No esperes que las grandes marcas de consumo bajen pronto los precios

Los consumidores que buscan un alivio a la subida de precios podrían tener que esperar un tiempo.

Los fabricantes de las bebidas Coca-Cola, del shampoo Dove, de los pañales Huggies y de las Big Macs han estado subiendo los precios a medida que aumentan sus costos, desde la pulpa de celulosa hasta los salarios. El martes, los ejecutivos de estas marcas mundiales dijeron que seguirán trasladando esos costos a los compradores, por ahora. Los consumidores, por su parte, no dejan de comprar, a pesar de que la inflación deja grietas en los hogares, agregaron.

Sin embargo, algunas empresas ya están advirtiendo de un retroceso de los consumidores. Walmart Inc. y los fabricantes de Whirlpool Corp. y las parrillas Weber Inc. informaron esta semana del debilitamiento de la demanda de productos clave. El anuncio de Walmart, que también recortó sus perspectivas de beneficios, provocó una venta de acciones minoristas y reveló grietas en el fuerte gasto que ha impulsado la economía estadounidense durante la pandemia.

“Seguimos viendo resistencia y mucha demanda no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo”, sostuvo en una entrevista John Murphy, jefe de finanzas de Coca-Cola Co. Algunos consumidores están dispuestos, según la marca, a gastar ahora después de haber dejado de comer en restaurantes y de haber pagado en servicios de entretenimiento durante la pandemia.

Unilever, cuyos productos incluyen el shampoo Dove y el helado Ben & Jerry’s, anunció que los precios subieron un 11,2% en todo su catálogo. Kimberly-Clark Corp, que fabrica el papel higiénico Huggies y Cottonelle, también dijo que sus precios de venta netos subieron un 9%.

En el mercado de bienes de lujo, los clientes no se quejan de los precios más altos. Los ejecutivos del conglomerado LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE comunicaron que no han visto ninguna reacción de los clientes a los aumentos de precios aplicados a principios de año.

Estas subidas de precios son una de las principales razones por las que las medidas oficiales de inflación en Estados Unidos se sitúan cerca de máximos históricos y se espera que la Reserva Federal vuelva a subir los tipos de interés esta semana, ya que el banco central intenta frenar la demanda y estabilizar los precios. La inflación al consumo en Estados Unidos se aceleró hasta el 9,1% en junio, un ritmo que no se había visto en más de cuatro décadas.

El comportamiento del consumidor está cambiando de otras maneras. Unilever, en algunas partes del mundo, y la cadena de tiendas de alimentos Albertsons Cos. dijeron que estaban viendo señales de que los consumidores estaban trasladando más gasto a las marcas genéricas de la tienda, que normalmente cuestan menos. Los volúmenes de Unilever cayeron un 2,1% en el trimestre, pero los ejecutivos afirmaron que seguían con sus planes de subir los precios.

Unilever, fabricante de los helados Ben & Jerry's, mantendrá sus planes de subir los precios a pesar del descenso del volumen. FOTO: TIFFANY HAGLER-GEARD/ BLOOMBERG NEWS

“Nos adelantamos al mercado en la fijación de precios, y estamos dispuestos a tolerar descensos de volumen de un solo dígito y un cierto compromiso con la competitividad durante un periodo de tiempo limitado para conseguir ese precio”, aseguró el director ejecutivo de Unilever, Alan Jope.

Asimismo, Kimberly-Clark declaró que los consumidores y las empresas pagaron más por los productos, pero redujeron la cantidad que compraron. El volumen de ventas cayó un 1% en el trimestre. La empresa elevó sus expectativas de ingresos para el calendario anual, pero predijo que el aumento de los costos de todo tipo, desde la pulpa hasta los envíos, afectará a la rentabilidad más de lo previsto.

Los ejecutivos dijeron que la semana pasada informaron a los minoristas de otra ronda de subidas de precios, con un aumento porcentual de un solo dígito, que, junto con la reducción de costos, debería compensar el aumento para el resto del año.

“Hay un segmento de consumidores que está bajando los precios, pero no son todos los consumidores”, declaró el director ejecutivo de Kimberly-Clark, Mike Hsu. La compañía, dijo, se enfrenta a un difícil acto de equilibrio para hacer que las ofertas de bajo presupuesto estén disponibles sin empujar a los consumidores hacia alternativas más baratas. “Queremos ser muy conscientes de que no movemos todo el mercado en ese sentido. Hay muchos consumidores que, a pesar del impacto de la economía... siguen buscando un cambio”.

