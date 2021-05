Las definiciones de Juan Claro en su reaparición pública: “Los empresarios caímos en la autocomplacencia”

Hace 2 horas

El ex presidente de la Sofofa y de la CPC participó esta mañana en la cuenta anual del gremio de los industriales. “Pasaron varios años en que no contribuimos y no nos hicimos cargo de algunos problemas que se veían venir”, afirmó sobre su diagnóstico del rol del mundo privado. El director de empresas alertó por la proliferación de medidas "poco reflexivas, sin estudios, facilistas, alejadas de la realidad”.