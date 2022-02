La crisis entre Rusia y Ucrania hace que las empresas occidentales se preparen para el golpe de las sanciones

Las empresas occidentales que operan en Rusia y Ucrania se preparan para el posible impacto de nuevas sanciones después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una operación militar en la región oriental de Ucrania, Donbas.

Las grandes compañías petroleras -como BP, Exxon Mobil Corp. y Shell SHEL PLC- tienen importantes inversiones en Rusia, al igual que el gigante cervecero Carlsberg A/S y el fabricante de automóviles Renault SA.

El miércoles, el director ejecutivo de Stellantis NV, el fabricante de automóviles detrás de las marcas Jeep, Dodge y Peugeot, dijo que está preparado para cambiar o limitar la producción de sus vehículos en Rusia si las sanciones occidentales interrumpen esas operaciones.

El tamaño relativamente pequeño de las economías rusa y ucraniana y la percepción de la dificultad de hacer negocios allí significa que la exposición a estos países de las multinacionales fuera de la industria de las materias primas es pequeña. Pero algunos grandes conglomerados occidentales han creado negocios en ambos.

Varios de los principales bancos occidentales, como Citigroup Inc. y JPMorgan Chase JPM & Co., hacen negocios en Rusia. Si se sanciona a los prestamistas locales o a los particulares, estos bancos tendrían que cortar rápidamente los lazos con ellos. Hasta ahora, las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han sido más limitadas y se han dirigido a un puñado de bancos rusos más pequeños y a particulares. Los pagos transfronterizos, incluido el servicio de la deuda, podrían congelarse. Esto podría significar el desmantelamiento de operaciones a veces complejas y la posible pérdida de dinero si, por ejemplo, los bancos se quedan con una deuda impagada. Los portavoces del grupo Citi y de JPMorgan no quisieron hacer comentarios.

Los grandes bancos europeos, como la francesa Société Générale SA y la italiana UniCredit SpA, que son prestamistas locales en Rusia, también podrían ver aumentar las tasas de impago si la moneda rusa se devalúa considerablemente y la economía se debilita de forma significativa. Una portavoz de Société Générale dijo que las operaciones rusas del banco representaron alrededor del 2% de los ingresos totales y el beneficio neto del grupo el año pasado. UniCredit no respondió a una solicitud de comentarios.

En Ucrania, ArcelorMittal SA dirige una de las mayores plantas siderúrgicas del país y cuenta con unos 29.000 empleados locales y contratistas. La empresa está realizando una inversión de 300 millones de dólares para mejorar la planta. A principios de este mes, ArcelorMittal dijo que tenía planes de contingencia en caso de que la situación en Ucrania se agravara.

ArcelorMittal (Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

La cervecera danesa Carlsberg tiene tres fábricas en Ucrania y es la que más cerveza vende en el país, con una cuota de mercado del 32%, según la empresa. La tercera cervecera mundial dijo recientemente que ha estado trabajando en planes de contingencia durante varias semanas, aunque declinó ofrecer detalles dada la incertidumbre. Carlsberg también tiene un gran negocio en Rusia, donde cuenta con ocho fábricas de cerveza. Las ventas en el país generan alrededor del 10% de los ingresos totales de la empresa, según ésta.

El gigante francés de la alimentación y las bebidas Danone SA tiene dos plantas de producción en Ucrania, en el norte y el este del país. El fabricante de Pall Mall, British American Tobacco PLC, tiene una fábrica en Ucrania que emplea a unas 1.000 personas. La empresa de materiales de construcción CRH PLC, una compañía irlandesa de primer orden, tiene cinco plantas de producción en el país y opera allí desde 1999. Estas tres empresas declinaron hacer comentarios.

Según los analistas, la más expuesta de las grandes petroleras es BP. La empresa tiene una participación del 19,75% en Rosneft Oil Co. y tanto su actual director general como el anterior forman parte del consejo de administración de la empresa rusa. JPMorgan estima que alrededor del 9% del valor neto de los activos de BP está expuesto a Rusia, frente a un promedio del 5% en el sector en Europa.

Shell posee una participación del 27,5% en un importante proyecto de gas en alta mar en el lejano oriente de Rusia, que pertenece en un 50% a la empresa rusa Gazprom PJSC y suministra alrededor del 4% del mercado mundial de gas natural licuado.

BP y Shell declinaron hacer comentarios. En las últimas semanas, sus ejecutivos han afirmado que cumplirán las nuevas sanciones que se apliquen. Exxon y la francesa TotalEnergies SE también tienen importantes participaciones en proyectos energéticos en Rusia. TotalEnergies declinó hacer comentarios y no fue posible contactar con Exxon para que hiciera comentarios.

El grupo de materias primas Glencore PLC posee una participación del 10,55% en EN+ Group PLC, el accionista mayoritario de la empresa de aluminio United Co. Rusal PLC. Glencore también tiene una pequeña participación, inferior al 1%, en Rosneft.

La semana pasada, el director ejecutivo de Glencore, Gary Nagle, dijo que las participaciones eran “muy inmateriales en el gran esquema de las cosas” y que la división de comercio de la empresa, a la que llama comercialización, podría beneficiarse de cualquier incursión rusa. Un acontecimiento de este tipo “causaría graves trastornos en algunos mercados de materias primas, graves dislocaciones y ahí es donde nuestra comercialización realmente prospera”, dijo el Nagle.

Al margen de las materias primas, el fabricante francés de automóviles Renault SA es uno de los más expuestos al mercado ruso, ya que alrededor del 8% de los beneficios de la empresa antes de intereses e impuestos se generan en el país, según un estudio de Citi.

El director general de Renault, Luca de Meo, dijo el viernes a los analistas que un empeoramiento de las tensiones entre Rusia y Ucrania podría llevar “a otra crisis de la cadena de suministro relacionada con piezas que tendrían que venir del extranjero”.

Línea de ensamblaje de autos LADAt, parte del Grupo Avtovaz, en Izhevsk, Rusia. (REUTERS/Gleb Stolyarov)

Renault tiene dos plantas en Rusia, una en la ciudad de Togliatti y otra en Izhevsk, a 700 millas al este de Moscú. Los ejecutivos de Renault dijeron que el 90% de los vehículos que produce en Rusia se destinan al mercado local, y que la empresa se financia en gran medida a nivel local.

Sin embargo, Rusia es uno de los mayores mercados de Renault. Junto con su socio Nissan Motor Co. Ltd., el fabricante de automóviles francés hizo una gran apuesta por el mercado automovilístico ruso cuando tomó una participación mayoritaria en AvtoVAZ, el antiguo fabricante estatal de Lada, en 2014.

El director general de Stellantis, Carlos Tavares, dijo que no estaba seguro de cómo las sanciones occidentales afectarían a la planta de automóviles de su empresa en Kaluga, a 115 millas al sureste de Moscú. Desde diciembre, la planta ha estado aumentando la producción para exportar a Europa Occidental en medio de una creciente demanda.