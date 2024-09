Salmonera Australis alerta al gobierno por “riesgos de cierre de sus operaciones” y cuestiona a la SMA por “retraso” en resolver autodenuncia

“Todas las medidas que he tomado como gerente general, junto a la administración actual, tanto en materia operacional como legal, han sido necesarias y están en la dirección correcta para proteger el presente y el futuro de la empresa, de nuestros proveedores, y para salvaguardar los puestos de trabajo de quienes continuarán acompañándonos en los próximos años”.

Con estas palabras, Andrés Lyon, gerente general de Australis Seafoods (ASF), explicó, en el reporte de sostenibilidad de 2023 publicado en junio, el fuerte plan de ajuste que puso en marcha la empresa salmonera derivado del cumplimiento normativo ambiental, el cual incluso pone en riesgo la continuidad de las operaciones. Esto se da en medio de un intenso conflicto entre el actual propietario, la gigante china Joyvio, y su fundador, el empresario chileno Isidoro Quiroga.

El conflicto entre Joyvio, una subsidiaria de la multinacional china Legend Holdings, e Isidoro Quiroga, exdueño de Australis Seafoods, surgió tras la venta de la compañía en 2019. Joyvio adquirió Australis por aproximadamente US$ 920 millones, pero posteriormente presentó una demanda alegando que Quiroga había ocultado información clave y exagerado el valor de la empresa durante el proceso de venta.

Por su parte, Isidoro Quiroga ha afirmado que la venta se realizó de manera transparente y que toda la información relevante fue proporcionada a Joyvio durante las negociaciones. Quiroga sostiene que las dificultades posteriores de Australis son consecuencia de la mala gestión por parte de los nuevos dueños y de factores externos, como la pandemia de COVID-19, que afectaron al sector salmonero en general.

Según el acta del portal de Ley de Lobby de la Subsecretaría General de la Presidencia (Segegob), la subsecretaria Macarena Lobos sostuvo una audiencia el 21 de agosto pasado, a las 10:30 horas, en La Moneda. En el encuentro participaron Mauricio Delgado, gerente de asuntos regulatorios de Australis y Renato Leyton, consultor senior de Imaginaccion.

El mismo documento detalló el motivo de la reunión: “Exponer la posición de los inversionistas chinos respecto al proceso de autodenuncia ante la SMA por sobreproducciones cometidas por el anterior controlador (chileno) y los riesgos de cierre de sus operaciones”. Desde Segpres confirmaron a Pulso que así fue solicitada la reunión y que sólo estuvieron Leyton y Delgado.

Consultada la empresa, desde Australis dijeron que “se trata de ajustes ya hechos e informados públicamente y que han significado a Australis reducir la producción en un 50% en los años 2023 y 2024, a niveles cercanos a las 50 mil toneladas, reportando pérdidas por US$ 80 millones en el ejercicio 2023. Esto, junto con haber cerrado algunas instalaciones de operación en agua dulce y centros de mar, adicionalmente en octubre pasado debió cerrar sus operaciones de procesamiento en la ciudad de Punta Arenas, además de desvincular a más de 1.000 empleados directos”.

La compañía explicó que en estos momentos está concentrada en asegurar la eficiencia en sus operaciones productivas en las regiones XI y XII, incluyendo específicamente la nueva y moderna planta de proceso Dumestre, y la planta Fitz Roy en Calbuco. “En esta línea, y desde la presentación de la autodenuncia ante la SMA, la compañía se ha planteado como un deber informar a distintas autoridades del Estado de Chile sobre la situación por la cual atraviesa producto de las malas prácticas de su anterior controlador. Este extendido proceso ha sido motivo de preocupación especialmente en las regiones del sur del país, donde Australis es una actor relevante para sus economías”, explicaron desde la compañía salmonera.

Australis Seafoods opera su cadena productiva en seis regiones del sur de Chile. Entre sus principales activos se encuentran tres plantas de proceso secundarias, 96 concesiones acuícolas (61 en Aysén, 32 en Magallanes y tres en Los Lagos), además de un refugio corporativo en Puerto Varas, 33 pontones y 4 pisciculturas. Según su último reporte de sostenibilidad, el patrimonio de la empresa asciende a US$ 179 millones, con ventas netas por US$ 450 millones y una deuda de US$ 214 millones.

