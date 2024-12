Max Luksic asume como alcalde de Huechuraba y afirma: “Si tengo un conflicto de interés con alguien me abstengo de una votación”

Este viernes asumen formalmente los alcaldes y concejales electos en las pasadas elecciones municipales. En Huechuraba ganó el independiente con cupo de Chile Vamos, Max Luksic, quien aseguró estar orgulloso de la familia que viene y el apellido que tiene. El exdirector ejecutivo de Canal 13 tiene 37 años, y es hijo del empresario, Andrónico Luksic.

“La gente me va a terminar midiendo por la gestión, de que al final haya un cambio en la calidad de vida de la gente. Voy a buscar un balance entre lo que tiene que ser administrar un municipio a también estar en terreno. La campaña fue una experiencia inolvidable. Es un privilegio la oportunidad de ser candidato. Uno conoce tantas personas. Somos la autoridad más cercana para la ciudadanía, y hay que estar en terreno”, dijo Luksic en radio Duna.

Y agregó que “no puedo estar más orgulloso de la familia que soy, el apellido que tengo. El resultado habla por si solo. Me dieron la oportunidad, porque tengo vocación. Siempre he estado ligado a estar a disposición de las personas y me gusta. En Canal 13 igual era primera línea. No tan expuesto como ahora”.

Por otro lado, indicó que la gente de la comuna no busca regalos, sino que un impulso para trabajar. Y aseveró que hoy en día ya no se traspasan votos de un candidato a otro.

“En ningún momento nadie me dijo Max por favor regáleme esto. Conversamos me decían los problemas. Yo siempre deje claro que venía a postular como alcalde, hay que separar las aguas. La gente lo entendía. Lo que más me decían es que buscaban oportunidades. Había gente que buscaba impulso, formalizar el trabajo. Hay mucha necesidad, pero la gente quiere trabajar”, planteó.

Y en cuanto al traspaso de votos, dijo que “uno estaba acostumbrado a que se traspasaban votos, y creo que eso cambió hace mucho tiempo. Mira a Carlos Cuadrado, creo que es uno de los alcaldes más queridos, y no logró traspasar los votos. La gente está votando por personas, está viendo propuestas. La gente se informa y busca a las personas que mejor lo representan”.

El tercer hijo de Andrónico Luksic y hoy pareja de la actriz, Loreto Aravena, dijo que entró a la política, para continuar en ella, y afirmó que su familia se sorprendió de su decisión debido a la gran exposición que tiene una figura pública.

“Pasé a querer aportar a la política y estoy encantado y muy orgulloso de que me hayan elegido los vecinos como alcalde en estos 4 años, y espero que sean muchos más. Vamos a hacer todo lo posible para cumplir con las expectativas. Presión vamos a tener siempre. Cada uno tiene estilos diferentes. Desde el día que ganamos ya estamos trabajando”, sostuvo el alcalde.

Asimismo, señaló que “a la Loreto fue a la primera que le tuve que preguntar, y que si no tenía su apoyo no estaría acá. Mi familia siempre ha sido muy abierta. Nunca me han obligado a meterme en el camino empresarial. Cuando doy este paso se sorprendieron, porque dicen por qué uno se quiere exponer de esta manera a la crítica. A mi me preocupaba que nos estábamos desencantando de la política. Necesitamos gente buena con experiencia que se meta en la política, a lo que se pueda contribuir”.

En cuanto a posibles conflictos de interés que puedan surgir en su mandato, indicó que si llega a haber algún tema se va a abstener de votar.

“No tenemos nada que ocultar. Sabemos separar agua. El día que tenga un conflicto de interés por algo familiar, la ley orgánica municipal dice que si tengo un conflicto de interés con alguien yo me abstengo de una votación. El único conflicto de interés que podría tener son las bombas Shell que hay en la comuna. Si hay que ver una patente bueno me abstendré y el concejo votará sobre esa materia. La ley me permite estar donde estoy y ahí viene la ética de cada persona de poner ante el concejo que son los conflictos de interés que podría tener. Voy a ser super transparente”, concluyó.