Ministro Moreno y nueva Constitución: “Es importante que el acceso al agua sea un derecho, es un derecho humano fundamental”

El tema del agua y los derechos de propiedad de este recurso fundamental para la vida, va a ser sin duda uno de los asuntos que se aborde en la convención constitucional que comenzará a trabajar en algunas semanas más. Sobre este punto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, conversó con Pulso TV y sostuvo que es de suma relevancia que el agua quede consagrada como un derecho en la nueva carta magna.

“Creo que es importante que el acceso al agua sea un derecho, es un derecho humano fundamental, está en la carta de las Naciones Unidas. La constitución actual tiene establecido el derecho a la vida, y sin agua no hay vida (...) es un derecho que está muy establecido, no creo que eso genere ningún problema, por el contrario”, dijo el ministro del MOP.

Y agregó que “el código de agua y perfectamente lo puede incluir la nueva constitución, tiene que incluir la prioridad para el uso humano, pero también para ciertos usos, bienes y valores ecológicos que hay que preservar.

Sobre los derechos del agua, que está también en el centro del debate constitucional, sostuvo que “los derechos tienen que ser asignados, y además tienen que tener cierta estabilidad. No sirve un derecho que me lo entreguen y me lo puedan quitar cuando quieran. Las discusiones tienen que ver con de qué manera tienen que ser estos derechos, de que manera se renuevan, la atribución que tiene la autoridad, cómo se garantiza que la autoridad no vaya a abusar políticamente de uno u otro que esté utilizando el agua, y no se transforme en un arma de control político”.

El agua en nuestro país es un bien nacional de uso público, pero que está consagrado en el Código de Aguas y no en la Constitución vigente, un aspecto que para muchos constituyentes electos es fundamental abordar y modificar, para que efectivamente esté contenido en la Carta Magna.

“Hay cosas que se tienen mantener. En primer lugar que las aguas pertenecen a los chilenos, pertenecen a la nación todas o lo que se llama un bien nacional de uso público, pero en su uso es evidente que tienen que concederse derechos para que se puedan usar. Esto es así, ha sido siempre así en la historia de Chile y en todas partes del mundo”.

“Obviamente en la discusión constituyente no creo que sea adecuado que se vaya a los detalles, pero sí a los grandes preceptos, es decir, a quién pertenece, cómo se distribuye, cómo se entrega (...) Soy un optimista, ya que creo que es una tarea de gran importancia, pero en la que creo que va a ser uno de los temas en que si los constituyentes hacen la tarea bien vamos a tener un avance importante (...) vamos a tener un nuevo acuerdo, pero que va a tener el apoyo de la inmensa mayoría”, sostuvo.

De todas formas, el secretario de Estado fue enfático en decir que la discusión del tema de agua en la convención es de suma relevancia y señaló que “el futuro no está asegurado, ni en el agua, ni en nada, si hacemos las cosas bien vamos a estar mejor que hoy, vamos a ser un país más próspero, más equitativo, más igualitario, pero también podemos estar peor”.

Consultados por La Tercera, el 95% de los constituyentes está de acuerdo en que el agua debe consagrarse en la Constitución como bien nacional de uso público. Cuál será el rol de los privados y del Estado, es también parte del debate que probablemente ocupe la agenda de la convención. A juicio del ministro, el papel de ambos sectores es de suma relevancia en esta industria.

“No me parece que sea una respuesta si acá se requiere más Estado o más mercado, me parece que aquí tenemos un desafío gigante que requiere más de ambos, requiere que el Estado tenga una herramienta más poderosa, y requerimos el apoyo y la tarea de todos para que eso sea exitoso. Lo mismo en las inversiones que hay que hacer”, concluyó Moreno.