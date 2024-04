Socio de LarrainVial se retira de la carrera por el directorio de Clínica Las Condes

Los accionistas de Clínica Las Condes (CLC) se están preparando para la junta de accionistas que se realizará el viernes de la próxima semana, donde deberán elegir a un nuevo directorio. Con miras al 26 de abril, en total se inscribieron siete candidatos a directores independientes, pero uno se acaba de retirar de la carrera por llegar a la mesa de CLC.

El accionista Herbert Spencer, mediante una sociedad que tiene junto a su familia, propuso como candidato a director independiente a Manuel Bulnes Muzard, director ejecutivo de LarrainVial Spa, y socio de la gestora de inversiones.

Sin embargo, Bulnes asegura que no seguirá en carrera. “Agradezco la invitación que me hicieran destacados inversionistas de Clínica Las Condes como director independiente, pero mis obligaciones y responsabilidades actuales en LarrainVial me lo impiden”, sostiene.

Por su parte, Herbert Spencer comentó mediante la siguiente declaración: “Efectivamente es así. Manuel Bulnes me lo comunicó hace poco. Había una fecha límite para presentarlo y no había tiempo para consultar a sus respectivas organizaciones, así es que decidimos presentarlo, en el entendido que él podría tener que declinar. Sin embargo, esto es una evidencia que hay gente muy preparada y con grandes capacidades que están dispuestas a ayudar a Clínica Las Condes. Se va acabando el tiempo y la paciencia de las personas que han tratado de dar una mano. Es probable que Alejandro Gil tome la decisión final privilegiando sus orgullos personales y su alterada visión de la realidad en perjuicio de la institución que ha dirigido tan desafortunadamente”.

Ahora que Bulnes se retiró de los postulantes, hay seis candidatos a directores independientes. El empresario Segundo Gómez Pacheco, que actualmente cuenta con dos directores en la mesa de CLC, mediante Inversiones Castilla S.A., el family office que tiene junto a sus hermanas, esta vez postuló a tres candidatos: Tomás Madrid Sepúlveda, quien desde 2019 se desempeña como abogado en Inversiones Castilla, según su Linkedin; el abogado Sergio Yávar Carberry; y por último, Christian Traeger Gimeno, quien actualmente se desempeña como director en CLC.

Por su parte, el grupo de la controladora de CLC, María Cecilia Karlezi, que detenta el 50,05% de la propiedad, postuló a tres candidatos independientes. Mediante Inversiones Santa Filomena propuso a Marco Arancibia Contreras y Juan Gamper Ringler, ambos directores de CLC, pero quienes habían sido propuestos como directores independiente en 2021 por personas distintas: el primero por el médico Mauricio Cabezas, y el segundo por Jonás Gómez Alonso. En tanto, mediante su sociedad Lucec Seis SpA, postuló a Alexander Tavra Checura.

La lista no incluye como director independientes a un abogado que hoy está en la mesa de CLC: Juan Enrique Coeymans, que había sido propuesto por Gómez Pacheco en 2021.

El directorio actual lo completan actualmente otros cinco directores electos en 2021 por el grupo controlador: Alejandro Gil, presidente, Paola Bruzzone, vicepresidenta, Renata Harasic Gil, Emilio de Ioannes y Carlos Lizana.