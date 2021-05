Melinda Gates estaba viendo abogados de divorcio desde 2019 para terminar su matrimonio con Bill Gates

La separación de Bill y Melinda Gates, anunciada la semana pasada, ha estado gestándose por un largo tiempo.

La señora Gates consultó con abogados de divorcio aproximadamente dos años antes de que le pidiera el divorcio a Bill Gates, diciendo que su matrimonio estaba “irremediablemente roto”, según gente familiarizada con el asunto y documentos revisados por The Wall Street Journal.

La filántropa de 56 años ha estado trabajando con abogados de diferentes firmas desde, al menos, el 2019 para deshacer el matrimonio de más de 25 años, de acuerdo a estas personas y los documentos.

El lunes pasado, la multimillonaria pareja anunció que ponía fin a su matrimonio. En un comunicado publicado conjuntamente en Twitter, dijeron “Ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en la siguiente fase de nuestras vidas”.

La pareja no ha dicho qué provocó la separación. Una fuente de preocupación para la señora Gates eran los tratos entre su esposo y el condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein, de acuerdo a las personas y a un exempleado de su fundación, la Bill & Melinda Gates Foundation. Las preocupaciones de la señora Gates sobre su relación se remontan al 2013, según lo que dijo el exempleado.

La pareja negoció su divorcio durante la pandemia por covid-19, según los documentos. Tienen tres hijos que ahora están por sobre los 18 años, según lo que muestran los documentos del divorcio. El más joven está en su último año de educación media.

De acuerdo a los documentos revisados por el Journal, la señora Gates y sus asesores sostuvieron varias llamadas en octubre del 2019 cuando The New York Times reportó que Bill Gates se había reunido con Epstein en numerosas ocasiones. Una de esas veces Gates se quedó hasta tarde en la noche en el townhouse de Epstein en Manhattan.

Bridgitt Arnold, un vocero de Bill Gates, dijo el 2019 que el magnate de software y Epstein se reunieron varias veces para discutir sobre filantropía. “Bill Gates se arrepiente de haberse reunido con Epstein y reconoce que fue un error de juicio el haberlo hecho” dijo Arnold en esa ocasión. Epstein murió en la cárcel en agosto del 2019 esperando un juicio por cargos federales relacionados con tráfico sexual.

La señora Gates, una defensora mundial por las mujeres y las niñas, le había dicho a su esposo que se sentía incómoda con Epstein después de que la pareja se reuniera con él en 2013, según lo que dijo el ex empleado de la fundación Gates. Gates y algunos empleados de la fundación Gates continuaron una relación con Epstein a pesar de sus preocupaciones, dijo esta persona.

The Daily Beast informó anteriormente sobre la reunión de 2013 y las preocupaciones de la señora Gates respecto de Epstein.

Cuando se le preguntó sobre su relación con Epstein en una entrevista de septiembre de 2019 con The Wall Street Journal, Gates dijo: “Lo conocí. No tenía ninguna relación comercial ni de amistad con él “.

Un vocero de Gates, que tiene 65 años, dijo el viernes que mantiene su declaración del 2019 al Journal y se negó a hacer más comentarios. Una vocera de la señora Gates no respondió a las preguntas sobre sus razones para solicitar el divorcio.

A principios de 2020, el señor y la señora Gates sorprendieron a muchas personas cuando dijeron que no asistirían al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, una reunión anual de líderes empresariales y mundiales a la que la poderosa pareja había asistido durante años.

Unos meses más tarde, el 13 de marzo, Bill Gates dijo que renunciaba a los directorios de Microsoft Corp. y Berkshire Hathaway Inc. El cofundador de Microsoft dijo que planeaba centrarse más en sus esfuerzos filantrópicos.

En ese momento, los Gates ya estaban en discusiones para dividir su vasta riqueza, según las personas familiarizadas con el asunto y los documentos. Los equipos legales de ambos lados estaban en conversaciones privadas con un mediador para llegar a una separación, según muestran los documentos.

En ese tiempo, el equipo legal de la señora Gates ya incluía al abogado de divorcios de New York, Robert Stephan Cohen, según muestran los documentos. Cohen ha representado a Michael Bloomberg, Henry Kravis e Ivana Trump en sus divorcios.

Bill Gates también tiene algunos abogados estrella, incluido Ronald Olson, socio de la firma Munger, Tolles & Olson LLP que ha representado a Mark Zuckerberg, entre otros. Olson es miembro de la junta directiva de Berkshire Hathaway, donde se sentó junto a Gates y el amigo cercano de Gates, Warren Buffett.

La solicitud de divorcio del 3 de mayo dice que la pareja había acordado un contrato de separación para dividir sus activos, una fortuna estimada en US$ 130.000 millones por Forbes. Sus activos incluyen un complejo de US$ 131 millones junto a un lago en el Estado de Washington llamado Xanadu 2.0, un raro cuaderno de Leonardo da Vinci e inversiones en Microsoft y en los hoteles Four Seasons.

La semana pasada, la firma de inversión de Gates transfirió casi US$ 2.400 millones en acciones de empresas públicas a la señora Gates, incluidas participaciones en el propietario del concesionario de automóviles AutoNation Inc., en una emisora mexicana y un ferrocarril canadiense.

Los Gates han dicho que regalarían la mayor parte de su riqueza y han donado más de US$ 36.000 millones a la Fundación Gates a lo largo de los años. La pareja dijo que planeaban seguir siendo copresidentes de la fundación y liderarla conjuntamente después de su divorcio. “Seguimos compartiendo la fe en esa misión”, dijeron en su comunicado de Twitter.

La señora Gates firmó su petición de divorcio en Bellevue, Washington, cerca de la casa de la familia y la sede de la fundación, según el documento. Gates firmó los papeles en Palm Desert, California.