Despidos

El proceso de ajuste en Australis ha sido sumamente drástico, como lo evidencian sus propios documentos oficiales.

Una carta de despido del 6 de mayo pasado, que afectó a David Troncoso, lo explica así: “La decisión de la empresa se fundamenta en que, a pesar de los esfuerzos realizados durante el año pasado para reducir los costos operativos, en 2023 se registraron pérdidas considerables que ascendieron a aproximadamente US$ 79 millones a diciembre de 2023. Desafortunadamente, no ha sido posible revertir esta situación a corto plazo, principalmente debido a la disminución progresiva en la producción de la empresa, que se redujo prácticamente a la mitad en comparación con 2022. Esta reducción fue necesaria para ajustar la actividad a los límites máximos de producción establecidos por la autoridad. Como era de esperar, un ajuste de tal magnitud en la producción de cualquier compañía implica pérdidas considerables, las cuales se han visto agravadas por el sostenido incremento de los costos de producción”, explicó Australis.

“Para enfrentar esta situación, la empresa ha hecho todos los esfuerzos posibles por recuperar la viabilidad financiera, siempre respetando las regulaciones vigentes. Sin embargo, esto ha resultado en una capacidad de producción significativamente inferior al promedio de los últimos cuatro años. Entre otras medidas, se ha hecho necesario continuar con la revisión y ajuste del organigrama de toda la operación, evaluando las funciones asociadas a los cargos existentes y los costos de las distintas áreas productivas y administrativas. El objetivo es encontrar nuevas posibilidades de reducción de costos que no afecten significativamente la productividad, asegurando así la viabilidad financiera de la empresa y ajustando la dotación de personal a los menores niveles de producción y la consecuente menor carga de trabajo”, añadió.

Según el último reporte de sostenibilidad, en los últimos tres años, la compañía ha experimentado una notable reducción en su dotación de personal. En 2020, contaba con 2.668 trabajadores; en 2021, la cifra disminuyó a 2.485; en 2022, subió a 2.539 colaboradores; y en 2023, el número de empleados se redujo significativamente a 1.897.

“Retraso” de la SMA

El 3 de julio de este año, los representantes de la empresa de capitales chinos se reunieron con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (s), Sebastián Gómez, para cuestionar la demora de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en resolver los procesos sancionatorios, tras la autodenuncia presentada por la compañía por sobreproducción en octubre de 2022.

“El gerente general de Australis Seafoods, Andrés Lyon, concurrió a reunión de Lobby con la Dirección General Bilateral de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con el fin de exponer la problemática a la cual se han visto enfrentados debido al retraso en la resolución que debe emitir la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto de las formulaciones de cargo realizadas por Australis cuando se autodenunciaron ante esta entidad por infracciones pasadas”, consignó el acta oficial de la audiencia.

“En octubre del 2023, debido al ajuste productivo que la compañía inició hacia fines de 2022 relacionado con la autodenuncia por sobreproducción registrada desde 2016 presentada ante la SMA, se anuncia el cese de las operaciones de la planta de procesos Torres del Paine en la ciudad de Punta Arenas. La compañía concentra ahora las operaciones de procesamiento en la planta Dumestre, ubicada en Puerto Natales, manteniendo de esta forma la etapa de procesamiento en la región de Magallanes”, detalló en su reporte de sostenibilidad de 2023.

Desde la SMA respondieron que “los procedimientos sancionatorios que se han iniciado en contra de Australis se han mantenido activos desde su origen. En la presentación de sus programas de cumplimiento, la SMA ha realizado rondas de observaciones en prácticamente la totalidad de ellos, lo que ha significado la revisión sistemática de una gran cantidad de información.”

“Es importante agregar que los casos iniciados en contra de Australis, abordan infracciones complejas desde el punto de vista ambiental, por lo que se requiere de un acabado análisis de cada uno de los antecedentes. A esto se suma que la empresa, en algunos casos, ha realizado rectificaciones y presentaciones complementarias, las cuales también han sido analizadas en cada caso. Por su parte, al formular sus observaciones, la SMA ha otorgado plazos para la presentación de programas de cumplimiento refundidos, los cuales han sido ampliados a solicitud de la empresa, con el fin de complementar su propuesta o realizar los análisis necesarios para abordar las observaciones de la SMA”, dijeron desde la autoridad ambiental.