¿No tienes US$ 44.000 millones para tu propia cadena de redes sociales? Prueba con Mastodon

Esta semana mis publicaciones han hecho furor. Tantos likes y respuestas, sobre todo la que habla de perros versus gatos (perros, por supuesto). Sin embargo, todo el tiempo no dejaba de pensar en el hombre que controla mi destino en esta red social: Ruud Schilders.

Espera, te preguntarás, ¿no será Elon Musk? No. Schilders dirige una pequeña red a la que me uní y que forma parte de Mastodon, una plataforma de mensajes cortos que ha conseguido más de 640.000 usuarios desde que Musk se hizo cargo de Twitter el mes pasado.

¿Mi perfil de Mastodon y mis mensajes? Viven en el servidor de Schilders, ubicado en un centro de datos en Finlandia.

Es el enfoque descentralizado (también conocido como “federado”) de las redes sociales. En lugar de que un gigante de la tecnología controle la red -decidiendo cómo se utilizan nuestros datos y se muestran nuestros feeds-, miles de redes más pequeñas, o “servidores”, se encargan de dar de alta a los usuarios, establecer las reglas y asegurarse de que todo funcione correctamente.

Cada servidor es en sí mismo una comunidad, pero también forma parte de la plataforma Mastodon, que cuenta ya con casi 1,2 millones de usuarios activos en total, y sin publicidad. Al igual que en Twitter, puedes ver los mensajes de todas partes, pero a diferencia de Twitter, los servidores individuales pueden mantenerse al margen, o ser bloqueados por otros. Y si no te gustan las reglas de la casa o el rendimiento técnico de tu servidor, puedes dejarlo por otro cuando quieras, y seguir manteniendo tus seguidores.

Así que, ¿haces las maletas y te vas a la utopía de las redes sociales? Bueno... quizá si Mastodon no fuera más difícil de explicar que el árbol genealógico de los Targaryen, y si el servicio y la aplicación no fueran tan rudimentarios. Pero vale la pena entender cómo funciona y cómo estos enfoques basados en la comunidad están desafiando el statu quo de las redes sociales.

Si estás dispuesto a intentarlo, aquí está mi mejor intento para convertirte en un Maestro Mastodonte.

Paso 1: crear una cuenta

Ayuda a pensar en la estructura de Mastodon como si fuera un correo electrónico.

Seleccionas un servidor y luego un nombre de usuario, que juntos forman tu dirección. La mía es @joannastern@mastodon.world. Al igual que el correo electrónico, hay otros que tienen el sufijo @mastodon.world, pero como hay miles de servidores diferentes, hay miles de sufijos diferentes. Algunos populares: mastodon.social, mstdn.social, mastodon.online.

Para inscribirse, primero debe elegir un servidor de Mastodon y aceptar sus normas y condiciones. FOTO: JOANNA STERN / THE WALL STREET JOURNAL

Puedes seguir y mandar mensajes a cualquier persona, independientemente de la dirección que tenga. Y cuando publicas algo, cualquier persona de todos los servidores de Mastodon puede verlo.

Cuando vayas a la página de selección de servidores, verás que hay algunos creados en torno a artistas, músicos, periodistas y otros. También hay otros más generalistas, como el mío. Cada servidor tiene un feed de mensajes de todos los miembros de su comunidad. Cada servidor se autocontrola, con la idea de que la aplicación local puede ser más rápida que la de un órgano de gobierno centralizado que patrulle Twitter u otras plataformas masivas.

El fundador de Mastodon, Eugen Rochko, me dijo que espera que más instituciones creen sus propios servidores, incluyendo universidades, empresas, etc. De nuevo, ¡correo electrónico!

Me inscribí en mastodon.world porque sonaba como “Jurassic World”, pero con mamuts lanudos en lugar de dinosaurios. Pero ahora que entiendo mejor cómo funciona todo el sistema, me doy cuenta de que la selección del servidor se reduce a la confianza.

