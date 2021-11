Para Jack Dorsey, ya no es atractivo estar en Twitter

Parece que incluso Jack Dorsey tiene un límite de caracteres.

Después de más de un año y medio de presión por parte del inversionista activista Elliott Management, Dorsey dejará el cargo de director ejecutivo de Twitter, dijo la compañía el lunes. El director de tecnología, Parag Agrawal, sucederá a Dorsey como director ejecutivo, con efecto inmediato, afirmó la compañía, y señaló que Dorsey seguirá siendo miembro de la junta de Twitter hasta que expire su mandato el próximo año. Las acciones de Twitter subieron inmediatamente después de la noticia, pero perdieron fuerza más tarde en el día.

Dorsey, quien también es director ejecutivo y cofundador de la empresa de pagos Square, ha estado trabajando para demostrar que puede administrar con éxito dos mandos a la vez. Twitter dijo en marzo que se había asociado con Elliott después de que la firma adquiriera una participación de aproximadamente el 4% en la empresa. Elliott ha presionado para la destitución de Dorsey, cuestionando, entre otras cosas, la atención dividida de Dorsey y su plan de pasar parte del año pasado en África, un plan que, más tarde, Dorsey dijo que iba a cancelar “a la luz del covid-19 y todo lo que está sucediendo “.

Elliott tiene motivos para quejarse. Como informó The Wall Street Journal el año pasado, Dorsey ha sido descrito como extremadamente no activo en ambas empresas, delegando la mayoría de las decisiones importantes a sus subordinados en parte para poder perseguir sus pasiones personales. Twitter se fundó mucho antes que Square, pero este último ha tenido, al menos en algunas medidas, un éxito más rápido. Hoy, el valor de mercado completamente diluido de Twitter es de aproximadamente US$ 40.000 millones; Square vale más del doble.

Por supuesto, no todo se debe a Dorsey. Mientras que las redes sociales han sido criticadas últimamente por su papel en la difusión de información falsa y la naturaleza adictiva de algunas plataformas, Square representa todo lo que está de moda en este momento. Las acciones de Square se triplicaron con creces el año pasado. Ahora cuenta con una reciente adquisición de la popular plataforma de pago a plazos Afterpay, propiedades tipo neobanco (son fintechs, o empresas de tecnología financiera, que funcionan como un banco pero entregan todos sus servicios de forma digital) y una fuerte inversión en la criptomoneda bitcoin.

Mientras que Square parece estar a la vanguardia de muchas tendencias en tecnología financiera (fintech), Twitter ha estado, lamentablemente, por detrás de muchas en las redes sociales. En un día para inversionistas a principios de este año, el propio Dorsey destacó tres debilidades clave de Twitter, incluida la falta de velocidad, innovación y confianza.

Siguiendo los pasos de los Grupos de Facebook, Twitter se ha centrado en innovar en torno a temas con la esperanza de identificar señales más sólidas de la intención del consumidor y proporcionar la capacidad de publicar anuncios más relevantes. Dorsey afirmó a principios de este año que, si bien solía llevar de seis a 12 meses entregar un nuevo producto a sus clientes, Twitter ha estado trabajando para lanzar una nueva función o producto en unas pocas semanas.

Sin embargo, no todas sus iniciativas han funcionado. Recordemos la función efímera de Twitter “Fleets”, similar a una función desarrollada originalmente por Snapchat que Facebook copió con éxito tanto en su aplicación heredada, Blue, como en Instagram, pero que Twitter tuvo que suspender después de menos de un año porque no logró prosperar como se esperaba.

La innovación en Twitter está destinada tanto a promover la interacción en la plataforma como, por supuesto, a impulsar los ingresos. En febrero, Twitter dijo que, para finales de 2023, trabajaría para al menos duplicar sus ingresos y alcanzar al menos 315 millones de usuarios diarios, activos, monetizables y esencialmente duplicar una medida interna del ritmo de las funciones lanzadas. Wall Street proyecta que Twitter duplicará sus ingresos de 2020 a 2023, pero que los usuarios diarios monetizables no alcanzarán los 315 millones hasta 2025.

El crecimiento de usuarios de Twitter se ha desacelerado en cuatro de los últimos cinco trimestres. Este año, Wall Street pronostica que Twitter aumentará los usuarios activos diarios monetizables en un promedio trimestral de solo 14% interanual. Por el contrario, Snapchat de Snap Inc. ya cuenta con más de 300 millones de usuarios activos diarios y se prevé que su base de usuarios diaria aumente en un promedio trimestral de casi un 22% este año.

En una carta de renuncia tuiteada por Dorsey, el cofundador de Twitter dijo que la decisión de dejar la empresa fue suya y señaló que “no hay muchos fundadores que elijan su empresa sobre su propio ego”. Habló sobre los inconvenientes de que una empresa esté dirigida por un fundador y lo calificó de “severamente limitante”.

La elección de Agrawal como nuevo líder de Twitter parece una clara señal de que el desarrollo más rápido de productos será la prioridad clave en el futuro. Si eso ayuda a convertir las vistas en dólares de manera más eficiente, será un tema de conversación que le gustará a los inversionistas.

Pero poner a un ingeniero en la cima puede que no solucione automáticamente los problemas de Twitter. La propia naturaleza de Twitter como medio de texto y conversación puede hacer que sea intrínsecamente más limitado que las redes para compartir imágenes y videos. La pregunta ahora es si, incluso con un verdadero nuevo norte, Twitter realmente puede volar.