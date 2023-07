Las medidas contra el uso compartido de contraseñas de Netflix provocan un aumento de nuevos suscriptores

La ofensiva mundial de Netflix contra el uso compartido de contraseñas se tradujo en un fuerte crecimiento del número de suscriptores en el segundo trimestre, una bendición para la empresa en un momento en que sus rivales luchan contra el debilitamiento de sus negocios de televisión y los costosos pivotes hacia el streaming.

La empresa ganó 5,9 millones de suscriptores, tras perder casi un millón de clientes en el trimestre anterior, ya que las personas que ya no pueden compartir el servicio gratuitamente optaron por pagar sus propias cuentas. La empresa informó que está desplegando esta iniciativa en casi todos los países restantes.

Las continuas huelgas de guionistas y actores de Hollywood han llevado a Netflix a gastar menos en contenidos este año, según la empresa. Aumentó su previsión de flujo de caja libre a US$ 5.000 millones, frente a una estimación anterior de US$ 3.500 millones.

“Esta huelga no es el resultado que queríamos”, comentó el codirector ejecutivo Ted Sarandos. La compañía esperaba haber alcanzado ya nuevos contratos con los sindicatos y está comprometida a forjar un acuerdo “lo antes posible”, dijo.

Netflix se centra en el streaming y su vasta presencia internacional ha significado que su fortuna está divergiendo de los competidores que poseen canales de televisión tradicionales, dependen de los estrenos en salas de cine y todavía están en los primeros días de la construcción de negocios globales directos al consumidor.

Los ingresos no alcanzaron las previsiones de la empresa, arrastrados en parte por los recortes de precios en el extranjero a principios de año, el crecimiento en mercados con menores ingresos promedios por usuario y la incorporación de nuevos clientes a finales del trimestre. Las acciones cayeron un 8,5% en las operaciones posteriores al mercado; antes del informe de resultados, el valor había subido más de un 60% en 2023.

“Aunque hemos progresado de forma constante este año, nos queda trabajo por hacer para volver a acelerar nuestro crecimiento”, escribió la empresa en una carta a los accionistas.

Ofrecer una variedad de programas y películas de alta calidad es fundamental para retener a los miembros, indicó Netflix. Durante el trimestre, Netflix realzó contenidos populares como las películas de acción “Extraction 2″ y “The Mother”, la serie de ciencia ficción “Black Mirror” y “Queen Charlotte: Una historia de Bridgerton”.

Netflix empezó a tomar medidas drásticas contra el uso compartido de contraseñas en EE.UU. y más de 100 países y territorios en mayo, un cambio muy esperado que obligó a muchos usuarios a empezar a pagar por sus propias cuentas. La nueva política limita el número de personas fuera del domicilio del titular principal de la cuenta que pueden compartir una suscripción y exige que el titular de la cuenta pague más por hacerlo.

Sus limitaciones a la hora de compartir contraseñas representan una importante fuente de nuevos ingresos para la empresa, pero corren el riesgo de molestar a los clientes que durante años han compartido sus cuentas con amigos, familiares y conocidos. Netflix sostuvo el año pasado que su servicio se compartía con más de 100 millones de hogares adicionales.

Inicialmente tenía previsto establecer nuevos límites a principios de año, pero retrasó la medida para perfeccionar su enfoque y evitar alienar a los clientes. Netflix cerró el segundo trimestre con 238,4 millones de clientes.

“No es algo que se haga de la noche a la mañana”, afirmó Greg Peters, codirector ejecutivo de la empresa, refiriéndose al esfuerzo continuado por limitar el uso compartido. Mientras que algunos clientes deciden pagar su propia cuenta rápidamente, otros son más difíciles de convencer, y Netflix pretende cortejarlos en los próximos trimestres con contenidos atractivos, señaló.

Netflix aseguró esta semana que dejaría de vender su plan sin publicidad más barato, de US$ 9,99 al mes. La empresa ofrece ahora planes mensuales que van desde los US$ 6,99 con publicidad, hasta los US$ 19,99 del plan premium sin publicidad con la transmisión de mayor calidad.

Las nuevas alzas superaron a las bajas de suscriptores en el trimestre, y Netflix dijo que está viendo una “conversión saludable” de prestatarios a clientes de pago, así como la demanda de su función de miembros adicionales.

Además de compartir contenidos de pago, Netflix está tratando de aumentar sus ingresos mediante la publicidad. Entró en el negocio de la publicidad a finales del año pasado y el miércoles indicó que está “trabajando duro para escalar el negocio”.

El número de suscriptores al servicio de publicidad de Netflix se ha duplicado desde el primer trimestre, según afirmó la empresa en su carta a los accionistas, aunque ese grupo de suscriptores sigue representando un pequeño porcentaje de su base total de suscriptores.

La franja publicitaria representaba el 3,3% de los suscriptores de Netflix en EE.UU. a finales de junio, según la empresa de análisis de suscripciones Antenna, frente al 1,7% de finales de marzo. En cada mes del segundo trimestre, entre el 17% y el 20% de los nuevos clientes de Netflix en EE.UU. optaron por la franja publicitaria, de acuerdo a los datos de Antenna.

Su beneficio neto aumentó más de un 6%, hasta US$ 1.500 millones en el segundo trimestre, superando la previsión de la empresa de US$ 1.300 millones. Los ingresos aumentaron casi un 3%, hasta US$ 8.200 millones, ligeramente por debajo de la previsión de la compañía.

El margen operativo de la empresa subió al 22,3% en el segundo trimestre, desde el 19,8% del año anterior y por encima del 19% previsto.

Las principales firmas de entretenimiento, desde Walt Disney a Paramount o a Warner Bros. Discovery, han lanzado servicios de streaming para competir con Netflix a medida que más personas cancelan sus suscripciones de cable. Estas empresas, que tienen previsto presentar sus resultados del trimestre de junio en las próximas semanas, han tenido dificultades para ganar dinero con el streaming, mientras que Netflix siempre ha obtenido beneficios.

Ahora, las empresas de Hollywood también se enfrentan a una doble huelga de actores y guionistas que ha congelado la producción.

En una entrevista concedida a la CNBC la semana pasada, el director ejecutivo de Disney, Robert Iger, afirmó que la situación actual de la industria del entretenimiento, entre el declive del mercado publicitario y el aumento del cord-cutting (se refiere a espectadores que cancelan sus suscripciones a servicios de televisión por cable), hace que sea “el peor momento del mundo” para que los guionistas y actores se declaren en huelga.

A corto plazo, se espera que las huelgas ayuden a las compañías de entretenimiento, incluida Netflix, a reducir costos porque la producción está paralizada. Por ahora, muchos ejecutivos de medios de comunicación dicen que pueden confiar en la programación internacional, los reality shows y otros contenidos no guionizados para mantener sus bibliotecas llenas.

Algunos inversores consideran que Netflix está más aislada de los efectos de las huelgas que otras empresas de entretenimiento debido a su presencia internacional. Netflix señaló en su carta a los accionistas que muchos de sus programas en lengua no inglesa, como “Physical: 100″, de Corea del Sur, y películas como “Hunger”, de Tailandia, han figurado en las listas semanales de Nielsen de las 10 mejores películas o programas originales de televisión en streaming en EE.UU. durante al menos una semana este año