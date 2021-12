Por qué los mayores traders del mundo están apostando a datos de Blockchain

Supongamos que puedes comprar una acción de Tesla Inc. y enviársela a un amigo en Shanghái con la misma facilidad que envías un correo electrónico. O imagina apostar a la tasa de inflación al final del mandato del presidente Joe Biden, que se te pagaría en bitcoins si tuvieras razón.

Todo eso podría convertirse en realidad gracias a un proyecto respaldado por algunas de las mayores firmas de trading cuantitativo y de alta velocidad del mundo.

Pyth, una creación de Jump Trading Group, con sede en Chicago, es un servicio de tecnología basado en blockchain que busca proporcionar datos gratuitos en tiempo real para una variedad de proyectos crypto. Está ligeramente supervisado por la Pyth Data Association, con sede en Suiza, cuyos miembros incluyen pesos pesados del trading electrónico como Jump, Jane Street Capital LLC, Susquehanna International Group LLP y Virtu Financial Inc. Hasta ahora, no están ejecutando Pyth para ganar dinero.

En conjunto, las empresas detrás de Pyth negocian cientos de miles de millones de dólares en activos diariamente. A principios de este año, comenzaron a transmitir datos de precios de algunas de sus operaciones en acciones, divisas, materias primas y criptomonedas a la red de Pyth.

Los datos de Pyth están disponibles públicamente y los desarrolladores de todo el mundo pueden simplemente escribir un código para conectarse a ellos. Pueden usar los datos para crear nuevas aplicaciones en el área de rápido crecimiento conocida como finanzas descentralizadas. DeFi, para abreviar, abarca los esfuerzos para tomar las actividades financieras tradicionales —como el trading y los préstamos— y automatizarlas con software, sin un intermediario central que supervise las transacciones.

Para que las DeFi tengan éxito, necesitan datos, y ahí es donde entran en juego servicios como Pyth. Los creadores de Pyth esperan desbancar a los servicios rivales para convertirse en la principal fuente de datos financieros para proyectos DeFi. La idea es proporcionar datos rápidos y precisos que puedan permitir combinaciones innovadoras de los mercados tradicionales y los de criptomonedas.

Los partidarios de esto, dicen que las DeFi eliminará a los intermediarios y beneficiará a la población no bancarizada del mundo —1.700 millones de personas que carecen de acceso a instituciones financieras, según el Banco Mundial— al proporcionar servicios similares a los de un banco a cualquier persona que tenga un teléfono móvil. Por ejemplo, las personas que buscan créditos podrían recurrir a las plataformas de préstamos DeFi. Al igual que los bancos, estas plataformas toman dinero de los depositantes y se lo prestan a los prestatarios. Pero en lugar de que los banqueros aprueben los préstamos, estos tienen “contratos inteligentes” o códigos de computador (informáticos) que autorizan las transacciones.

Mike Cahill, uno de los directores de la Pyth Data Association Foto por MATILDE VIEGAS para THE WALL STREET JOURNAL

“Puedes hacer que todo el mundo se declare en huelga o que todos los bancos cierren, y los contratos inteligentes seguirían haciendo lo que están programados para hacer”, afirma Mike Cahill, director de desarrollo empresarial europeo para activos digitales en Jump, y uno de los directores de la Pyth Data Association.

La DeFi ha disfrutado de un crecimiento extraordinario: los inversionistas de criptomonedas han publicado activos por un valor de US$ 250.000 millones como garantía en varios proyectos de DeFi, frente a los US$ 18.000 millones de hace un año, según el proveedor de datos DeFi Llama. Aún así, existen muchos impedimentos para una adopción más amplia. En primer lugar, DeFi es arriesgado. Las pérdidas por robos y fraudes en DeFi han superado los US$ 10.000 millones este año, según Elliptic, una firma de análisis de blockchain. Dado que los depósitos de DeFi no están respaldados por el gobierno —a diferencia de las cuentas bancarias convencionales— los inversionistas tienen pocos recursos si pierden dinero frente a los criminales.

Los reguladores aún tienen que establecer políticas claras sobre DeFi. Pero algunos funcionarios están presionando por una supervisión más estricta. El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas inglés), Gary Gensler, dijo que DeFi no es inmune a la regulación y advirtió que las leyes de valores estadounidenses se aplican a los tokens digitales que rastrean los precios de las acciones. Eso podría inhibir la creación de mercados basados en los datos bursátiles de Pyth.

