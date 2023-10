¿Netflix tiene juegos?: el gigante del streaming planea nuevos videojuegos basados en sus series de éxito

El año pasado, Netflix colocó una valla publicitaria en Sunset Boulevard de Los Ángeles para burlarse de sí mismo. Decía: “Espera, ¿Netflix tiene juegos?”.

La empresa se esfuerza por aclarar cualquier confusión. Está profundizando en el sector de los videojuegos, aprovechando los estudios que ha adquirido en los dos últimos años para crear más títulos basados en películas y series de televisión populares de Netflix.

Aunque hasta ahora Netflix se ha centrado en los juegos para móviles -que atraen a los jugadores ocasionales y pueden descargarse en un smartphone o un tablet-, está dando pasos para expandirse a juegos de gama más alta que puedan transmitirse desde televisores o PC. Este enfoque la enfrentaría a gigantes como Sony y Microsoft, que acaba de cerrar la adquisición de Activision Blizzard por US$ 75.000 millones, y plantearía importantes retos técnicos.

En los próximos meses, los suscriptores de Netflix podrán jugar en sus dispositivos móviles a juegos basados en éxitos como el thriller coreano “El Juego del Calamar” y la comedia sobrenatural “Merlina”, según personas relacionadas con la situación. Del mismo modo, Netflix está debatiendo juegos basados en “Extraction”, su serie de Sherlock Holmes, y su serie “Black Mirror”, dijeron las personas.

Aunque Netflix cree títulos propios, seguirá concediendo licencias de los conocidos juegos, desde “Bloons TD 6″ a “Classic Solitaire”, que actualmente componen su catálogo. Según algunas de las personas consultadas, se ha hablado de lanzar un juego de la popular serie de acción y aventuras “Grand Theft Auto”, de Take-Two Interactive Software, a través de un acuerdo de licencia.

La estrategia se inspira en el libro de jugadas del gigante del streaming en Hollywood, donde construyó una audiencia basada en reposiciones de otros estudios -como “Friends”, “The Office” y “Breaking Bad”- mientras preparaba la maquinaria para producir originales como “House of Cards” y “Stranger Things”.

Netflix apenas tuvo competencia en los primeros días de su ascenso en el streaming de video. Los videojuegos son diferentes. Es una industria que lleva décadas dominada por algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo, con unas ventas globales que se espera que alcancen los US$ 187.700 millones este año, de acuerdo a la firma de investigación Newzoo.

Netflix no genera ingresos con sus juegos. Los abonados pueden descargarlos desde la aplicación sin costo adicional. Por ahora, los juegos forman parte de una estrategia para que los fans sigan acudiendo al servicio de streaming, incluso cuando sus series favoritas están entre temporadas, lo que ayuda a retener suscriptores y atraer a otros nuevos. Netflix, que presenta sus resultados trimestrales el miércoles, sumó 5,9 millones de suscriptores en el trimestre de junio.

Los juegos de Netflix se han descargado 70,5 millones de veces en todo el mundo hasta el 20 de septiembre, frente a los 30,4 millones que sumaba a septiembre del año pasado, según Apptopia. Es una fracción de los cientos de millones de descargas de empresas de juegos como Roblox y Activision, el editor del megahit “Candy Crush Saga”. Apptopia calcula que menos del 1% de los 238 millones de suscriptores de Netflix juegan diariamente a sus juegos.

Netflix se rehusó a hacer comentarios.

Los juegos atraen a empresas de medios de comunicación de sectores adyacentes por el tiempo que la gente pasa jugando. The New York Times ha tenido éxito convirtiendo a muchos de sus suscriptores en jugadores de sus juegos casuales como “Wordle” y “Spelling Bee”. Netflix busca impulsar algo parecido con sus propios clientes.

“¿Jugaría alguien que no es jugador a un juego de Netflix?”, dice Judah Silver, agente de United Talent Agency que trabaja con desarrolladores de juegos. “Esa es la gran pregunta”, agrega.

También es poco probable que los entusiastas de los videojuegos se suscriban a Netflix sólo para acceder a sus juegos. Muchos juegos de Netflix se pueden comprar o descargar gratis a través de otras plataformas, como “Exploding Kittens” y “Teenage Mutant Ninja Turtles: La venganza de Shredder”.

Luis Ruvalcaba, un jugador de 38 años y profesional de los seguros que vive cerca de Indianápolis, señala que no está suscrito a Netflix y que no se suscribiría solo para acceder a sus juegos. “No me veo nunca suscribiéndome a Netflix para jugar”, afirma, y añade que ya está abonado a Xbox Game Pass y PlayStation Plus.

Los juegos para móviles tienen sus inconvenientes. Netflix ha descubierto que aproximadamente la mitad de los abonados que pulsan el botón “Obtener juego” en la aplicación llegan a jugarlo, según una persona familiarizada con sus operaciones de juego. Esto puede deberse a que, en algunos casos, los suscriptores tienen que ir a la App Store de Apple para terminar de descargar los juegos. Además, los juegos tardan en descargarse y consumen memoria.

