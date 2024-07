Presidente de Sonami dice que “se pasó la aplanadora” ante posible venta del porcentaje de Enami en Quebrada Blanca

La semana pasada se conoció que Codelco intenta adquirir el 10% que Enami tiene en Quebrada Blanca. Ante este escenario, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, afirmó que el gobierno corporativo de Enami tiene mayoría de representantes del Ejecutivo, y que se pasó la aplanadora.

“Para nosotros Codelco tiene su lugar dentro del ecosistema minero. El resto son empresas privadas que gracias al marco de estabilidad jurídica han podido desarrollar proyectos muy importantes. No es la discusión si Codelco se privatiza o no, pero pretender beneficiar solo a Codelco dentro del ecosistema y descuidar todo lo que significa Enami para el resto de la minería privada que necesita proyección en eso, no nos parece. Estamos dispuestos a representar esa situación, porque además se ha hecho en una forma que genera dudas. Se ha hecho incluso con abuso del gobierno corporativo de Enami, donde el gobierno tiene mayoría de representes y de alguna manera se pasó la aplanadora en eso”, dijo Riesco en Más que Números de Radio Infinita.

Y agregó que “este tema se ha tratado de una manera secreta. No solo sin consultarlo, sino que sin siquiera permitir que tenga una discusión de los distintos directores con las personas que los han designado, con el resto del ecosistema, o incluso de la administración de Enami. Se les ha prohibido comentar el tema. Este tema trascendió y a raíz de eso pudimos tener algunos antecedentes. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que en el directorio todos los directores representantes del gobierno votaron alineados. No sabemos los antecedentes que tuvieron en vista para tomar esa decisión”.

Asimismo, el líder gremial dijo que este potencial negocio entre dos empresas estatales, podría ser perjudicial para Enami.

“Hace varios años, Enami tenía una opción para adquirir un porcentaje de la Disputada de las Condes y lo negoció con Codelco o fue la instrucción de la época. La transferencia se hizo en US$175 millones. Las mismas cifras de Codelco hablan de que cuando Codelco ejerció conforme a esa opción el valor que estimaron de la operación era de US$3.700 millones antes de impuesto. Hay una diferencia sideral. Codelco se hizo una muy grande pasada, y Enami con las dificultades que tiene podría haber generado esos mismos recursos. Dejan a Enami en una situación de mucha indefensión y debilidad patrimonial sin el porcentaje de Quebrada Blanca”, sostuvo.

Ese porcentaje del 10% que tiene Enami interesa a Codelco, pero para el presidente de Sonami no es buena idea que la estatal venda dicha participación.

“El porcentaje que tiene Enami en Quebrada Blanca debe ser el activo más importante que tiene la empresa. Por lo tanto es fundamental desde el punto de vista patrimonial. En una empresa que tiene los problemas financieros que tiene Enami es fundamental no disminuir su patrimonio ni afectarlo de ninguna manera. En este caso por la forma en que se han ido llevando las negociaciones, hay muchas dudas acerca del valor por el cual se estaría enajenando ese porcentaje. Antes de enajenarlo hay que hacerse algunas preguntas. Qué es lo que queremos hacer en Enami, qué es necesario hacer para estabilizar financieramente y no solo eso si que darle un futuro sustentable a la empresa, y eso no se ha hecho”, puntualizó.

También añadió que “mal puede tomarse una decisión de esta importancia anticipadamente sin tener ese plan, y sin tener claridad sobre cómo va a ser el apoyo y la posible capitalización que esta empresa necesita de parte del Estado. No hay nada de eso. Hay solo diagnóstico y duda”.