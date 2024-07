Máximo Pacheco polemiza con Cadem por encuesta que cuestiona gobierno corporativo de Codelco

“Porque nuestro gobierno corporativo funciona bien es que Codelco tiene el prestigio internacional que tiene. Y obviamente que me afecta que 50 líderes empresariales, que no sé cuánto sepan de nuestro gobierno corporativo, opinen que nuestro gobierno corporativo es un gobierno que genera desconfianza en nuestra gestión, porque eso le hace daño a Chile”. Así concluyó su introducción, que duró casi 10 minutos, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, al iniciar su exposición en el seminario “Conversaciones para el desarrollo económico: Los retos del metal rojo”, organizado en conjunto por Deloitte, el MBA UC y Grupo Security.

Con un marcado tono de molestia, Pacheco comenzó rechazando los resultados de la medición, enfocada en 50 personalidades del mundo empresarial, que arrojó que un 64% estaba en desacuerdo con la idea de que “el actual gobierno corporativo de Codelco brinda una gestión eficiente y transparente”. En tanto, sólo el 22% de los encuestados se mostró de acuerdo con dicha afirmación, y el 14% prefirió no responder.

Pero la incomodidad de Pacheco con la medición no fue únicamente sobre sus resultados, sino también con que éstos se publicaran, en El Mercurio, un día antes del seminario. “Evidentemente, esto para mí fue una sorpresa. No es a eso a lo que me habían invitado, fui invitado para hablar de los desafíos de Codelco y de la minería. Solo ayer me enteré que existía esta encuesta, y la pedí”, comentó.

De hecho, antes que Pacheco comenzara sus palabras, Víctor Solervicensc, socio de Cadem, expuso raudamente los principales resultados de la medición. Estos también abarcaban la mirada de la minería en comparación con otras industrias, destacando como la que mayor confianza genera (57%) frente al resto. En la medición, la minería es seguida de las generadoras eléctricas (49%), pesqueras (46%), salmoneras (36%) y forestales (35%).

Así, Pacheco aprovechó de recordar otras encuestas de Cadem. “Vi la encuesta de enero, hecha no a 50 líderes, sino que hecha a una muestra más amplia, donde el 62% de los consultados apoya el acuerdo Codelco-SQM en todo el país”, indicó.

Las críticas a la medición de Cadem, en todo caso, prosiguieron. “Esa consulta a 50 personas, obviamente, espero, y eso lo conversamos antes de entrar a esta sala, que sea una pregunta que también se le haga a las otras empresas y a otros sectores que van a participar en este ciclo de conferencias. Y que le pregunten por el gobierno corporativo a todos los sectores que ahí mostraron. Porque como es un ciclo de conferencias, me imagino que todos tenemos opinión sobre el gobierno corporativo de las salmoneras, de los bancos, de las eléctricas, de las forestales. Y después, yo feliz de participar en un debate de cómo se compara el gobierno corporativo de Codelco con el gobierno corporativo de esas otras empresas, y qué opinan estos 50 líderes empresariales sobre el gobierno corporativo de esas empresas también”, retrucó.

A reglón seguido, ensayó una tesis sobre cómo los resultados de la medición habían sido recogidos por la prensa y dijo sospechar que ello “tiene más que ver con una discusión ideológica que le hace mucho daño a Chile, y que la encuentro un poquito majadera. Porque la primera vez que escuché de esto fue en el año 1976, cuando desde Cochilco se planteaba la idea de que había que privatizar Codelco. En 1976… se acordarán qué gobierno teníamos en esa época, y esa idea se descartó completamente”.

Agregó que “llevamos casi cincuenta años insistiendo en una idea que no vuela y que nos desgasta. Yo creo que es hora de dar vuelta la página. El gobierno corporativo de Codelco es robusto y sólido”.

En su defensa al gobierno corporativo de la estatal, Máximo Pacheco recordó que “Codelco es una empresa que está sometida a un nivel de fiscalización que no tiene ninguna otra empresa en Chile”, ante la supervisión que ejercen sobre ella Cochilco, la Contraloría General de la República, la Comisión de Mercado Financiero, la Cámara de Diputados, Sernageomin y otras entidades públicas.

Con todo, Pacheco sostuvo que “me enorgullece saber que somos la empresa con más accionistas en Chile. Tenemos 20 millones de accionistas. Y les tengo que rendir cuenta casi a diario a todos ellos de cada una de nuestras decisiones”, pero enfatizó que “la visibilidad que tiene Codelco, las implicancias y consecuencias que tiene cada una de nuestras decisiones es tal, que nos obliga a una rendición de cuenta que yo dificulto que la tenga algún otro directorio o ejecutivo superior de alguna otra empresa chilena”.