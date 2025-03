Solicitud de ayuda a Argentina, los problemas de Rapel y Transelec: Así se vivió la recuperación del servicio tras apagón

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) los publica en forma diaria, pero tras el inédito apagón del martes 25 de febrero, el proceso tardó casi una semana. Se trata de dos informes diarios, tanto el resumen ejecutivo de la operación como el informe que refleja las desviaciones de la operación, sus justificaciones y los antecedentes detallados, que vienen acompañado con sus respectivas observaciones, documentos que los expertos del sector eléctrico esperaban conocer para reconstruir el minuto a minuto de cómo funcionó el Plan de Recuperación del Servicio (PRS).

Y los detalles que refleja el documento dan cuenta de antecedentes hasta el momento desconocidos. Uno de ellos, y quizás el principal, es que a las 17:04 horas del martes, cuando el país ya llevaba, el CEN pidió ayuda a Argentina para tratar de recuperar el suministro eléctrico. Lo hizo tras contactar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), el símil al Coordinador en Argentina, para recuperar servicio en el norte de Chile.

Así lo refleja el documento de 34 páginas que fue publicado en las últimas horas por el CEN, con días de retraso. “CDC se contacta con Cammesa para solicitar apoyo desde el SADI para recuperación de servicio en el norte”, consigna el documento.

El CDC es el Centro de Despacho Nacional de Carga, desde donde el CEN opera todo el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a lo largo de Chile. El SADI, en tanto, el Sistema Argentino de Interconexión.

Pero ¿cómo se interconectan el SEN con el SADI? A través de InterAndes, una línea cuya propietaria es AES ANdes, con una tensión de 345 kV y que se extiende 409 kilómetros entre la subestación Andes en Chile y la subestación Cobos, ubicada en Salta, Argentina.

Tan solo cuatro minutos más tarde después del contacto entre el CEN y Cammesa, desde el otro lado de la cordillera informaron “disponibilidad para sincronizar con 80 a 100 MW”, y a las 17:09 el Coordinador instruyó a a AES Andes coordinar la interconexión con el SADI.

Sin embargo, la instrucción enfrentó dificultades que impidieron cumplir con su objetivo. A las 18:00 horas, AES Andes informó que aún no lograba interconectarse con Argentina. En ese momento, el apagón ya se extendía por 2 horas y 44 minutos.

Así lo consigna el documento oficial: “CC AES Andes informa que no han logrado cerrar línea para interconectar con SADI. Se reintentará considerando desde el otro extremo”.

Más de una hora después, la operación aún no conseguía tener éxito y se suspendieron los intentos. “CC de AES informa que no es factible la conexión de la línea de 345 kV desde Salta. Indica haber intentado el cierre desde Andes sin éxito, por lo que no es posible ejecutar la Interconexión. CDC informa a Cammesa que se suspenden los intentos para que inicie maniobras de vuelta atrás”, concluye sobre dicho punto.

Los problemas de Rapel y Transelec

El apagón total del SEN comenzó a las 15:16 del martes 25. Solo dos minutos más tarde, el Coordinador ya había instruido a Enel Generación realizar un levantamiento de las condiciones de sus instalaciones, y prepararse para aplicar el Plan de Recuperación de Servicio (PRS). A las 15:18 desde el CDC confirmaron a Enel “aplicar PRS en Atacama, zona de Taltal, zona de Rapel y a nivel nacional”.

La respuesta de Enel sobre la hidroeléctrica Rapel, clave para recuperar el suministro eléctrico en la zona central y la Región Metropolitana, llegó diez minutos después, e indicaba que no podía iniciar Rapel “porque no tiene tensión en barra y están esperando por mala calidad de señal”. En paralelo, también se le instruyó partir con la termoeléctrica a diesel Quintero, pero a las 15:36 informó que necesitaba que Transelec abriera un circuito.

Sin embargo, las comunicaciones de Transelec estaban caídas. A esa misma hora, una de las observaciones del documento confirma que “CC de Transelec ratifica fuera de servicio la planta telefónica y Scada”, e informaba que “no hay cómo operar con telecontrol por lo que está desplazando personal al norte, centro y sur. Indica que también se desplaza personal camino al Centro de Control de Respaldo en Alto Jahuel”.

Recién a las 18:21 horas del martes, cuando ya se contabilizaban tres horas de apagón total, Transelec logró recuperar su Scada. Veinte minutos antes, la Unidad 2 de Rapel se había sincronizado, pero falló. Pero ya a las 19:38 horas comenzó a operar en forma aislada y a las 20:51 horas, tras 5 horas y 35 minutos de apagón, Rapel logra sincronizar.