allí hace principalmente clases de posgrado. Tiene un curso de Desigualdad, Pobreza, y Política Social, otro de Desarrollo Económico Sostenible; Economía Política: Capital, Poder y Desigualdad; Desarrollo económico: Un enfoque postkeynesiano, y uno en pregrado: Economía aplicada.