La escasez del iPhone 14 Pro es real. Esto es lo que puedes hacer

En palabras de Mariah Carey, “Todo lo que quiero para Navidad es... ¡IOU! (”tú” en inglés pero con “I” de Iphone)”.

Es decir, “Te debo un iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, ya que están prácticamente agotados en todas partes”. Apple tiene un problema de suministro -o al menos un problema de Pro-.

A principios de noviembre, el proveedor de Apple, Foxconn, estableció un cierre de una semana relacionado con el Covid-19 en las mayores instalaciones de montaje del iPhone en Zhengzhou, China. Al operar con una capacidad reducida durante el periodo crucial para los pedidos, Apple advirtió que los envíos de sus modelos de gama alta se ralentizarían. Unas semanas más tarde, los trabajadores de la misma planta -conocida como “Ciudad del iPhone”- se manifestaron y se enfrentaron a la policía tras oír que los pagos y las bonificaciones se retrasarían. Más tarde, Foxconn culpabilizó del problema a un error informático y ofreció pagos a los trabajadores para calmar los disturbios.

Ahora Apple no tiene suficientes modelos Pro para satisfacer la demanda navideña.

Dan Ives, analista de Wedbush Securities Inc. y otros observadores profesionales de Apple afirman que se trata de un raro error de cálculo para una empresa conocida por su precisa gestión de la cadena de suministro. Por su parte, un representante de Apple dijo que la empresa no tenía nada que añadir más allá de su declaración del 6 de noviembre.

A medida que nos adentramos en diciembre, Apple.com muestra que tanto el iPhone 14 Pro, de US$ 999 o más, como el 14 Pro Max, de US$ 1.099 o más, serán entregas pendientes hasta después de Navidad.

Entonces, ¿por qué no adquirir uno de los modelos normales -el iPhone 14, de US$ 799 o más, o el iPhone 14 Plus, de US$ 899 o más- que ya están disponibles? Posiblemente porque un sabio columnista de tecnología del WSJ comentó en septiembre “Go Pro or go home”. La mayoría de los compradores dijeron lo mismo. Los modelos Pro del iPhone 14 representan actualmente entre el 85% y el 90% de las ventas globales del iPhone 14, según Ives.

Pero el Grinch de la cadena de suministro no te ha robado del todo la Navidad del iPhone. Si estás decidido a conseguir uno de los modelos de tres cámaras de acero quirúrgico de Apple antes de las fiestas, tienes algunas opciones. Y puede que ni siquiera tengas que pagar más.

Opción 1: buscar un iPhone 14 Pro de color púrpura intenso

En mis búsquedas, he observado un fenómeno peculiar: el modelo con el tiempo de envío más temprano era generalmente el iPhone 14 Pro en el color púrpura intenso. Puede que se acaben agotando a medida que las demás opciones de color se desvanecen, pero vale la pena intentarlo. A mí me gustan los de color púrpura, pero o bien hay un exceso de oferta, o menos compradores los quieren.

Opción 2: comprar un iPhone 14 Pro a otros vendedores

En BestBuy.com, el stock del iPhone 14 Pro y del Pro Max parecían fluctuar cuando lo comprobé (aunque algunos modelos de color púrpura intenso seguían estando disponibles). AT&T, Verizon y T-Mobile eran un poco menos prometedoras, aunque una vez más vi algunos de esos pobres púrpuras que se enviaban antes.

Los vendedores independientes del iPhone 14 Pro podrían estar abusando de los precios. Busca en eBay y vas a ver teléfonos nuevos a cientos de dólares más que los precios fijados por Apple. En Swappa, un sitio web donde los particulares pueden vender teléfonos nuevos o usados, las cosas estaban un poco más razonables: los precios de los teléfonos nuevos y usados parecían estar más cerca de los precios de venta al público.

Ahora bien, tu primera parada debería ser Back Market, un mercado que vende iPhones y otros dispositivos electrónicos reacondicionados. Los vendedores indican el estado de los mismos y Back Market restringe a los vendedores a pedir más del precio de lista. Al buscar en el sitio, encontré algunas buenas opciones, entre ellas un 14 Pro en estado “regular” por US$ 940.

Opción 3: comprar un iPhone 13 Pro más antiguo

Sin duda, los iPhone 14 Pro y Pro Max son mejores teléfonos que los iPhone 14 y 14 Plus de gama baja. Los Pro tienen tres cámaras traseras, un procesador más rápido y el nuevo truco de multitarea “isla dinámica”. Pero los 14 Pro y 14 Pro Max no son mucho mejores que los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max del año pasado. Tienen un aspecto casi idéntico, y en mis pruebas con la cámara, apenas pude notar la diferencia en las fotos que capturaron.

Sin embargo, cualquier propietario de un iPhone 13 Pro se perderá la isla dinámica, junto con la detección de accidentes de tráfico y los mensajes de texto de emergencia por satélite.

Aunque Apple ya no vende los modelos de iPhone 13 Pro, las opciones reacondicionadas en Back Market se cotizan entre US$100 y US$ 300 menos que el precio del iPhone 14 Pro, dependiendo del estado de los teléfonos. De hecho, Serge Verdoux, director comercial de Back Market, me dijo que las ventas de los modelos iPhone 13 Pro y Pro Max han aumentado en las últimas dos semanas.

También puedes encontrar modelos de iPhone 13 Pro nuevos y usados en Amazon y eBay.

Opción 4: esperar

Nada dice más “te quiero” que una impresión de una página de pedido de un iPhone con el texto “Próximamente”. Otra idea: compra una elegante funda para el iPhone 14 Pro y pon el “para ti” adentro.

Seguro que algunos de ustedes estarán pensando: “¿Y si se cambian a un teléfono Android, como el nuevo Google Pixel 7?”. Claro, el nuevo Pixel tiene algunos trucos fotográficos geniales y el sensor de huellas dactilares en pantalla está mejorado. Pero cambiar de plataforma no es una opción tentadora para muchas personas que están encerradas en el jardín amurallado de Apple con AirPods y Apple Watches. Además, cambiar de iOS a Android puede ser más molesto que esperar unas semanas por un nuevo teléfono.

De nuevo, como dice Mariah: “No me importan los regalos que hay debajo del árbol de Navidad; solo te quiero a ti, iPhone 14 Pro, para mí”. Espero que le guste el púrpura intenso, Carey.