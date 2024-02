¿Sigue siendo divertido el crucero más grande del mundo con todos los pagos extras?

A bordo del Icon of the Seas: las tentaciones de aumentar la factura del crucero acechan en casi todas las cubiertas del nuevo e imponente barco de Royal Caribbean. Batidos con alcohol de US$ 30 y sushi para llevar de US$ 10. Una tirolina de US$ 50 y clases de pickleball de US$ 63. Un sofá cama de US$ 400 en la piscina sólo para adultos.

No me permití ninguna de esas mejoras en mi viaje de siete noches en el crucero más grande del mundo la semana pasada. Era una misión de ahorro, todo lo contrario de mi reciente aventura VIP en Las Vegas. ¿Podía gastar lo menos posible por encima del elevado precio inicial y pasármelo bien?

Los cruceros se anuncian como vacaciones con todo incluido, pero eso rara vez es cierto fuera de los barcos de lujo. En las principales líneas de cruceros, como Royal Caribbean, Norwegian y Carnival, el precio del crucero no incluye refrescos, agua embotellada, bebidas alcohólicas, Starbucks, Wi-Fi, propinas ni excursiones en tierra.

Lo mismo ocurre con la mayoría de los restaurantes fuera del comedor, el bufet o las cafeterías 24 horas, a menos que haya una promoción. La mitad de los restaurantes del Icon tienen un suplemento.

Estos son los daños

No es raro que los pasajeros de cruceros vuelvan a casa con una factura tan larga como un recibo de CVS, con gastos que suman tanto o más que su crucero. Algunos cruceristas se enorgullecen de no haber gastado apenas nada e incluso presumen de ello en Reddit.

¿Cómo me fue a mí? Mi factura por los extras del Icon of the Seas ascendió a US$ 253. Un 40% de esa cantidad se destinó a pagar el acceso extra a Wi-Fi que me ayudó a escribir esta columna. Eso por encima de la tarifa de US$ 4.700 para dos personas, que incluye propinas prepagadas, Wi-Fi para un dispositivo e impuestos y tasas.

La mejor parte: me sentí un poco FOMO (miedo a perderse algo). El spa especial de US$ 169 habría sido delicioso, y el club de cena de US$ 200 por persona, perfecto para Instagram.

Pero la comida en el comedor (gratuito) era mejor que lo que he tenido en cruceros anteriores. La langosta estaba en el menú dos veces. Perdí la cuenta de cuántos sándwiches de desayuno y avena de la noche a la mañana comí en el Pearl Cafe (gratuito) y me decepcionó haber esperado hasta el último día para probar el sándwich de roast beef en el Park Cafe (gratuito) y las crepes hechas a medida en el AquaDome Market (gratuito).

Casi todos los días me regalaban cucuruchos de helado. Me lancé por un tobogán de agua, sufrí durante una clase gratuita de abdominales en el gimnasio más grande y concurrido que he visto en el mar y me encontré con el perro residente Rover en la pista de footing.

Por la noche, vi una producción de “El mago de Oz” digna de Broadway, un fascinante espectáculo acuático lleno de temerarios y una sesión de duelo de pianos en la que no cabía nadie. Asistí a una banda tributo a Journey, a una de esas fiestas de baile silencioso y a una suelta de globos a medianoche, un sábado por la noche, con 10.000 globos.

Uno espera todo esto cuando desembolsa esa cantidad por una semana de vacaciones. Este era el segundo crucero del gigantesco Icon, con capacidad para 7.600 pasajeros. Los ejecutivos de Royal Caribbean han utilizado todos los superlativos posibles para describir la gran demanda del barco.

Un crucero barato significa BYOB (traer tu propia botella)

El alcohol y otras bebidas son una forma fácil de inflar la factura del crucero, pero no son negociables para muchos turistas. Royal Caribbean promocionaba una oferta de “compre uno y consiga la mitad” en paquetes de bebidas de lujo por US$ 1.395 para dos personas. Eso es más de lo que cuestan algunos cruceros baratos.