Por ejemplo, si Schilders decide cerrar mastodon.world mañana, no podré acceder a nada (dice que no lo hará). Si su equipo se rompe, podría perder el acceso (dice que tiene un buen proveedor y un sistema de copias de seguridad). Todos los propietarios de servidores que quieran figurar en el directorio principal de servidores deben aceptar el pacto de Mastodon, que les obliga a avisar a los usuarios si piensan cerrar el servidor, ofrecer copias de seguridad de emergencia y otras cosas.

“Estamos en un gran ejercicio de confianza”, aseguró Jennifer Grygiel, profesora de comunicación de la Universidad de Syracuse. “¿Es el servidor en el armario de algún rando (persona no conocida) tal vez mejor en este momento que el Twitter de Elon Musk?”. La profesora Grygiel sugirió buscar diferentes señales de confianza en Mastodon, incluyendo los servidores con mayor población y los que lanzan comunidades más solidarias.

Paso 2: sigue a otros, publica tú mismo

Una vez superado todo esto, Mastodon se parece mucho a Twitter.

Cuando sigues a otros usuarios, sus publicaciones aparecen en tu feed de Inicio, independientemente de su servidor de origen. El feed está ordenado cronológicamente. Ningún algoritmo adivina lo que quieres ver. Tus notificaciones mostrarán a otros que te han mencionado y seguido. La pestaña Explorar destaca el contenido de todo Mastodon que es popular dentro de su servidor.

Publicar es sencillo. Escribe algunas palabras en el cuadro de redacción, sube una foto o un video corto si quieres y pulsa el botón de publicar o “pitar”. Sí, “toot”, como lo que ocurre cuando se come la fruta mágica. Rochko dijo que ha dejado de utilizar este término en adelante.

Sí, publicar en Mastodon se parece mucho a publicar en Twitter. FOTO: JOANNA STERN / THE WALL STREET JOURNAL

Tu publicación se activa al instante, pero los administradores de los servidores, generalmente voluntarios, vigilan sus dominios y marcan los contenidos que puedan infringir sus directrices de contenido. También pueden denunciar y bloquear usuarios. Antes de entrar en la mayoría de los servidores, tienes que aceptar algunas reglas básicas, entre las que se incluyen la prohibición del racismo, el terrorismo y otras actividades ilegales.

Si recuerdas una cosa principal sobre el uso de Mastodon, que sea ésta: no utilices la función de mensajes directos. Los mensajes no están encriptados de extremo a extremo, lo que significa que podrían ser leídos por cualquiera que maneje (o hackee) los servidores (los mensajes directos de Twitter tampoco están encriptados de extremo a extremo, aunque Musk ha dicho que está a favor de hacerlos más seguros).

“Si realmente quisiera, podría leer todos estos gigabytes de datos”, me dijo Schilders. Me aseguró que probablemente no lo haría, aunque podría hacerlo si estuviera investigando denuncias de acoso grave.

Paso 3: conseguir una aplicación móvil

Me resultó más fácil registrar mi cuenta a través del sitio web que de la aplicación de Mastodon. Mastodon es una plataforma abierta, por lo que otros desarrolladores crean aplicaciones compatibles, algunas incluso más sencillas de usar y con más funciones. La que más me gustó fue Metatext para iOS. Hace más fácil alternar entre tus feeds y coloca los mensajes directos en su propia pestaña.

Cuando una foto no se carga o una reacción no aparece, los usuarios de Mastodon tienen que jugar a un divertido juego de adivinanzas: ¿servidor lento o aplicación con errores?.

“Simplemente no estábamos preparados para el tipo de atención que Mastodon está recibiendo”, sostuvo Rochko, que lanzó el servicio en 2016.

Esto puede ser lo que muchos usuarios de Twitter están buscando. No, no una vuelta a los fallos y las interrupciones, sino a las vibraciones de los primeros días de las redes sociales, cuando era divertido descubrir gente nueva y consultar a la multitud para obtener información.

Esta semana, me he sentido menos como un usuario de la metrópolis de redes sociales, con todo el mundo discutiendo sobre las marcas azules y los principios de la libertad de expresión, y más como un miembro de una comunidad. Ahora, Mastodon sólo tiene que encontrar la manera de atraer a personas que no quieran ser administradores del sistema.