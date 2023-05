Osvaldo Andrade por salida del subsecretario Larraín: “Es una comedia de errores”

El exministro del Trabajo y exdiputado, Osvaldo Andrade, señaló que “el gobierno no entiende que los logros duran hasta que se comete alguna torpeza. La torpeza termina escondiendo los logros”. Esto, en referencia a la polémica salida del ahora exsubsecretario Larraín, el cual calificó como una “comedia de errores”, que hoy eclipsan la aprobación del ingreso mínimo.

De esta forma explicó en radio infinita que el sumario administrativo es un derecho de los trabajadores y que, en su apreciación como abogado, “Larraín no debió haber renunciado y debería haber exigido que, previo a la decisión, se iniciara la investigación respecto a los hechos que se le imputan”.

“Las autoridades públicas saben que uno está ahí mientras tenga la confianza del Presidente, y si deja de tener confianza no tiene por qué explicarle nada. Es parte del rito: uno se va callado. Pero en este caso se tergiversa, por las declaraciones de mal clima laboral, acoso laboral y acoso sexual” agregó Andrade.

Además, valoró el trabajo realizado por Larraín en reforma de pensiones, señalando que el subsecretario “estaba haciendo esfuerzo para construir un acuerdo en un proyecto que lo requiere para su aprobación. De este gobierno, si uno quisiera decir cuál es el legado, es la reforma del sistema de pensiones. Si esto no se logra va a ser un traspié definitivo”.

El escenario de las Isapres

Andrade fue critico de las isapres apuntando a que “son ellos los que se apropiaron de lucas de sus afiliados y hoy pareciera ser que todos tenemos que resolverle el problema para que devuelvan la plata que ellos se apropiaron indebidamente”.

“No es la primera vez que escucho que una sentencia pueda provocar la quiebra. Y al final pareciera que las cosas no son tan así. Con cada política pública que implica un aumento de costos para el mundo empresarial siempre está planteada la amenaza de que esto va a significar el colapso de la industria” declaró.

“La sola aplicación de la sentencia tal cual como está no cabe duda que genera una dificultad compleja y ya la está generando”, señaló Andrade, agregando que “las isapres no están en la lógica de colaborar en la solución”.

De esta forma, “el gobierno no tiene otra alternativa que construir, a través de la ley corta que envió, con las modificaciones que sean necesarias a realizar para los efectos de tener la votación necesaria para su aprobación. No tiene otra alternativa”, dijo el ex ministro.