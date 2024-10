Las profundas definiciones de Daza en Argentina en medio de cita con Milei y el equipo económico

“Peleando con el Presidente”, fue la irónica publicación que realizó ayer cerca del mediodía en su cuenta de X el economista chileno y actual viceministro de Economía de Argentina. José Luis Daza. El lúdico mensaje -que fue acompañado de una foto con el Presidente trasandino, Javier Milei- evidencia la “movida” mañana en el Ministerio de Economía, tras la inesperada visita del Mandatario al equipo económico liderado por Luis “Toto” Caputo.

Milei cruzó repentinamente la calle Hipólito Yrigoyen que separa la Casa Rosada del Ministerio de Economía en medio de una jornada en que el riesgo país trasandino anotaba su nivel más bajo desde abril pasado y los preparativos para el inicio del debate del Presupuesto 2025 en el Congreso.

Pero la jornada para Daza también estuvo marcada ayer por su participación en un seminario organizado por las asociaciones aseguradoras trasandinas, donde se refirió profundidad a múltiples temas de la contingencia y que fue recogida por los diferentes medios argentinos.

Daza realizó profundas definiciones en un seminario ayer en Buenos Aires.

Su arribo al país: “Si calculamos el shock ratio de la Argentina, con el crecimiento promedio dividido por la volatilidad, la Argentina está en el fondo. No solo es un país mucho más volátil que otros, sino que crece mucho menos. Es una combinación tóxica para cualquier país y es la que me motivó a venir al país”.

Durante el seminario Daza dijo que el llamado de Caputo, su excompañero en el banco JP Morgan y Deustche Bank, lo convenció de dejar Nueva York para trabajar en el Ministerio de Economía. “Es la primera vez que decido dejar mis cosas y mis actividades, porque creo que en la Argentina hay una oportunidad única de hacer un quiebre, un cambio de régimen con el pasado”, según recoge el diario La Nación de Buenos Aires.

El problema de Argentina: El economista chileno destacó la misión de reducir el gasto y lograr el equilibrio de las cuentas públicas: “El centro de los problemas de la Argentina ha sido la situación fiscal, en particular en los últimos 20 años, con el crecimiento del gasto público a un nivel que hace imposible prácticamente la estabilidad a los ciudadanos y la economía formal”.

“Mi visión es que en Argentina, mientras no se redujeran los déficits fiscales a cero y no hubiera un esfuerzo sostenido para bajar el gasto público a niveles más bajos, iba a ser difícil pasar a un equilibrio sostenible y duradero”, complementó.

“Antes de venir me llamaron autoridades de países importantes y el consenso es que la salida pasaba primero por una crisis mayor, y están sorprendidos que lo pudieron manejar bien. Esto no puede quedar acá: sin crecimiento, la estabilidad a lo largo plazo no se puede conseguir, crecimiento es mejores ingresos, un país estancado no puede tener movilidad social y salir de la pobreza, y crecen las demandas”, dijo el economista.

Colchón de dólares: “Los argentinos se autoaseguran con dólares en la caja fuerte, el colchón, no conozco ningún país que tenga ese monto para autoasegurarse los individuos, lo hacen por una razón, pero no hace bien a los ahorristas ni a la economía”, sostuvo. Señaló , además, que hay una oportunidad para un “cambio histórico” si se avanza en las reformas: “¿Lo van a lograr? Está por verse”, concluyó el economista chileno según Clarin.

Volatilidad: “Hay una sola economía entre las 50 más importantes del mundo con mayor volatilidad que la Argentina, y esa es Venezuela, que no es un modelo a seguir”, añadió Daza.

“Desde nuestro lado, el trabajo es matar la volatilidad, asegurando la solvencia fiscal. El compromiso del presidente Milei con la solvencia fiscal es extraordinario. Y desde mi posición y experiencia, es la base para crear las condiciones para un sistema sustancialmente sostenible”, afirmó.

Populismo en A. Latina: En su relato atacó “el populismo” que “está casi en el ADN” de la región y que lleva a los países a ampliar el gasto público. “El problema de las ideas no es la izquierda, que siempre va a estar. El problema es la centroderecha, que en cada oportunidad cuando planteaba afuera y en la Argentina que hacía falta un ajuste fiscal sustancial y bajar el nivel de gasto me decían ‘Che, estás loco’”, relató Daza.

Elogios a Milei: Destacó también la campaña del libertario y su plan “motosierra” y de ajuste fiscal. “Hace mucho tiempo que vengo diciendo esto, y Milei lo ha dicho de una forma mucho más creativa. Pero una cosa es decirlo y otra es hacerlo”, sostuvo

“Sin crecimiento, no se puede conseguir estabilidad. El crecimiento es la mejora en los ingresos de la población, y sin eso no podés tener movilidad social ascendente, salir de la pobreza y recursos para que el sector privado haga lo que tiene que hacer”, añadió.