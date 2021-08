Las películas de Hollywood inundan los sitios web de piratería horas después de su estreno

Millones de personas están viendo versiones online pirateadas de alta calidad de las mejores películas de Hollywood, más pronto que nunca, después de sus estrenos, lo que socava la venta potencial de entradas y el crecimiento de suscriptores a medida que la industria adopta el streaming.

Copias de varias de las películas más populares del año, desde “The Suicide Squad” y “Godzilla vs. Kong” hasta “Jungle Cruise” y “Black Widow”, se dispararon casi inmediatamente después de sus estrenos y llegaron a la cima de las listas de más descargadas en sitios web de piratería como Pirate Bay y LimeTorrents, según organizaciones de seguimiento de piratería.

“Black Widow” fue la película más pirateada en todo el mundo durante tres semanas consecutivas después de su estreno el 9 de julio, según TorrentFreak, un sitio que monitorea la actividad de piratería, mientras que más tarde ese mismo mes, las copias de “Jungle Cruise” proliferaron en Internet apenas unas horas después de su estreno digital.

La velocidad de acceso a copias ilegales con calidad de DVD de nuevas películas es un fenómeno reciente. Anteriormente, los duplicados de alta calidad llegaban principalmente a sitios de piratería meses después del estreno de una película en cines. A veces, se podían descargar versiones de baja calidad, pero a menudo las creaban personas en los cines que filmaban con videocámaras o celulares, y muchos las consideraban imposibles de ver.

Los expertos en piratería y los ejecutivos de las salas de cine dicen que la proliferación de copias ilegales de mayor calidad que están disponibles más prontamente, amenazan los ingresos que los estudios y los servicios de streaming podrían estar recaudando en las taquillas y agregando suscriptores.

De las 20 películas más pirateadas en Pirate Bay en un reciente martes de agosto, 12 se estrenaron en servicios de streaming de grandes estudios. “The Suicide Squad” de Warner Bros. fue el número uno, seguido de la reunión de “Friends” de HBO Max.

“Black Widow”, “Cruella” y “Jungle Cruise” de Walt Disney Co. —todas están disponibles en el servicio de streaming de la compañía, Disney+ — se ubicaron en el top 10, no muy por encima de “Luca” de Disney, la secuela de “Boss Baby” de “Universal Pictures” ,” Infinite “de Paramount + y cuatro títulos de Warner Bros. que se estrenaron en HBO Max.

Emma Stone, como Cruella, en la película homónima de Disney.

Aunque los expertos en piratería y la industria cinematográfica dicen que es difícil rastrear cómo las estrategias de distribución digital recientemente adoptadas por los estudios han afectado el volumen general de piratería, los datos muestran que la pandemia provocó un aumento.

“Empezamos a ver un aumento masivo cuando comenzaron las cuarentenas”, afirmó Andy Chatterley, director ejecutivo del rastreador de piratería Muso, que incluso encontró un aumento en la piratería entre títulos aptos para toda la familia como “Sonic the Hedgehog” de Paramount Pictures cuando los niños comenzaron a quedarse en casa en vez de ir al colegio en marzo de 2020.

“Netflix sin contraseña” es como el fundador de TorrentFreak, que se hace llamar Ernesto Van Der Sar, describe los sitios ilegales.

La actriz Scarlett Johansson y su equipo citaron preocupaciones por la piratería como una razón por la que querían evitar publicar “Black Widow” en Disney + simultáneamente, según una persona familiarizada con el asunto. Fue una disputa que contribuyó a una ruptura en las negociaciones sobre el salario de la estrella, lo que llevó a Johansson a demandar al estudio a principios de este mes.

Black Widow / Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) en BLACK WIDOW de Marvel Studios, en cines y en Disney + con Premier Access. Foto de Jay Maidment. © Marvel Studios 2021. Todos los derechos reservados.

Las sospechas de los propietarios de cines sobre la piratería de “Black Widow” surgieron cuando el total del fin de semana de estreno de la película no cumplió con las expectativas basadas en la buena asistencia a los preestrenos del jueves por la noche. Los ejecutivos normalmente pueden predecir cómo le irá a una película basándose en la venta anticipada de entradas, pero “Black Widow” experimentó una caída mayor de la esperada noche tras noche a medida que proliferaban las copias pirateadas, según los sitios de rastreo de piratería.

“¿Cuánto dinero perdieron todos por la piratería de estrenos simultáneos?” preguntó la Asociación Nacional de Propietarios de Cines en un comunicado después del estreno de la película.

Disney y Warner Bros. de AT&T Inc. no quisieron hacer comentarios. Universal y Paramount no respondieron a las solicitudes de comentarios. Los estudios suelen operar unidades internas que rastrean cuando el contenido es pirateado y solicitan que se eliminen los links piratas. También financian grupos de defensa contra la piratería que cooperan con las policías y ejercen presión sobre los responsables de la formulación de políticas para endurecer la regulación y las sanciones.

