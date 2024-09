Medios de pago: ante insistencia del mercado, se iniciarán audiencias para revisar tasas de intercambio

Una serie de audiencias iniciará, una vez pasadas las festividades patrias, el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio, esto a raíz de varias solicitudes para revisar los precios fijados en febrero de 2023 para transaccionar con tarjetas de crédito, débito y prepago.

Según el acta de la sesión del 22 de agosto pasado, y “ante el interés de diversos actores del mercado, los miembros del comité acordaron habilitar durante el mes de septiembre un periodo de audiencias que se efectúen en el marco de la Ley de Lobby”.

“Para tales efectos, se definió que entre los días 24 y 26 de septiembre de 2024 la Secretaria Técnica del Comité agendará las eventuales solicitudes de audiencias que reciban de parte de las instituciones vinculadas a los medios de pago interesadas en participar en este tipo de instancias”, indica el acta.

Varios actores consultados señalan que en los últimos meses han remitido al Comité cartas y adjuntado informes técnicos relativos a problemas que estarían presentando los precios fijados, por lo que pedían una revisión de estos. Ante tales solicitudes, el Comité decidió abrir el proceso de consultas.

La tasa de intercambio es la remuneración que paga la empresa adquirente, en este caso Transbank, al emisor de la tarjeta, como un banco o una casa comercial. Ese pago es uno de los tres componentes que conforman lo que se denomina merchant discount, que es la comisión que el adquirente cobra, a su vez, al comercio que vende. Ese cobro al comercio, además, está compuesto por el costo de marca, que es lo que paga el adquirente a las marcas de tarjetas, y por el margen adquirente, que es la remuneración que recibe el adquirente por sus servicios. Con estos tres elementos se configura el cobro a los comercios, que es un porcentaje de la transacción con la tarjeta, y que es el cobro que realiza Transbank.

A inicios del año pasado, el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio - donde participan representantes de la CMF, Banco Central, FNE y Ministerio de Hacienda-, fijó los límites a los cobros, lo que implicaba una reducción que se realizaría en dos tandas. En la etapa, la tasa quedó en 0,50% para débito, 1,14% en crédito y 0,94% en prepago. En tanto, el segundo ajuste comenzará a regir en octubre de este año, y considera unos límites máximos de 0,35% en débito, 0,80% en crédito y 0,80% en prepago, lo que reducirá aún más los montos pagados por los comercios por concepto de tasa de intercambio.

Sin embargo, son varios los actores que señalan que los precios no fueron fijados correctamente, que las tasas se estructuraron sobre costos y no sobre el punto que permita al mercado seguir expandiéndose, y que en el caso del prepago la metodología no fue la adecuada, entre otros aspectos.

Desde la Asociación de Retail Financiero, valoraron la decisión del Comité de abrirse a escuchar a los incumbentes, pues a su juicio, “de acuerdo a lo señalado por los expertos se hace necesario revisar el proceso de fijación. Esto con el fin de considerar las observaciones relacionadas con la corrección de aspectos metodológicos que podrían haber afectado el correcto análisis de los antecedentes”. Y agregaron que “hay importantes variables de costos que no fueron consideradas dentro del proceso, como también otras regulaciones financieras que impactan en el desarrollo de medios de pago”.

Luis Opazo, gerente general de la Asociación de Bancos, señala que “es positivo que el Comité establezca una nueva instancia para recibir antecedentes y análisis del sector privado respecto a la fijación de las tasas de intercambio, puesto que es muy importante que este proceso se funde en un análisis técnico y riguroso. En caso contrario, no sólo se inhibe el desarrollo del sistema de pagos en general, sino que se afecta en particular el proceso de inclusión financiera que ha caracterizado al sistema chileno”

Parte de la discusión al respecto de los precios también se ha dado en otra instancia: en la sesión del 6 de junio del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, realizada en el Ministerio de Hacienda, el presidente de la instancia, Enrique Marshall, informó que el grupo de trabajo creado para analizar las tasas de intercambio “se abocó a conocer y comentar dos informes económicos elaborados en septiembre de 2023 a solicitud de la Asociación del Retail Financiero. Los informes se titulan “Regulación de la Tasa de Intercambio ¿Qué sabemos? ¿Cuáles son las opciones?” por Claudio Raddatz e “Informe de Análisis del Primer 3 Proceso de Determinación de Límites a las Tasas de Intercambio en Chile” por Geraldine González y Jorge Catepillán”.

El grupo, a la vez, “recomendó al Consejo poner estos antecedentes en conocimiento de Ministro de Hacienda para que, si lo tiene a bien, evalúe con mayor profundidad el proceso de fijación de la tasa de intercambio, con el objetivo de perfeccionarlo y promover el cierre de las brechas identificadas en los informes mencionados”.

El grupo concluyó, según el acta de la sesión, que en la fijación de las tasas “se observarían elementos no coincidentes con procesos similares de tarificación. Ello podría afectar la percepción de la predictibilidad y estabilidad del mercado, lo que es fundamental para mantener la confianza en el proceso regulatorio”; y que se observarían “insuficiencias en la fundamentación de las resoluciones emitidas por el Comité”, entre otros puntos.

A dicha sesión, asistieron Alejandra Cox, Claudio Ortiz, Claudio Raddatz, Diego Peralta, Fernando Coloma, Guillermo Larraín, Guillermo Tagle, Jorge Claude, Josefina Montenegro, Macarena Navarrete, María Eugenia Wagner, Mónica Cavallini, Roberto Fuentes, Silvia Fernández, Siria Jeldes, y Soledad del Carmen Recabarren Galdames.