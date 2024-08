Modernización del Estado, desarrollo productivo y volver a crecer: las apuestas de Mewes, Landerretche y Matthei

Este jueves se llevó a cabo el Foro de la Industria de Asimet “Chile necesita a sus empresas”, donde participaron la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la senadora PS, Paulina Vodanovic, el economista Óscar Landerretche, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, y el presidente de la Constramet, Horacio Fuentes. Abordaron la importancia de la alianza público-privada, y la visión que hay de las empresas.

“Los políticos y los chilenos dieron por descontado que íbamos a seguir creciendo. En esa época criticar a la empresa era gratis. Todos tienen fallas, pero durante mucho tiempo lo único que se exacerbó fueron las críticas y las acusaciones de todo tipo, y creo que hoy la empresa está siendo más valorada. Mucha gente piensa que no puede pagar la salud privada, pero se da cuenta que es mejor. Lo que veo es una revalorización de la empresa y el crecimiento. Durante un tiempo el único énfasis fue redistribuir”, dijo Evelyn Matthei.

“Creo que hay que distinguir varias cosas. Quiero hablar por el PS y ha tenido una historia en el reconocimiento de la necesidad de la industria. Como PS tenemos una historia y creemos en esto. El slogan de Lagos era crecer con igualdad. Creemos en la alianza público-privada. El desarrollo del país depende de los privados, de lo público y de la política”, planteó la senadora.

Mientras que Landerreteche, sostuvo que “creo que ha tomado tiempo llegar a este diagnóstico. Tengo que constatar que había un estado de negación, no solo de los políticos. Durante un tiempo debido al superciclo del cobre se instaló la idea de que se estaba creciendo. La narrativa de los gobiernos de derecha es que estábamos creciendo, y no por reformas, por el precio del cobre. Me parece un logro que estemos llegando a este diagnóstico, pero estamos tarde. Hay una responsabilidad del mundo de la industria, porque para bailar el tango se necesitan dos”.

Ricardo Mewes, indicó que los empresarios han puesto iniciativas sobre la mesa para volver a crecer.

“Hace rato lo asumimos y hemos sido muy críticos. Hemos sido super duros cuando hemos detectado y la opinión pública ha visto cuando se han generado estas malas prácticas. Tenemos iniciativas concretas para salir del estancamiento. El 2 de enero le hicimos una propuesta al gobierno que tenía que ver con crecimiento y desarrollo tributario. Hemos estado en esa dinámica. El viernes pasado hicimos el lanzamiento de Empresas por Chile. Estamos colaborando hoy día, después de asumir todos los problemas que están y que nadie dice que no vayan a repetirse. Lo importante es avanzar en las mejores prácticas y que la sociedad vaya creyendo en el rol de la empresa privada. Tiene un rol relevante en el desarrollo económico del país”, sostuvo.

Oportunidades

Los panelistas plantearon su visión sobre las oportunidades del país, para avanzar hacia el desarrollo.

“Ha habido una falta de visión de como venía el futuro. Tenemos ventajas que no se han desarrollado. Si miramos qué significa el cambio climático y las preocupaciones del mundo. Eso significa que las fuentes renovables son muy apreciadas, y tenemos ventajas, pero no las estamos aprovechando. Vamos a tener problemas de agua en Coquimbo y nadie se está adelantando a que necesitamos una desaladora ahora ya. Lo que siento es que se necesita una conversación entre universidades, sector público, sector privado y sociedad civil, para ver qué industrias potenciamos”, indicó Matthei.

Por su parte, el economista y profesor de la FEN, dijo que “creo que hemos sido víctima y no hemos podido salir de la nostalgia del éxito anterior. Y la frase clave de los chinos es no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. El objetivo no es desarrollar x industria o cerrar x industria, el objetivo es casar el ratón y exportarlo. La palabra clave es el desarrollo productivo. Generar nuevas industrias, nuevas cosas que generen valor agregado y empleos de buena calidad. Los veteranos hablaban de industrialización, porque se pensaba que era el camino al desarrollo. El objetivo es desarrollo productivo: de valor agregado y buenos empleos”.

