Senadores oficialistas comienzan a fijar posición sobre nueva propuesta del gobierno de distribución del 6% de cotización previsional

La semana pasada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó a los senadores de la Comisión de Trabajo una nueva propuesta respecto de la distribución del 6% de cotización adicional.

La nueva fórmula que planteó el gobierno considera que un 3% se destine a cuentas individuales; y sigue contemplando que un 3% vaya a un fondo que financiará solidaridad. Pero de ese total, solo un 1% será aportado de manera permanente, mientras que el restante 2% será entregado de forma transitoria por parte de los cotizantes, y además, será reembolsado al momento de la jubilación, es decir, opera como un préstamo. De esta manera, en el largo plazo un 5% se destinaría a cuentas individuales, y un 1% a solidaridad.

No te pierdas en Pulso

“No me digan que esto es una victoria”, señaló este miércoles el senador Alfonso de Urresti (PS) en la sala del Senado, previo a que obtuviera el visto bueno la propuesta para votar en conjunto la reforma previsional en general y en particular en la Comisión de Trabajo. “Yo recuerdo en el programa de gobierno con el cual llegamos al gobierno, se planteaba eliminar las AFP. En el gobierno anterior llegamos a un acuerdo de votar 3% y 3% (...) Y hoy día nosotros estamos hablando de un 1% a solidaridad, y el 5% a seguir reforzando a las AFP. Permítanme diferir de esta situación”, argumentó el senador PS.

Al respecto, continuó diciendo: “Yo entiendo que la derecha hoy día es mayoría, entiendo que se negocie con la derecha, pero yo creo que uno también tiene que mantener sus banderas respecto de la concepción que tiene sobre un sistema de seguridad social (...) Creo que la visión de un gobierno progresista tiene que ser precisamente constituir un robusto sistema de seguridad social, y creo que con este proyecto, al menos con lo que conocemos, con estos márgenes de acuerdo, permítanme no estar de acuerdo”.

¿Qué opina el resto de los senadores que componen la alianza de gobierno respecto de esta última propuesta? El senador Juan Luis Castro (PS) afirma: “La propuesta busca hacer viable que exista reforma a las pensiones con aumento de las pensiones de los actuales jubilados, no solo de los futuros. Y para eso, hubo que negociar con la oposición, esa es la verdad, porque aquí no se pudo mantener la propuesta original que venía de 3% y 3% en la distribución de la cotización del empleador. No se pudo hacer viable la propuesta, incluso del punto de partida, de destinar más de la mitad al fondo solidario. Y ahora el gobierno ha tenido que ceder en aras de tener reforma, dejando una propuesta intermedia, que a mi juicio es razonable, que consiste en dar un préstamo reembolsable, por 25 años a las personas, para finalmente después de ese tiempo quedar con un 5% a cuenta individual y 1% permanente más aporte fiscal a las personas”.

La senadora Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS), integrante de la Comisión de Trabajo, comenta: “Esta es una propuesta interesante que debemos revisar, pero al mismo tiempo, ver los detalles, y cuantificar qué significa esta propuesta. Por ejemplo, el 1% de solidaridad que fundamentalmente va a ir a cubrir la diferencia entre las jubilaciones de hombres y mujeres, que es alrededor de un 15%, tenemos que saber si realmente con este 1% nos alcanza para cubrir la totalidad de esta diferencia, o una parcialidad de ella. Es muy importante tener esa información”.

Asimismo, la senadora Sepúlveda agrega que “lo que iría a este préstamo solidario, primero, cómo se pagaría. Segundo, hay un aporte del Estado que también se está planificando (...) a este fondo solidario”. Además, la senadora estima que el fondo no debería quedar sujeto a una cantidad de años predeterminados (20 años en este caso), sino más bien, a una tasa de reemplazo fijada previamente. “Esto no debería solo quedar ligado a los años, vale decir, a que sean dos décadas que debería existir este fondo, sino más bien, me parece a mí, que debería relacionarse con la tasa de reemplazo”, puntualiza. Al respecto, señala que “por ejemplo, la OIT plantea alrededor de un 70% de tasa de reemplazo, ese debería ser nuestro parámetro (...) Yo creo que si logramos trabajar esas ideas, sería una propuesta sin duda muy positiva”.

Para el senador Pedro Araya (PPD), “lo más importante de la propuesta, más que la distribución del 6% y los instrumentos que se utilicen para ello, porque en eso siempre hay distintas opciones, es el acuerdo en torno al diagnóstico y el propósito de la reforma, esto es, mejorar la tasa de reemplazo, principalmente de las personas de ingresos medios y medio altos, y de las mujeres; las personas de menores ingresos tienen aseguradas tasas de reemplazo razonables con la incorporación de la PGU. Habrá que ir viendo cómo decanta ese acuerdo y la manera en que se alcanzan esos propósitos”.

Por su parte, el senador independiente Karim Bianchi dice que “la fórmula hoy día no es tan relevante, porque seguramente no va a ser la fórmula a la cual se va a llegar, eso va a tener un proceso en el cual se ha establecido un tiempo. Lo grave me parece que acá claramente el gobierno se puso de rodillas ante la oposición, en el sentido de que ellos manejan los tiempos, ellos van a manejar la reforma previsional, y dejaron un caudillo en la Comisión de Trabajo, como es el senador (Juan Antonio) Coloma, para boicotear cualquier proceso que tenga que ver con la eliminación de las AFP. Acá, más allá de la fórmula, lo que queremos saber es el resultado, cuál es la pensión a la que se va a llegar, cuánto va a mejorar, y en eso el gobierno simplemente está hoy día siguiendo detrás del paso de la derecha, que no quiere los cambios”.