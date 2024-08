Nuevos pensionados marcan el segundo mayor nivel para un primer semestre desde que hay registro

En el primer semestre de este año se pensionaron 94.656 personas, el segundo mayor nivel del que hay registro para un periodo enero-junio, siendo solo superado por el primer semestre de 2022, cuando se hubo 105.807 nuevos pensionados, según las cifras que consolida la Superintendencia de Pensiones. Así, la cantidad de nuevos pensionados en el primer semestre de este año registró un alza de 2,3% versus igual periodo del año anterior.

Así, al ver el número de nuevos pensionados que hubo mes a mes en el primer semestre, se obtiene un resultado mixto, con tres meses registrando incrementos en una variación interanual, y otros tres meses anotando bajas en doce meses.

Abril es el mes de este año que anota el mayor número de nuevos pensionados, sumando 17.811 personas, un alza de 24% en doce meses. Es más, el cuarto mes de 2024 registra el récord mensual de nuevos pensionados desde agosto de 2022. A la inversa, junio de este año anota el menor número de nuevos pensionados para un mes desde noviembre de 2021, sumando 13.534 personas, una baja de 5,6% en doce meses.

Por otro lado, en los dos primeros meses del año hubo un incremento interanual de 7% cada uno, llegando a 16.185 y 16.192 nuevos pensionados, respectivamente; en marzo se registró una caída de 15% en doce meses, pues hubo 14.921 nuevos pensionados en el tercer mes del año. En mayo, en tanto, se registraron 16.013 nuevos pensionados, una baja de 0,09%.

La directora de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, comenta que la mayor motivación en el primer semestre para que se pensionen las personas ha sido que se proyecta que las tasas de interés van a bajar.

En ese sentido, explica que “las ofertas de renta vitalicia tienen mucho que ver con las tasas de interés que están en el momento. Entonces, como estamos en un periodo en que (las tasas) venía al alza y se mantuvieron por un largo tiempo así, y nos enfrentamos a septiembre como algo evidente que van a bajar, uno mismo le ha dicho a los clientes a partir de mediados del año pasado, que cuando bajen las tasas, estas ofertas van a disminuir. Es decir, que con la misma cantidad de UF que esta persona tenga, a la misma edad, cuando las tasas bajen, la oferta de pensión, es decir, el monto que recibe de por vida, va a ser más bajo”.

Jiménez agrega que otro dato importante es que “el pasivo de las compañías de seguros son los pagos de pensión del total de sus pensionados. La norma obliga a valorizar el pasivo a tasa de mercado. Si esta baja, el pasivo aumenta, y por lo tanto, tienen menos holgura para ofrecer mejores ofertas”.

Por su parte, Bernardita Infante, jefa comercial y asesora previsional de Alfredo Cruz y Cía., señala que para analizar el número de nuevos pensionados del primer semestre, hay que mirar factores como el envejecimiento poblacional, rentabilidad de los fondos de pensiones y de tasas de interés que se usan para el cálculo de pensión.

“Si hablamos de envejecimiento, de acuerdo con informes de Naciones Unidas, el ritmo de incremento de adultos mayores al 2022 creció en un 10% y se estima que al 2050 esté en un 16%. Considerando esto, el ritmo de crecimiento de la población mayor de 65 años debería estar bordeando el 11% este año. Si comparamos estos datos con el nivel de pensionados por vejez, el que año a año crece en un 11,5% aproximadamente (2022 a 2023 en 11,8% y 2023 a 2024 en 11,3%), estos datos conversan con el nivel de envejecimiento poblacional a nivel mundial”, explica Infante.

Respecto al tipo de fondo, la ejecutiva destaca que “más del 74% de las mujeres en edad de pensión (no pensionadas) están en los fondos tipo C y D. En el caso de los hombres, más del 65% de los mayores de 65 años no pensionados están en este tipo de fondo. Hacemos este alcance porque este tipo de cliente espera el mejor escenario de rentabilidad para tomar decisiones, y este escenario se está dando en el primer semestre del 2024, donde por ejemplo la rentabilidad de los fondos C ha estado mejor que en el año 2023. (2023: FC 3,04% vs 2024 a junio: 5,09%)”.

Infante sostiene que “otro aspecto importante es el escenario de tasas de interés para los retiros programados y rentas vitalicias, ya que a mayor tasa de interés mayor monto de pensión con el mismo saldo acumulado. En abril 2023, el indicador para los retiros programados estaba en 4,32% y ahora en 4,41%, y para las rentas vitalicias en 2023 estuvo en promedio en 3,2%, y a junio de 2024 en 3,36%”.

Agrega que “todos estos factores, como el aumento de la población mayor de 65 años, tasa de interés más alta, rentabilidades positivas en los fondos de pensiones (que concentra alto número de pensionables) empujan a que un mayor número de personas tomen la decisión de pensión”.

El nivel de nuevos pensionados registrado en el primer semestre ocurre en un contexto en que en el año 2021 las personas postergaron su retiro en medio de la pandemia, de los giros de fondos previsionales y de la caída de los multifondos más conservadores, principalmente. Pero en 2022 se observó cómo repuntaron los nuevos pensionados, año en el cual se registraron varios récords, con tasas de crecimiento de dos dígitos en casi todos los meses. Esa alta base comparable llevó a que en 2023 se registrara una caída de 9,5% en el número de nuevos pensionados, ya que en total el año pasado se pensionaron 187.087 personas, lo que se compara con las 206.805 en 2022.