Adenna y Scott Streyle, que viven en Lodi (California), retrasaron dos veces su viaje de aniversario por la pandemia. Sin embargo, una vez de haber llegado a la ciudad de Nueva York, planearon gastar para ver los famosos monumentos, asistir a algunos espectáculos de Broadway y alojarse en un buen hotel, dijo el martes Adenna Streyle.

Cuando la pareja regrese de las vacaciones, tiene previsto reanudar un control más estricto de los gastos cotidianos, lo que incluye menos actividades recreativas, comer menos fuera y tener un presupuesto específico en la bencina, explicó Adenna.

Por otra parte, los ejecutivos de McDonald’s Corp. comentaron que los clientes de menores ingresos están cambiando sus compras por más ofertas y menos combos. La compañía dijo que también está ganando consumidores que están optando por alejarse de los restaurantes tradicionales y los de comida rápida más casuales, incluso cuando la cadena de hamburguesas ha estado aumentando los precios. Chipotle Mexican Grill Inc. anunció que estaba preparado para aumentar los valores de nuevo en agosto después de informar que aquellos más altos del menú ayudaron a elevar los ingresos del segundo trimestre un 17% con respecto al año anterior.

Mientras tanto, las compras de algunos bienes duraderos se mantienen. General Motors Co. informó de un aumento de los ingresos trimestrales y de que se benefició de las compras de camiones de tamaño completo y vehículos utilitarios deportivos, que suelen tener precios más altos. “Estamos vendiendo todos los vehículos que podemos fabricar en este momento”, aseguró la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, y añadió que los niveles de productos son demasiado escasos en los concesionarios, en parte, debido a una prolongada escasez de chips informáticos para autos y camiones.

El desempleo en EE.UU. es bajo, los salarios han aumentado y muchos consumidores, a través de diversas medidas, siguen a ras de suelo. El gasto en tarjetas de crédito de Chase aumentó un 21% en el segundo trimestre con respecto al año anterior, según informó este mes JPMorgan Chase & Co. Ese crecimiento incluyó el gasto en viajes y comidas.

Sin embargo, el sentimiento de los consumidores cayó en junio a su nivel más bajo registrado y hay señales de tensión en los presupuestos familiares. La tasa de ahorro personal de los Estados Unidos está cerca de los niveles registrados por última vez hace más de una década. AT&T Inc. advirtió la semana pasada que sus clientes tardaban un promedio de dos días en pagar sus facturas mensuales de teléfono e Internet.

“Hemos mantenido nuestra lista de compras bastante centrada en lo básico desde que los precios subieron”, declaró Bethany Winston, una madre de dos hijos de Greenville, S.C., sobre las compras de vuelta al colegio, que este año empezó antes que el anterior. El 2022 es también el primer año en que sus hijos necesitan uniformes, lo que requiere artículos específicos y hace que las alternativas más baratas estén menos disponibles, explicó. Sin embargo, dice que conoce a padres que han tenido suerte con las tiendas de segunda mano, los minoristas en línea como Facebook Marketplace y las tiendas de consignación.

Los clientes están comprando arroz, porotos, aceites y otros productos más baratos, a menudo comprando de las propias marcas de la tienda, dijo Vivek Sankaran, CEO de Albertsons. Algunos consumidores buscan valor, pero están dispuestos a gastar en artículos que les interesan, agregó.

Las marcas de distribuidor también han ganado terreno en países europeos como España, Italia, Reino Unido y Alemania en productos de alimentación, helados y limpieza del hogar, mientras que en EE.UU. en productos más ligados con alimentos y helados, comentó el martes el director financiero de Unilever, Graeme Pitkethly.

“Esperamos que el pico de inflación llegue en la segunda mitad del año”, señaló Pitkethly. Agregó también que las subidas de precios de Unilever han ido a la par de los aumentos de costos durante la primera mitad del año.

Los inversores obtendrán más actualizaciones sobre la salud de los consumidores esta semana, ya que las empresas, incluyendo Ford Motor Co, T-Mobile US Inc, Kraft Heinz Co. y Amazon.com Inc, publican sus informes financieros trimestrales.