Así que mi estrategia de ahorro comenzó en Miami, el día antes de partir. La compañía de cruceros permite que cada pasajero adulto lleve una botella de vino y 12 botellas de bebidas sin alcohol por camarote.

Encontré mi propia oferta BOGO en CVS. Pagué US$ 12 por 12 botellas de medio litro de Diet Pepsi, la mayoría para mi madre de 81 años. El paquete de bebidas sin alcohol que le había comprado en cruceros anteriores costaba más de US$ 200 en Icon antes de la partida (ella me acompañó a bordo porque era más barato que viajar sola cuando hice la reserva unas semanas antes del crucero). También compré dos botellas de vino blanco por menos de US$ 40.

El refresco duró todo el crucero, pero fue una molestia tener que pedir hielo para nuestra habitación o llenar un vaso en una de las estaciones de bebidas gratuitas. El café helado casero en un vaso de plástico de la cafetería de Pearl Cafe proporcionó una dosis de cafeína decente, pero saqué mi tarjeta de regalo de Starbucks un par de veces cuando tenía antojo de un café con leche. Me tomé más Arnold Palmers con las comidas de las que puedo contar.

Sin duda eché de menos el paquete de bebidas ilimitadas, dada la variedad de bares y salones de Icon y los recordatorios en el televisor de la habitación para probar la bebida del día. Entre las bebidas para adultos que cargué en mi habitación estaba una helada Coco Loco de US$ 14 en un bar flotante en CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas.

Tuve que nadar 10 metros en agua helada para tomar el Coco Loco, pero un bar flotante era más barato que arrendar una cabaña flotante para todo el día por US$ 4.600. No es una errata. Algunas estaban reservadas durante mi visita.

Mi madre estaba encantada de que nuestro estricto presupuesto nos permitiera el desayuno del servicio de habitaciones, aunque sólo fuera desayuno continental y café, y un plátano para mí (hay que pagar US$ 7,95, más propina, por cualquier otro pedido del servicio de habitaciones, lo que sigue siendo una ganga comparado con los precios de los hoteles).

Nuestro viaje por el Caribe occidental hizo tres escalas: Costa Maya y Cozumel (ambas en México) y CocoCay, Bahamas. Las excursiones en tierra del barco son caras (US$ 95 por una excursión en barco con fondo de cristal y US$ 170 por otra excursión en barco de seis horas). En Costa Maya tomamos un taxi a Mahahual, un pueblo cercano al puerto, y comimos tacos de gambas por US$ 3, guacamole con chips de tortilla recién hechos por US$ 9 y piña colada en la playa por US$ 7.

Puedes saltarte las excursiones en tierra para tener tiempo de explorar más el barco y sus innumerables rincones. Una mañana vi en una cubierta a una mujer practicando yoga y a un hombre rezando el rosario. Uno de mis lugares favoritos para pasear fue Surfside, el bullicioso y colorido lugar de moda para las familias. Los niños se divertían mucho pintándose la cara y montando en el carrusel, ambas actividades gratuitas, o comprando algodón de azúcar por US$ 2, aunque los precios de los dulces a granel eran de centro comercial: US$ 17 por poco más de 400 gramos.

La vida en el mar

En nuestro último día en el mar, me aventuré al Hideaway, la piscina sólo para adultos en la parte trasera del barco, para ver cómo vivía la otra mitad.

Dawn Riley, agente inmobiliaria de Maryland, y su marido estaban tumbados en un sillón cama, con una botella de Moet & Chandon y dos copas de recuerdo del Icon of the Seas en un cubo a su lado. Pagaron US$ 400 por el día y no se arrepintieron.

Reservaron viajes consecutivos en el nuevo barco, sin pagar nada más que los impuestos y las tasas portuarias del crucero gracias a una promoción del casino. Decidieron derrochar en todos los extras de la primera semana, reservando también tratamientos de spa, un paquete de bebidas sin alcohol, arriendo de vehículos todo terreno, clases de pickleball y de preparación de sushi.

En total, pagaron la primera semana: US$ 3.300.

Esta semana en el Icon, la pareja ha optado por la vía más económica. Lo primero que hicieron fue reservar mesa en el comedor (gratuito).