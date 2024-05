La última jugada de Tianqi contra la alianza SQM-Codelco: acude a la CMF y presenta tres informes en derecho

Quedan cinco días -o menos- para terminar de afinar los documentos y anexos de la alianza que unirá a Codelco y SQM en el negocio del litio desde 2025 hasta 2060. Pero la manera en que fue negociada esa integración tiene un opositor claro y definido: el grupo chino Tianqi, dueño del 22% de SQM, que ha pedido que el la alianza sea sometida a la votación de la junta de accionistas de la minera privada.

Su solicitud ha sido rechazada por SQM, que sostiene que su aprobación era competencia del directorio y no requería un pronunciamiento de la junta de accionistas, ya que no involucraba la venta o enajenación de más del 50% de su activo, sino que este era aportado a una nueva sociedad que SQM controlará hasta 2030. Su conclusión fue respaldada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que en un dictamen de febrero avaló esa tesis.

Tianqi no se conforma con esa decisión y volvió al ataque: el 21 de mayo, diez días antes del plazo autoimpuesto por SQM y Codelco para sellar la alianza acordada en sus términos generales en diciembre de 2023, acudió a la CMF para pedir la revisión de su dictamen y pedir que le exija a SQM citar a una junta extraordinaria de accionistas que se pronuncie sobre la alianza. La empresa china apela a un artículo de la ley que establece que las enajenaciones de activos relevantes deben ser aprobadas por dos tercios de los accionistas, lo que la podría acercar a una suerte de poder de veto y ejecutar un millonario derecho a retiro.

La presentación de la empresa asiática, trascendió entre quienes conocen la operación, tiene una decena de páginas y estuvo acompañada de tres informes en derecho. Los reportes fueron encargados a tres académicos.

Uno es Ignacio Araya Paredes, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Chile desde hace casi ocho años y la Universidad de Santiago desde hace cuatro. Abogado de la Universidad de Chile, con un maste of law en la Universidad de Chicago, Araya se centró en la regulación y el rol de la CMF.

El segundo es Juan Eduardo Palma, socio senior del estudio Palma, quien también ha sido profesor de derecho comercial en la Universidad de Chile. Palma, quien ha sido director de empresas como Banco BHIF, Canon Chile S.A. e Itochu Chile, abordó la jurisprudencia y precedentes legales en la interpretación de los tribunales que podrían incidir en la decisión de la CMF.

Y el tercero es Guillermo Caballero Germain, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y director académico de postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien trató en su informe sobre las implicancias corporativas y estructurales de la operación analizada.

Los argumentos

Tianqi acudió a la CMF a través de su sociedad Inversiones TLC y desarrolló, dicen quienes conocen la presentación, varios argumentos para argumentar la necesidad de que una junta de accionistas evalúe la transacción.

Uno es que la asociación entre SQM y Codelco no puede considerarse solo como una simple transacción a nivel de la filial SQM Salar, la que será fusionada con minera Tarar, filial de la minera estatal, para dar paso a la integración. Ello por cuanto SQM ha destinado recursos corporativos, técnicos, humanos y asesores de la matriz y no solo de la filial. Además, argumenta que la transacción considera concesiones que la matriz, y no la filial SQM Salar, tienen en el salar de Maricunga, los que serán transferidos a Codelco. Tianqi sostiene que la dirección y la gestión histórica del negocio del litio han sido responsabilidad de la matriz, SQM S.A..

En segundo término, Tianqi afirma que la información proporcionada a comienzos de enero por SQM a la CMF, y que sustentó su dictamen de febrero, fue incompleta y omitió detalles críticos sobre la operación, como la transferencia de activos estratégicos, como las concesiones de Maricunga, donde SQM tiene cerca de 6.000 hectáreas en derechos mineros, o la reorganización interna en SQM a la que obligará la operación. Lo mismo dice Tianqi para los accionistas de SQM, quienes no pueden, según la empresa china, evaluar adecuadamente los impactos del negocio. Lo mismo han sostenido ya en dos juntas extraordinaria de accionistas solicitadas por Tianqi y realizadas en marzo y abril pasados.

En tercer término, el gigante asiático afirma que la asociación con Codelco implica una reorganización completa de activos, contratos, empleados y recursos de SQM S.A. y no solo de su filial SQM Salar, actual titular del contrato de arrendamiento de 81 mil hectáreas en el salar de Atacama hasta 2030. Tianqi sostiene que la nueva estructura corporativa acordada hasta ahora con Codelco implica la pérdida de control, por parte de SQM, sobre sus activos estratégicos y operaciones, lo que exige la realización de una junta extraordinaria de socios.

Además de pedir a la CMF que requiera la realización de una junta extraordinaria de accionistas, Tianqi pidió al organismo regulador que adopte medidas preventivas o correctivas para proteger los intereses de los accionistas y la implementación de salvaguardas adicionales para asegurar la transparencia y equidad en el proceso.

Si este último intento de Tianqi no prospera ante la CMF, el grupo chino ha considerado acudir a los tribunales, aunque ello deba realizarse después del plazo del 31 de mayo. Ello ya que la alianza solo se implementará recién a partir del 1 de enero de 2025, según se desprende del memorando de entendimiento suscrito el 27 de diciembre de 2023.

Lo que ha dicho SQM

Para sustentar la legalidad de su actuación, SQM también ha requerido la realización de informes en derecho cuya identidad se negó a revelar en la última junta extraordinaria de accionistas. Sí especificó que la decisión de no someter a la junta de accionistas la alianza fue adoptada con la recomendación legal de Claro & Cia., bufete que asesora a la empresa en esta alianza.

SQM no solo ha respondido estos cuestionamientos: también ha defendido los otros reparos de Tianqi. Por ejemplo, la entrega de las concesiones mineras en Maricunga. “Las pertenencias de SQM no otorgan derecho a extraer litio”, argumentó en un documento divulgado en la última junta de accionistas.

También SQM ha recordado que la asociación de Codelco ha sido aprobada por la unanimidad de su directorio, conformado por ocho integrantes, incluyendo a tres personas electas con los votos de Tianqi.