Apuesta millonaria

Netflix tendrá que aumentar sus inversiones para crear juegos de calidad para consolas, según Andrew Uerkwitz, analista de Jefferies, que calcula que la empresa ha gastado hasta ahora unos US$ 1.000 millones en juegos.

Netflix busca contratar a docenas de ejecutivos de juegos y ha publicado una oferta de empleo para un director que supervise su primer juego de gran presupuesto. La creación de este tipo de juegos “triple A” puede costar cientos de millones de dólares. Los contratados se unirán a un equipo de unas 400 personas.

En una reunión interna de la dirección de Netflix en 2022, un analista de Investor Capital Group, que posee una gran participación en la empresa, cuestionó el valor del impulso de los juegos y expresó su preocupación por el hecho de que estuviera restando recursos a la programación, según personas familiarizadas con la situación.

Dentro de Netflix, los partidarios de su incursión en los juegos apuntan a una mayor urgencia para atraer y retener a los clientes, especialmente desde que la compañía experimentó el año pasado su primer descenso de suscriptores en más de una década. Ofrecer juegos puede ayudar a la empresa a justificar el costo de una suscripción cuando suba los precios, algo que planea hacer de nuevo en los próximos meses, según informa The Wall Street Journal.

“Netflix tiene que hacer esto bien si quiere que la gente pase más tiempo con ellos”, sostiene Brandon Ross, analista de LightShed Partners.

Los ejecutivos de Netflix decidieron entrar en los juegos en 2020, durante el apogeo de la pandemia del Covid-19. En aquel momento, las suscripciones a Netflix crecían rápidamente porque la gente se quedaba en casa, pero los ejecutivos eran conscientes de que para mantener su ventaja, Netflix tenía que seguir ofreciendo más tipos de contenidos.

Los altos ejecutivos debatieron algunas ideas para mantener el interés de los suscritpores -entre ellas, crear clases educativas en las que famosos pudieran enseñar temas como cocina o el arte de negociar-, pero se decantaron por los juegos, según personas familiarizadas con las discusiones.

Netflix contrató a Mike Verdu, que anteriormente supervisó estudios de juegos en Meta y Electronic Arts, para dirigir la iniciativa. Verdu diría a sus colegas que hay un juego para todos, incluso para quienes no se consideran jugadores.

En septiembre de 2021, la empresa compró Night School Studio, que creó el primer juego desarrollado internamente por Netflix, “Oxenfree II”, una secuela del anterior juego de Night School, “Oxenfree”, en el que una joven se encuentra con sus amigos en una isla encantada. Al año siguiente, la empresa adquirió Boss Fight Entertainment, que crea juegos de acción y narrativos, y Next Games, que había creado juegos basados en propiedades como “Stranger Things” de Netflix y “The Walking Dead” de AMC Networks.

El equipo de juegos de Netflix está trabajando estrechamente con los equipos involucrados en el lanzamiento de la programación para coordinar los tiempos, de acuerdo a personas familiarizadas con la situación. Cinco de los juegos más descargados de Netflix se basan en sus propias series y películas, según la empresa de inteligencia de mercado Data.ai.

Adam Wood, un ávido jugador de 48 años, indica que disfruta con los juegos de Netflix y que últimamente se ha concentrado en “Into the Breach”, en el que los jugadores intentan salvar la Tierra de gigantescos alienígenas. Wood dice que probablemente no se suscribiría a Netflix sólo por sus juegos. Son “como un extra increíble”, plantea. “Sin duda, es un nice-to-have”, enfatiza.

Control a distancia

Netflix ya está empezando a ir más allá del teléfono con una nueva aplicación, “Netflix Game Controller”, que puede convertir el teléfono en un mando para jugar en el televisor o el computador. La empresa está probando la aplicación en Canadá y el Reino Unido.

A algunos ejecutivos de Netflix les preocupaba que este enfoque pudiera limitar el tipo de juegos que la empresa puede ofrecer: los juegos de acción probablemente requerirían un mando más tradicional, con botones salientes. A pesar de las limitaciones, Netflix decidió optar por el teléfono.

Introducirse en los juegos en streaming -también conocidos como juegos en la nube- tendría sentido para Netflix, dadas las limitaciones de los juegos descargables para móviles. Pero los juegos en la nube son caros y difíciles de ejecutar.

A diferencia de las películas y la música, los juegos son interactivos, con imágenes muy detalladas creadas en tiempo real en función de las acciones de los jugadores. Google luchó por tener éxito con su servicio de suscripción de juegos en la nube Stadia, que se lanzó en 2019. Cerró ese negocio a principios de este año.

Los desafíos de Google han surgido en reuniones internas en Netflix, ya que algunos empleados han preguntado por qué Netflix está buscando profundizar en un mercado en el que tal titán ha fracasado, contaron personas relacionadas con la situación.

El codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters, ha reiterado el compromiso de la compañía con los juegos. “Sabemos que no vamos a desaparecer... porque algún día vamos a estar en todas partes con juegos en todos los dispositivos que servimos”, aseguró a los inversores en septiembre.