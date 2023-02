Precios históricos del salmón atlántico en 2022 permitieron a Camanchaca revertir pérdidas de 2021

Los precios históricos alcanzados por el salmón atlántico el año pasado, que llegaron a un peak US$ 7,87 por Kg WFE (pescado entero equivalente) en el tercer trimestre, US$ 7,81 en el segundo y US$ 7,42 en el cuarto trimestre, permitieron que Salmones Camanchaca cerrara el ejercicio 2022 con una ganancia neta de US$ 44,7 millones, revirtiendo las pérdidas por US$ 9,4 millones registrada el año anterior.

De hecho, los ingresos a diciembre 2022 totalizaron US$ 373 millones, 27% superiores a los del año precedente con un volumen de ventas de salmón Atlántico similar, porque el precio medio de venta de US$ 7,48/Kg WFE fue 28,4% superior al de 2021, cuando fue de US$ 5,83/Kg.

La empresa detalló que el precio promedio de venta del salmón Atlántico en el cuarto trimestre (US$ 7,42/kg WFE) fue histórico para este período y 18% superior al de igual lapso de 2021, debido a que la demanda sigue fuerte en un contexto de oferta limitada.

“Contribuyó al alza de precios obtenidos por Salmones Camanchaca sus capacidades flexibles y ágiles para cambiar de formatos y mercados, lo que permitió una mejor captura de oportunidades”, reportó la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero. Sin embargo, los ingresos del cuarto trimestre (US$ 98,6 millones) fueron 8% inferiores a los de octubre-diciembre de 2021, porque los mayores precios no compensaron la combinación de menores volúmenes vendidos. Esto porque las cosechas fueron 36% inferiores a las del cuarto trimestre de 2021, por el adelantamiento de cosechas en el trimestre anterior, para aprovechar el buen desempeño productivo, la oportunidad de cerrar ventas con buenas condiciones y para reducir riesgos ambientales de primavera-verano.

La cosecha anual de salmón Atlántico fue 44.540 toneladas métricas WFE, 11% superior a la de 2021, afectada por algas y bajas de oxígeno del verano anterior. Las cosechas de coho fueron 4.028 toneladas a diciembre de 2022, incluyendo 663 provenientes de la última parte de la temporada 2021 cosechada al inicio de 2022. La cosecha total sumó 48.568 TM WFE, 15,8% de crecimiento en 12 meses.

El costo total del proceso de salmón Atlántico, incluyendo la cosecha, fue de US$ 1,12/Kg WFE, todavía superior al objetivo de largo plazo de US$ 1/Kg, y explicado por una menor escala en el primer y cuarto trimestre de 2022, pero similar al de 2021 (US$ 1,09 /Kg WFE). Consecuencia de lo anterior, esto es, menos mortalidades extraordinarias y mejores precios, el margen bruto del año fue de US$ 78,9 millones, una mejora de US$ 74,5 millones respecto al ejercicio previo.

En 2022 la deuda financiera neta disminuyó US$ 47 millones, alcanzando un saldo de US$ 75 millones, en comparación a US$ 122 millones a diciembre de 2021.

El objetivo de producción para 2023 está en el rango de 55-60 mil toneladas métricas WFE y para el 2024 entre 65-70 mil TM WFE, en línea con la capacidad actual total de producción de salmón Atlántico y coho. Salmones Camanchaca participa adicionalmente del cultivo de trucha a través de una asociación donde posee un tercio de los resultados, la que utiliza centros de cultivo aportados por Camanchaca de aguas costeras-estuarinas, y que actualmente cosecha en promedio 9.000 mil TM WFE anuales, vigente hasta 2028.