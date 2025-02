Exclusivo suscriptor

Olvídese de MAGA, los inversionistas quieren MEGA: Hacer a Europa grande de nuevo

hace 46 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

La amenaza de perder el apoyo militar de Estados Unidos está desencadenando un cambio bienvenido en la Unión Europea, pero también supondrá una difícil prueba. Lo especial de este repunte europeo es que no parece reflejar simplemente un rebote desde el fondo, sino una transformación más duradera. Es lo que Jordan Rochester, estratega de Mizuho, ha bautizado como la operación MEGA (Make Europe Great Again), en contraposición al MAGA (Make America Great Again) de Trump.