Los legisladores estadounidenses buscan endurecer los estándares de seguridad online para los niños

Las empresas de redes sociales serían responsables del daño que causen a los niños según la legislación bipartidista presentada el miércoles, en lo que es la movida más reciente para fortalecer la regulación de las plataformas de Internet.

Denominada Ley de seguridad online para niños (o Kids Online Safety Act), la medida de los senadores Richard Blumenthal (Demócrata, Connecticut.) y Marsha Blackburn (Republicana, Tennessee.) también requeriría que las empresas tecnológicas proporcionen evaluaciones periódicas de cómo sus algoritmos, características de diseño y sistemas de publicidad dirigida pueden contribuir a causar daño a los menores. Las empresas tecnológicas tendrían que dar a los menores la posibilidad de optar por no recibir recomendaciones algorítmicas.

Si se convierte en ley, la legislación marcaría un significativo paso en la regulación de las experiencias online de los niños.

La legislación se presentó al tiempo que un panel independiente, con apoyo bipartidista, publicaba un informe el miércoles en el que se llamaba a Estados Unidos a desarrollar una estrategia nacional de política tecnológica, una que incluyera nuevas protecciones a la privacidad de los niños, así como también restricciones más amplias respecto a la recolección de datos y una estricta fiscalización y aplicación de las normas de protección al consumidor.

La nueva legislación de seguridad infantil tiene como objetivo abordar las crecientes preguntas sobre el impacto de las redes sociales en los usuarios, especialmente en los niños. El año pasado, The Wall Street Journal detalló una investigación interna de Facebook Inc. —ahora conocida como Meta Platforms Inc.— que muestra que los algoritmos de la empresa fomentan la discordia y que su aplicación de Instagram es dañina para un porcentaje considerable de sus usuarios, en particular para las chicas adolescentes. Los documentos sentaron las bases para la serie de artículos the Facebook Files del Journal, que los senadores Blumenthal y Blackburn citaron el miércoles.

“En las audiencias del último año, el Senador Blumenthal y yo hemos escuchado innumerables historias de daños físicos y emocionales que afectan a los usuarios jóvenes, y la falta de voluntad de las grandes empresas tecnológicas para cambiar”, afirmó la Senadora Blackburn.

Las grandes empresas tecnológicas han puesto las ganancias por encima de la seguridad, dijo el senador Blumenthal. Afirmó que la legislación responsabilizaría a las empresas de tecnología y les daría a los niños y padres herramientas para protegerse contra el contenido dañino.

El senador Blumenthal dijo en una conferencia de prensa el miércoles: “Nuestro propósito aquí no es quemar el Internet hasta sus cimientos, no es destruir a las plataformas tecnológicas o el Internet, o estos sitios; es simplemente involucrar a las plataformas de redes sociales en este esfuerzo conjunto para lograr lo que debería ser un objetivo común: proteger a los niños”.

Las grandes empresas tecnológicas han dicho que se toman en serio la seguridad de los niños y que ya siguen detalladas reglas federales para proteger a los usuarios más jóvenes. También dicen que toman medidas para proteger a otros usuarios en áreas como la privacidad y el contenido dañino. Los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas también afirman que operan en un entorno competitivo que los obliga a servir a los clientes e innovar.

La nueva legislación requiere que las plataformas de redes sociales brinden a los menores opciones para proteger su información y deshabilitar funciones de productos potencialmente adictivos. Requiere que las plataformas habiliten las protecciones más fuertes de forma predeterminada, según un resumen.

El proyecto de ley también brinda a los padres nuevos controles para ayudar a detectar comportamientos dañinos y exige un canal dedicado para informar a la plataforma los daños causados a los niños.

El proyecto de ley también requeriría que las plataformas de redes sociales protejan a los menores de contenido que promueva la autolesión, el suicidio, los trastornos alimentarios, el abuso de sustancias y la explotación sexual. Exige también que las plataformas de redes sociales realicen una auditoría anual e independiente que evalúe los riesgos para los menores.

En su informe publicado el miércoles, la Future of Tech Commission (o Comisión para el Futuro de la Tecnología) dice que se necesita una estrategia nacional para abordar los daños causados por Internet y reemplazar la mezcolanza de regulaciones que han acompañado el auge de la economía digital.

“Hemos tenido una especie de mentalidad al estilo del salvaje oeste”, afirmó en una entrevista Margaret Spellings, miembro de la comisión y exsecretaria de educación de Estados Unidos bajo el presidente George W. Bush. “Eso ha dado sus frutos, pero es hora de tener más control”.

El informe pide establecer un fondo de medios de interés público para apoyar las fuentes locales de noticias e información, que sería financiado por empresas tecnológicas a través de medios tales como contribuciones directas, o un porcentaje de las multas federales a las empresas de tecnología.

Algunas de las recomendaciones de la comisión incluyen ideas que ya se están considerando en Capitol Hill, como una legislación integral sobre privacidad que establezca límites sobre cómo las empresas de tecnología pueden recopilar y utilizar la información que juntan sobre los consumidores.

La comisión también pide que se prohíba la recopilación de datos de personas menores de 16 años, en comparación con la legislación actual que establece ese límite para los niños menores de 12 años. La comisión también recomienda prohibir la publicidad conductual para menores de 16 años.

Otras recomendaciones incluyen más transparencia para los algoritmos que las empresas tecnológicas suelen utilizar para dirigir el contenido a usuarios específicos, otro enfoque que ha ganado apoyo en el Congreso.

La comisión también propone crear un consejo de la Casa Blanca para coordinar la política tecnológica, reemplazando un sistema en el que la responsabilidad de la formulación de políticas está dispersa entre varias agencias.

Los senadores Blumenthal y Blackburn hablaron durante el lanzamiento de las recomendaciones de la comisión el miércoles, junto con otros legisladores que han presionado por una regulación tecnológica más dura.

La Future of Tech Commission (o Comisión para el Futuro de la Tecnología) es un grupo bipartidista de financiación privada dirigido por Deval Patrick, exgobernador demócrata de Massachusetts; por la ya mencionada Spellings; y James Steyer, fundador de Common Sense Media, un grupo que promueve tecnología y medios digitales seguros para los niños.

La comisión publicó una encuesta el año pasado que encontró que los votantes estadounidenses tienen preocupaciones profundamente arraigadas sobre el poder que ejercen las grandes empresas tecnológicas y quieren que el gobierno federal adopte una posición más firme para regularlas.

La encuesta también encontró que el 84% de los votantes dijeron que estaban “muy nerviosos” por los efectos de las redes sociales en los niños, incluyendo un 84% de los demócratas y el 85% de los republicanos, según la encuesta.

“El pueblo estadounidense espera, claramente, que el liderazgo en Washington tome como principal prioridad el proteger a los niños y las familias de los daños online”, sentenció Steyer. “Ahora es el momento (para) que el gobierno federal actualice la política tecnológica y así los niños sean una prioridad”.