La pelea de Entel y Wom por la venta de espectro a Claro escala a la Corte de Apelaciones

La guerra entre Entel y Wom es total. Ambas compañías no sólo están enfrentadas con demandas cruzadas por competencia desleal en el desarrollo de la telefonía celular, sino que también por el negocio de televisión y ahora suman un nuevo desencuentro.

El pasado 2 de noviembre, el Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió acoger el amparo presentado por Wom en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Esto luego que el regulador le negara la entrega de una serie de antecedentes y presentaciones sobre la solicitud de transferencia de concesión de Entel a Claro, filial de América Móvil, el grupo de telecomunicaciones más grande de América Latina.

Frente al revés, Entel -controlada por el grupo Almendral, de las familias Matte, Hurtado Vicuña, y Fernández León- y Claro -filial de la mexicana América Móvil- interpusieron el 19 de noviembre de 2021 un reclamo de ilegalidad en contra del CPLT ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En su presentación, Entel sostuvo que la divulgación de las presentaciones solicitadas por Wom “supondrían una afectación a los derechos comerciales y económicos, puesto que estas contienen información comercial sensible relativa a la valoración de un activo estratégico, la cual no se encuentra disponible para sus competidores”. Mientras que Claro “aseguró que el acto reclamado pone gravemente en peligro el desenvolvimiento competitivo de Claro en la industria de las telecomunicaciones, al concederle a su competidor WOM S.A. acceso a información comercialmente sensible referida a estrategias presentes y futuras de la compañía, todo lo cual vulnera sus derechos de carácter comercial y económico”.

En esa línea, Entel -representada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro & Cía.- afirmó que Wom no acreditó un beneficio público que obtendría en caso de acceder a la información solicitada a Subtel. “Lo cierto es que Wom persigue un beneficio privado; en sus propias palabras, ejercer diversas acciones legales contra sus competidores, cuya naturaleza y fundamentos omitió tanto en su solicitud de información como en su amparo”, acotó en su reclamación.

En tanto, Claro -asesorada por los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret- afirmó que la información solicitada por Wom “guarda relación con aspectos comerciales, económicos y estratégicos de carácter confidencial y sensible de Claro, fruto de negociaciones y acuerdos privados entre ambos agentes económicos involucrados y, como tal, ajenos incluso a las autoridades. Estos incluyen precios y condiciones comerciales, todos datos que son eminentemente confidenciales para cualquier empresa”.

A la solicitud la efectuó Wom a Subtel el 24 de mayo y el 8 de junio de 2021, Entel manifestó su oposición, ya que -a su parecer- las presentaciones solicitadas no corresponden a información pública ni tampoco existía un interés público involucrado. Además, Entel alegó que se verifica la causal de secreto y reserva del artículo 21 N°2 de la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública.

Si bien dichos argumentos le valieron a Entel para que Subtel rechazara la petición de Wom, posteriormente el CPLT acogió la petición, señalando que “no se habría acreditado que la divulgación de la información objeto de la solicitud afecta los derechos comerciales de Entel y Claro”. “En la especie, los terceros involucrados no han proporcionado antecedentes que permitan a esta Corporación verificar o identificar una afectación o daño presente, probable y específico a sus derechos”, recalcó.

El contrato

Entel en su presentación, acusó a Wom de intentar acceder al contrato de compraventa que firmó con Claro el 15 de mayo de 2021. Se trata del servicio público telefónico local inalámbrico” en la banda de frecuencias de 3.425–3.440 MHz y 3.525–3.540 MHz.

“La compraventa fue resultado de negociaciones y acuerdos comerciales privados entre los representantes y asesores legales de Entel y Claro, y, en ese sentido, está sujeta a estrictos deberes de confidencialidad. La intervención de la Subtel y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones consistió en revisar, aprobar y dar lugar a la transferencia de la concesión. Ni la Subtel ni el ministerio intervinieron en la negociación, celebración y cierre de la compraventa”, acotó.

“Las presentaciones solicitadas por Wom son documentos privados y confidenciales, que no se encuentran disponibles para el público, y que son ajenos al ministerio y Subtel”, aseguró Entel.

“La decisión reclamada ‘da por sentado’ que las presentaciones constituyen información pública, sin fundamentar dicha conclusión, ni ponderar los argumentos que Entel ha presentado para sostener lo contrario”, concluyó.

Descargos de Wom

Frente a la arremetida de Entel en tribunales, el pasado 2 de febrero de 2022, Wom solicitó que su reclamo de ilegalidad fuera rechazado, cuestionando la operación de venta de espectro que efectuó Entel a Claro.

Para Wom, detrás de la operación de venta de espectro que efectuó Entel a Claro está el interés de esta última de ingresar al mercado del 5G a pesar de haber perdido en la última licitación pública abierta por la Subtel.

“Dicha transacción se trataría de un acto preparatorio que tendría por finalidad que Claro pueda posteriormente solicitar la modificación del tipo de servicio de dicha concesión, con el objeto de prestar servicios móviles en dichas bandas, omitiendo todo concurso público, intención que ha sido reconocida abierta y públicamente por la propia Claro”, consignó la presentación efectuada por el abogado de Wom, Marcelo Fica.

Por lo mismo, Wom develó que presentó ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y la Subtel el 24 de mayo de 2021 sus reparos y preocupación por la transacción efectuada por sus competidoras, “haciendo presente la ilegalidad en que se incurriría con dichas actuaciones y la infracción a los principios básicos que rigen en materia administrativa, así como en los procedimientos establecidos en la regulación sectorial de telecomunicaciones y lo resuelto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en su Resolución N°62/2020″.