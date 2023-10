Las predicciones para el Premio Nobel de Economía 2023

Desde 2002, el sitio web dedicado a las ciencias, Clarivate Analytics. ha conseguido predecir exitosamente 71 ganadores del premio Nobel en distintas categorías y ya publicó los candidatos que podrían llevarse el de Economía en 2022 y que se anuncia el próximo lunes 9 de octubre.

Tal como en la versión 2022, en esta ocasión la publicación solo tiene a hombres entre sus candidatos con más posibilidades de quedarse con el premio, cinco en total, divididos en 3 grupos por temática, que el año pasado recibieron el expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke; el académico de la Universidad de Chicago, Douglas Diamond; y el profesor de la Washington University de Saint Louis, Philip H. Dybvig, “por su investigación sobre bancos y crisis financieras”.

Emmanuel Thiveaud, el vicepresidente Senior de Investigación y Análisis, Academia y Gobierno en Clarivate dice en la publicación que “Clarivate utiliza datos cuantitativos de citas de la Web of Science, junto con un análisis cualitativo sin precedentes para identificar con éxito a las personas que pasan a ser reconocidas por la Asamblea Nobel”.

Los tres temas que podrían ser premiados son el del análisis de la desigualdad, la economía en las ciudades y las políticas que aumentan la movilidad social.

Desigualdad

El primero grupo incluye a nombres famosos por sus investigaciones sobre la desigualdad de ingresos y riqueza y sus consecuencias. El grupo está encabezado por el economista francés Thomas Piketty e incluye a otros dos economistas del mismo país y que han trabajado con él.

Thomas Piketty. Edad: 52 años. Nacionalidad: Francés y estadounidense

Desde el 2000 es director de estudios en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Economía de París. Entre otros libros, es autor de “El capital en el siglo XXI”, que vendió más de 2,5 millones de copias alrededor del mundo. Es además director del World Inequality Lab, entidad que estudio temas de desigualdad en el mundo.

Emmanuel Saez. Edad 50 años. Nacionalidad: Francés

Saez es profesor de Economía en la Universidad de California- Berkeley. Es coautor con Thomas Piketty en investigaciones sobre desigualdad y también participa del World Inequality Lab. Es doctor en Economía del MIT. En 2009 recibió la Medalla John Bates Clark de la American Economic Association, otorgada “al economista estadounidense menor de cuarenta años que se considera que ha hecho la contribución más significativa al pensamiento y al conocimiento económico”.

Gabriel Zucman. Edad: 36 años. Nacionalidad: Francés

Zucman es profesor de Economía en la Escuela de Economía de París y Ecole Normale Supérieure - PSL y profesor asociado de Economía en la Universidad de California-Berkeley. El economista es el más joven de este grupo y también es coautor de investigaciones con Piketty y Saez. Además, Piketty fue su profesor guía en el doctorado en la Escuela de Economía de París. En 2018 recibió el premio al mejor economista joven de Francia. Mucha de la investigación de Zucman se centra en los paraísos fiscales.

Movilidad social

Raj Chetty. Edad: 44 años. Nacionalidad: Indio y estadounidense

Chetty es profesor de Economía y director de Opportunity Insights en la Universidad de Harvard. El economista se doctoró en la Universidad de Harvard en 2003 y es uno de los profesores titulares más jóvenes de la historia de Harvard. Antes de incorporarse al cuerpo docente de Harvard, fue profesor en la Universidad de California-Berkeley y en la Universidad de Stanford. Chetty ha recibido numerosos premios por sus investigaciones, entre ellos una beca MacArthur “Genius” y la medalla John Bates Clark, concedida al economista menor de 40 años cuyo trabajo se considera que ha hecho la contribución más significativa al campo.

En el centro Opportunity Insights, Chetty utiliza “big data” para entender cómo podemos dar a los niños de entornos desfavorecidos mejores oportunidades de éxito. La investigación de Chetty combina pruebas empíricas y teoría económica para ayudar a diseñar políticas gubernamentales más eficaces. Su trabajo sobre temas que van desde la política fiscal y el seguro de desempleo a la educación y la vivienda asequible ha sido ampliamente citado en el mundo académico, los medios de comunicación y los testimonios del Congreso.

Su campo de estudio se centra en comprender los determinantes de las oportunidades económicas e identificar políticas que aumenten la movilidad social.

Economía urbana

Edward L. Glaeser. Edad: 56 años. Nacionalidad: Estadounidense

Glaser es profesor de Economía y Presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Además, es el director del Research Programme at the International Growth Centre. Es doctor en Economía de la Universidad de Chicago y ha publicado docenas de artículos sobre crecimiento económico, derecho y economía de las ciudades. En particular, su trabajo se ha centrado en los determinantes del crecimiento urbano y el papel de las ciudades como centros de transmisión de ideas. Entre sus libros destacan “Cities, Agglomeration, and Spatial Equilibrium” y “Triumph of the City”.

De acuerdo a Clarivate, es un candidato al Nobel de este año “por sus penetrantes análisis y reflexiones sobre la economía urbana y la ciudad como motor de crecimiento”