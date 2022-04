Martín Mujica, gerente general de Cuprum: “Las AFP vamos a tener un rol en el futuro”

¿Cómo ven el futuro de las AFP? Esa fue una pregunta que hizo un afiliado este martes a AFP Cuprum en el marco de su sexta asamblea de afiliados, instancia que fue liderada por su gerente general, Martín Mujica, junto con Gabriela Undurraga, gerenta de Marketing y Clientes.

Frente a ello, Mujica respondió: “Estamos en un momento de discusión política, y por lo tanto no sabemos hacia dónde van a derivar estas discusiones, en las que debemos llegar a muchos acuerdos, y en un proceso que es muy relevante, porque el sistema de pensiones de Chile es muy relevante para el futuro de las familias chilenas, y debiéramos llegar a un gran acuerdo que busque maneras de mejorar las pensiones”.

Sin embargo, Mujica añadió que “cualquiera sean los cambios políticos que definan el futuro del sistema de pensiones, nosotros creemos que hay necesidades de las personas, de ustedes, que van a ser muy relevantes y crecientes en el futuro”.

En ese sentido, dijo que esa necesidad va a ser la de “administrar los ahorros previsionales, administrarlos bien, de manera segura, y administrarlos por mucho tiempo, para el largo plazo, de manera sostenible. Y el rol de las AFP en estos años ha sido clave en este sentido, por lo tanto, creo que mientras exista esa necesidad, una necesidad que como país vamos a tener de todas maneras, las AFP vamos a tener un rol en el futuro en esa línea”.

Mujica agregó: “Tenemos mucha experiencia, un excelente track record, y por lo tanto, yo lo que veo, es que la mejor manera de abordar ese futuro debiera ser con una participación de las AFP que probablemente cambie respecto a lo que tenemos hoy día, pero en el que sin duda tenemos muchísimo que aportar, por el bien del país y de cada uno de nuestros afiliados y de sus familias”.

El ejecutivo también mencionó que les llegaron más de 200 preguntas relacionadas con el tema de la propiedad de los fondos. Y leyó una de ellas: ¿Cómo nos afecta la resolución que ha tomado la Asamblea Constituyente sobre seguridad social? ¿Qué hay de cierto en que perderemos la propiedad de los fondos?

Ahí Mujica respondió: “En este tema hay que ser súper transparentes, la Convención no ha aprobado que se nacionalicen los fondos o que se expropien los fondos, por lo tanto, hasta ahora, y tal como ocurre en el sistema actual, lo que tenemos hoy día es que la propiedad de los fondos de pensiones es de los afiliados y de los trabajadores y trabajadoras”.

En todo caso, el gerente general de Cuprum agregó: “Lo que sí pasó en la Convención, es que no se aprobó una propuesta, o más bien varias propuestas que proponían explícitamente dejar escrito en la Constitución que los fondos previsionales son de propiedad y serán de propiedad de los trabajadores y trabajadoras, que fueron los que hicieron los aportes de esos fondos. Eso no fue aprobado y, por lo tanto, no va a pasar a la votación del pleno”.

Mujica también comentó: “Lo que quiero decir, eso sí, muy responsablemente, es que nuevamente lo que nosotros hemos visto, es que el tema de la propiedad de los fondos es una gran preocupación de todos, y nosotros empatizamos con esa preocupación, y creemos que es muy relevante que en la discusión que se está llevando en la Convención, o en la propuesta eventual que haga el gobierno, quien ha dicho que va a presentar una propuesta de pensiones hacia finales de este año, considere y ponga en el centro de la discusión a las personas, sus necesidades, sus intereses, y no se rija por otras variables que en realidad no apuntan hacia el principal objetivo que debiera tener el sistema de pensiones, que es generar buenas pensiones”.