Así es como se utilizan los datos de Pyth en la actualidad. Piensa en una plataforma de préstamos DeFi. Los prestatarios de estas plataformas a menudo quieren préstamos en monedas estables (stablecoins), monedas digitales vinculadas a monedas tradicionales como el dólar. Para obtener el préstamo, los prestatarios deben depositar una garantía. A menudo depositan la garantía en una criptomoneda más volátil, como el bitcoin, en un grupo de fondos supervisado por un contrato inteligente. Si el precio de bitcoin cae, el contrato inteligente liquida automáticamente la garantía. Esto asegura que los depositantes —las personas que proporcionaron las monedas estables en primer lugar— se mantengan íntegros.

Para que todo eso funcione, el contrato inteligente debe monitorear el precio del bitcoin utilizando una fuente de datos de terceros llamada “oráculo”. Los oráculos permiten que los contratos inteligentes obtengan la información externa necesaria para las transacciones. En este momento, los oráculos se utilizan principalmente para transmitir los precios de las criptomonedas, pero podrían proporcionar información sobre casi cualquier cosa, desde los precios de las acciones hasta los datos meteorológicos y los resultados de las elecciones.

Varias redes de oráculos agregan datos de múltiples fuentes y los proporcionan a los proyectos DeFi. El más grande es Chainlink, cuyos creadores dicen que respalda más de US$ 80.000 millones en activos vinculados a varios contratos inteligentes. Sus fuentes de datos incluyen a Associated Press, que acordó en octubre proporcionar datos sobre la economía, los deportes y las elecciones a través de Chainlink.

Pyth está ganando terreno a sus rivales con datos gratuitos, a diferencia de Chainlink, por ejemplo, cuyos oráculos cuestan dinero para usarlos. Los partidarios de Pyth dicen que también tiene mejor tecnología. Se basa en la veloz tecnología blockchain de Solana, que permite a Pyth actualizar los precios aproximadamente cada cuatro décimas de segundo; el blockchain de Ethereum más grande, que alberga algunas redes rivales, tarda hasta 15 segundos en actualizarse. Los partidarios de Pyth también dicen que sus datos de precios serán más confiables porque provienen de experimentadas firmas de trading con décadas de experiencia en el mercado.

Aún así, Pyth ha tenido vergonzosos tropiezos desde que salió a la luz en agosto. En septiembre, su blockchain subyacente de Solana sufrió un apagón de 17 horas. Días después, una falla provocó que el precio de bitcoin informado por Pyth cayera brevemente en alrededor del 90%.

Las consecuencias del incidente fueron limitadas porque Pyth aún se encuentra en sus primeras etapas, pero tales problemas pueden tener consecuencias potencialmente dolorosas. “Si el oráculo no hace lo que se supone debe hacer, la gente pierde cientos de millones de dólares en segundos”, afirma el cofundador de Chainlink, Sergey Nazarov.

Algunas empresas de trading están respaldando a Pyth porque quieren revolucionar el negocio tradicional de datos de mercado. La NYSE (la bolsa de New York) y el Nasdaq Inc. ganan dinero agregando cotizaciones de precios y operaciones de acciones de sus mercados al vender esos datos a brokers y traders. Los proveedores como Bloomberg LP también se benefician al revender esos datos a Wall Street. Las empresas detrás de Pyth son importantes compradores de esos datos. Se han quejado durante mucho tiempo de que es demasiado caro y de que no deberían tener que soportar costos elevados por los datos del mercado cuando su propia actividad comercial generó los datos en primer lugar.

“Todos estamos frustrados por este complejo de datos de mercado”, afirmó Douglas Cifu, director ejecutivo de Virtu. Él predice que Pyth podría convertirse en una fuente de datos financieros de bajo costo. “Hay reempaquetadores y revendedores de datos de mercado que han ganado mucho dinero durante mucho tiempo y que van a sentir la presión de precios de Pyth y redes similares”, afirmó Cifu.

Empresas como Virtu están enviando datos a Pyth de forma gratuita. Pero el servicio podría eventualmente cambiar a un modelo en el que las empresas sean recompensadas —potencialmente en una nueva moneda digital de Pyth— por sus datos.

Otros traders dicen que están respaldando a Pyth para apoyar la innovación. La DeFi será tan transformadora para los mercados como el cambio del trading en físico (o floor trading) al trading electrónico en las décadas de 1990 y 2000, predice Ari Rubenstein, director ejecutivo de GTS, una firma comercial que aporta datos a Pyth.

“Pyth es solo un bloque de construcción”, sentenció Rubenstein. “No sabemos la dirección que tomará, pero definitivamente van a surgir muchas cosas diferentes”.