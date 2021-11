Presidente del Consejo Minero sobre propuestas de Kast y Boric: “No parece muy viable que se bajan los impuestos... tampoco considero que subirlos de manera dramática sea una buena solución”

Quedan pocos días para las elecciones presidenciales de este 21 de noviembre. En las últimas encuestas que se conocieron la carrera a La Moneda está siendo liderada por José Antonio Kast y Gabriel Boric. Ambos con propuestas tributarias bastante opuestas. El candidato Republicano planteó en su programa una reducción de impuestos a las empresas y rebajar el IVA, mientras que el candidato de Apruebo Dignidad apunta a una reforma tributaria que en régimen recaudaría 8,5 puntos del PIB.

Ambas propuestas ya han generado críticas. El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, por ejemplo calificó ambos programas como fantasiosos. En conversación con PulsoTV, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, indicó que no es el momento de reducir impuestos, pero tampoco ve que sea una buena estrategia subirlos de manera importante.

“Atendida la situación económica y política por la que atraviesa el país, no parece que sea muy viable que se bajen los impuestos. Chile tiene una carga tributaria alta, permite recaudar recursos suficientes para ir satisfaciendo las demandas sociales, que han llevado a una situación política extraordinaria. Bajar los impuestos que suele ser un incentivo para la inversión, para el desarrollo económico, en periodos políticos como el que estamos viviendo no parece ser muy compatible”, dijo Villarino.

Asimismo agregó que “así como creo que ello parece no resultar muy viables por la etapa política en que estamos. Tampoco considero que subir los impuestos de manera dramática sea una buena solución para continuar atrayendo inversión. Chile se ha pasado demasiado tiempo discutiendo sobre temas tributarios. En prácticamente todos los últimos tres gobiernos hemos tenido reformas tributarias de una otra manera. Chile tiene que llegar a una cierta estabilidad y tranquilidad. El impuesto a las empresas ha subido de 17% a 27% en la última década. El royalty se ha modificado dos veces”.

El líder gremial enfatizó que debería haber una conversación sobre la carga tributaria que se haga en pausa, fuera del periodo electoral, para seguir atrayendo la inversión al país.

“Chile tiene que establecer una carga tributaria razonable para el país que no desincentive la inversión. Debemos dejar de tramitar reformas tributarias en periodos electorales, con miradas cortoplacistas. Con sentido de transitoriedad. Los impuestos siempre crecen nunca disminuyen. Me parece más sensato tener una conversación pausada, no en periodo electoral. El llamado es a tener mucha calma y sensatez, y dejar de legislar para periodos electorales, o para cuestiones efectistas. Todo esto deja de tener una mirada global. Esa conversación hace falta”, señaló.

Y apuntó a que “hay que tener una conversación sensata. No podemos seguir cambiando las reglas tributarias de manera sistemática en periodos electorales, porque esas cosas terminan siendo a la tonta, a la rápida y mal hechas. El llamado en el fondo es porque no hablamos en serio del tema tributario, donde debiéramos poner los incentivos”.

Sobre las propuestas del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien plantea entre otras cosas subir el impuesto a los super ricos, eliminar exenciones y un royalty minero, indicó que esto haría que Chile sea un país menos atractivo para invertir.

“Hay que buscar ecuaciones donde tengamos una carga tributaria competitiva con los países respecto a los cuales estamos compitiendo para que nos lleguen los recursos económicos que no son ilimitados. Incrementar demasiado la carga tributaria de la minería en este país nos va a hacer menos competitivo, vamos a perder inversión. Eso no quiere decir que se van a ir. Van a dejar de llegar recursos para desarrollar minería. En el análisis del programa del candidato Boric no hay que innovar mucho. Todos los técnicos serios que han analizado el programa dicen que no cuadran las cifras. Ellos mismos han declarado que es un programa que no está preocupado del crecimiento. No son palabras mías. Ellos han declarado que este programa quiere generar inestabilidad y no generar crecimiento. Son palabras de ellos. A partir de eso la verdad es que las inversiones mineras requieren estabilidad, y forman parte de la locomotora del crecimiento del país. No es una industria que vea en ese programa muchos incentivos para su desarrollo, por las propias declaraciones de ellos”, sostuvo Villarino.

Royalty

El proyecto de royalty minero fue aprobado en general en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Ahora viene el periodo de indicaciones, previo a la votación en sala. La iniciativa ha levantado críticas desde distintos sectores. Incluso se ha dicho que es inaplicable en el país. En esa línea, Villarino dijo que espera que se realicen las modificaciones necesarias en la cámara alta, para que salga un proyecto que permita dar competitividad.

“Esperamos que haya un proyecto sensato y que establezca una carga tributaria competitiva a nivel global, para que siga habiendo minería en el país. Espero que habiendo escuchado a los expertos creo que tienen una tremenda oportunidad de aprobar un buen proyecto y tengo esperanza de que lo hagan. Esa es mi esperanza que hagan las cosas bien. En torno a este sector son 600 mil familias. Es muy importante para el país, no se lo pueden farrear por hacer las cosas a tontas y a locas”, señaló.