Los principales estrenos de 2021 han experimentado un alto grado de piratería, incluso cuando se han desempeñado bien en los cines. “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” de Warner Bros. recaudó, a nivel mundial, un respetable US$ 201,4 millones en los cines, pero también fue la película más pirateada del mundo en junio, según Muso, con 9,2 millones de transmisiones ilegales, de las que más de 1,1 millones estaban en Estados Unidos.

A pesar de la piratería, las estrategias de streaming han dado sus frutos durante la pandemia. Wall Street aplaudió el crecimiento de suscriptores de Disney +, Netflix y HBO Max, ya que la mayoría de los cines estadounidenses permanecieron cerrados.

En muchos casos, las películas más pirateadas se estrenaron online y en salas de cine simultáneamente, y la piratería redujo lo que los estudios podrían haber ganado, no solo en la taquilla sino también en las inscripciones de nuevas suscripciones —potencialmente impulsadas por nuevos estrenos de películas— o de las tarifas adicionales que a veces cobran los servicios de streaming por ver películas nuevas, dicen ejecutivos y expertos en piratería.

Las órdenes de quedarse en casa impulsaron la práctica, con sitios que albergaron películas y programas de televisión ilegales que atrajeron más de 137.000 millones de visitas el año pasado, según Alliance for Creativity and Entertainment, un grupo de defensa financiado por compañías de medios, incluidos los estudios de Hollywood. Antes de la pandemia, la taquilla mundial generaba alrededor de US$ 40.000 millones en ingresos anualmente.

Detrás de escena, productores de películas, ejecutivos y estrellas expresan sus preocupaciones sobre el problema.

A principios de este año, el alto volumen de piratería global de “Godzilla vs. Kong” sorprendió a los ejecutivos de su estudio, Warner Bros., según personas familiarizadas con el asunto. La gente transmitió ilegalmente la película más de 34 millones de veces, según Muso.

Cuando Disney lanzó “Jungle Cruise”, protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, en Disney +, una comunidad de decenas de miles de personas estaban “sembrando” —es decir, compartir una copia ilegal— y “descargando” —descargando la película gratis— en menos de un día después de su estreno, según los sitios de rastreo de piratería. Disney, que cobró a los usuarios de Disney+ US$ 30 adicionales por ver la película en la plataforma, afirmó que recaudó US$ 30 millones de los suscriptores en el fin de semana de estreno de la película.

Dwayne Johnson es Frank y Emily Blunt es Lily en Jungle Cruise de Disney.

“Los piratas se comportan como lo hacen los consumidores”, afirmó Michael D. Smith, profesor de la Universidad Carnegie Mellon y experto en piratería. “Si se les dificulta lo suficiente obtener algo gratis, lo pagarán”.

La tecnología de streaming ha mejorado la calidad del contenido pirateado. Las personas pueden descargar versiones casi perfectas de una película, utilizando archivos especiales llamados torrents, o transmitir copias piratas online. Los culpables y los sitios que son atrapados son reemplazados rápidamente por otros nuevos, afirma el profesor Smith.

El tener un Hollywood primero en streaming también ha permitido que las copias subtituladas se compartan casi instantáneamente. En el pasado, el público extranjero solía tener dificultades para obtener estrenos subtitulados de alta calidad. Ahora, Disney + y HBO Max pueden ofrecer películas y programas de televisión en más de una docena de idiomas, proporcionando a los descargadores ilegales versiones listas para el público extranjero.

Disney+ no está disponible en China y “Black Widow” no se lanzó allí, pero el ávido fanático de Marvel Kevin He, un estudiante de 25 años en Beijing, logró verla descargando una versión 4K de alta calidad casi inmediatamente después del estreno de la película en Estados Unidos.

Después de encontrar enlaces para la película en un foro online conocido como Douban, He dice que encontró varias copias de “Black Widow” reproducidas en varios niveles de calidad. La versión que descargó no incluía subtítulos en chino, pero dice que encontró fácilmente algunos para poner en su copia pirateada.

He también afirmó que encontró enlaces para ver “WandaVision” y “Loki” —dos series de Marvel que se transmitieron en Disney +— al buscar en Baidu, un motor de búsqueda chino.

Rich Gelfond, director ejecutivo de la cadena de cines IMAX Corp., afirma que un aumento en la piratería y la disminución de los ingresos podrían tener un impacto duradero en Hollywood. “Limitará la forma en que se crea y distribuye el contenido que es excelente”, afirmó.

Si bien no se sabe exactamente cuánto ha influido la piratería en las decisiones de los estudios, algunos están revisando las estrategias de estrenos online elaboradas el año pasado.

A principios de este mes, AMC Entertainment Holdings Inc., la cadena de cines más grande del país, afirmó que había llegado a un acuerdo con Warner Bros. para el próximo año, garantizando que las películas del estudio disfrutarían de 45 días de exclusividad en el cine antes de pasar a Internet. El acuerdo hizo retroceder a la compañía sobre una estrategia existente de estrenos simultáneos.

Disney ha dicho que continuará estrenando películas tanto online como en cines, decidiendo los detalles específicos película por película. Su próxima película de Marvel, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, estará solo en cines.

—Yoko Kubota y Raffaele Huang contribuyeron a este artículo.