Las críticas económicas de Domingo Cavallo que provocaron el enojo de Milei

Muchos consideran al exministro de Economía, Domingo Cavallo, como uno de los mentores de Javier Milei. Incluso, el actual Presidente de Argentina catalogó al economista como “el mejor de la historia”. Sin embargo, la idílica relación culminó drásticamente este fin de semana tras la decisión del libertario de despedir a la hija del exministro, Sonia Cavallo, como embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien había sido nombrada en el cargo en abril de 2024.

Las razones que gatillaron la ira de Milei apuntan a las crecientes críticas que ha hecho Domingo Cavallo en su blog personal a la política económica del gobierno y, en particular, al manejo cambiario. Pero fue el texto que subió el pasado viernes a su sitio personal el que cambio el ánimo del libertario. Si bien Cavallo ha destacado los logros del gobierno en materia de estabilización macroeconómica, también ha alertado recientemente sobre los riesgos de la apreciación del peso frente al dólar y sus implicancias para la competitividad económica.

En su blog aseguró que el dólar está atrasado en un 20% y advirtió que esta apreciación del peso sería parecida a la que existió en los años finales de la convertibilidad que provocaron su posterior caída. “Existe una apreciación real exagerada del peso que puede estimarse en alrededor del 20%. Parecida a la que existió en los tres años finales de la convertibilidad, apreciación real que llevó a una deflación muy costosa porque transformó a la recesión que se había iniciado a fines de 1998 en una verdadera depresión económica, fenómeno que comenzó a erosionar el crédito internacional del país y a alentar la salida de capitales”, afirmó Cavallo.

“Los desembolsos adicionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) no permitirían salir del cepo cambiario, ya que no incrementarían las reservas externas netas de manera sostenible”, dijo el exministro. Añadió que “las reservas externas netas no se pueden conseguir con endeudamiento externo del Banco Central. La única forma de aumentar las reservas netas es generando superávit de la balanza de pagos, sea por superávit de la cuenta corriente o de la cuenta capital por arriba del déficit de la cuenta corriente”.

Frente a esto el exministro recomendó la eliminación temprana de las restricciones cambiarias. “Comenzando por las financieras y avanzar hacia la reunificación en no más de tres meses, anunciando en detalle el funcionamiento del sistema de competencia de monedas con plena autorización para la intermediación financiera tanto en pesos como en dólares”, afirmó.

Los comentarios de Cavallo desataron la furia de Javier Milei, quien calificó a al exministro como un “impresentable”. Luego buscó marcar diferencias entre su periodo y el que le tocó a Cavallo como ministro de Economía en el gobierno de Carlos Menem a principios de los años ‘90. “Mientras él insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad. Y este programa es muchísimo más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación previa para hacerlo, porque nosotros la evitamos, no la dejamos correr”, sentenció Milei.