“No creo que haya un conformismo, hay constatación que el gobierno llega en un momento complejo de la macroeconomía. Uno tiene que apuntar a cazar el ratón y que estemos en una senda común. No veo por qué el sindicato es enemigo del empresario. Siento que las soluciones pasan por cosas muy técnicas, y no se considera el impacto que tiene en la sociedad. La empresa tiene un rol en cómo hace un mejor país”, señaló Vodanovic.

Mewes reiteró que han estado trabajando constantemente con el gobierno.

“Normalmente estamos trabajando con el gobierno. Podría nombrar proyectos de permisos sectoriales. Hay un trabajo permanente. Me gustaría sacarlos de la casa y pensar el país que nos debiera convocar. La ley de pesca se tiene que modificar, pero saquemos esa espoleta para que ese proyecto de certeza a una industria. Si sigue su camino como esta planteado puede generar menos puestos de trabajo. Hay muchas oportunidades que tenemos que ir construyendo en conjunto. Esto se hace también con los trabajadores”, planteó Mewes.

Mientras que la alcaldesa, sostuvo que “el mundo está cambiando cada vez más rápido. Está cambiando el clima y la demografía, y lo que está sucediendo es que cosas que eran razonables ya no lo son. Hoy obtener una concesión marítima son 8 años. Cómo puede ser eso. Qué tropa de inútiles tenemos a cargo de eso. En los salmones hay una oportunidad, en la desalación de agua hay una oportunidad. Cuáles son los problemas que están paralizando inversiones. El Estado tiene que empezar a funcionar de manera distinta”.

A esto, Mewes, sostuvo que “sin duda que sí y los hemos constatado cuando vamos a regiones. La gran queja es que hay personas que no están alineados con sus ministros. Eso es un despropósito y va de la mano con la modernización del Estado”.

Propuestas

En cuánto a las medidas que se debieran adoptar, está la importancia de la innovación, la tecnología, avanzar en mejorar la educación.

“La sensación que uno tiene es que las propuestas existen se implementan, pero no son acogidas ni por el Estado ni el sistema político. En Codelco fundamos Codelco Teck. Nos fuimos y la cerraron y la razón que me dieron es que el negocio de Codelco no es la innovación. Según yo el negocio de toda empresa es la innovación. Eso lo tienen metido en el alma el sector empresarial y la política. Máximo Pacheco hizo cambios regulatorios donde hubo inversión en energía solar”, sostuvo Landerretche.

“Creo que a Chile se están presentando muchas oportunidades. Me quiero centrar en una. Terminamos una mesa de tecnología y nos preocupa la brecha que existe, para adoptar estas tecnologías, que tienen que estar en el ADN de las empresas. Aquí normalmente es la gran empresa la que más le va a costar adoptarla. La pyme ya la ocupa. Es importante que se lleve en el ADN de las empresas”, planteó Mewes.

También estuvo en el debate la importancia del crecimiento.

“Necesitamos que la política sea capaz de articular una nueva estrategia de desarrollo del país. Con el objetivo de desarrollar nuevos sectores productivos. Para el desarrollo de nuevas industrias se requiere de un pacto con los trabajadores y el Estado. Hemos decaído en dos áreas que son bien básicas. En Chile hemos tenido un deterioro en el sistema educativo que no queremos ver, y en la capacidad de generar obras públicas. Si no hacemos esas dos cosas podemos pasarnos las películas, pero sin esa base no va a funcionar”, sostuvo Landerretche.

Y para cerrar, Matthei, manifestó que “lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo que queremos crecer, que ese sea un objetivo. No puede ser que los jóvenes tengan que conformarse con tener una peor calidad de vida que sus padres. Tenemos que organizar que cuando hay una oportunidad. Chile puede volver a crecer, la cantidad de oportunidad que existen son maravillosas”.