Sondeo indica que 92% de los empleadores en Chile declara preocuparse por el bienestar emocional en sus empresas

Un nuevo estudio realizado por la corredora de seguros multinacional WTW (ex Willis Towers Watson) reveló que el 84% de los empleadores señala que la preocupación por el bienestar de los empleados es una parte importante de la cultura de la organización.

Los resultados del informe titulado “Diagnóstico de Bienestar” se elaboraron en base a una encuesta a cerca de 75 mil empleados y 37 empleadores de empresas medianas y grandes con operaciones en Chile, de las cuales, el 65% de operan en varios países de la región. El sondeo se realizó en empresas de varios rubros: fabricación (22%), energía y servicios públicos (16%), servicios financieros (14%), venta mayorista y retail (14%).

De acuerdo a cómo se proyecta el bienestar de los empleados, según el sondeo, la máxima prioridad para las empresas en los próximos tres años, es el bienestar emocional, que abarca un 92% de las respuestas. Le sigue el bienestar físico (89%), el social (81%) y el bienestar financiero con 75%. No obstante, la encuesta revela que hoy en día solo el 48% comunica de manera efectiva la estrategia y propuesta de valor detrás del programa de bienestar y cumplió sus promesas; el 34% no tiene estrategia, el 14% tiene una estrategia adoptada y un 3% diferencia programas de bienestar de otras organizaciones, compiten por el talento.

Rodrigo Molina, gerente de consultoría Health & Benefits de WTW, señala que los programas de bienestar han tenido una mejora continua en el tiempo. “Efectivamente, se ha generado un mayor impacto en poder comunicar y entregar una estrategia de bienestar. En el 2020 existía un 44% que aún no tenía una estrategia de bienestar definida, esto cambió ya que hoy en día un 34% dice no tener una estrategia definida (sino acciones no articuladas de bienestar), al mismo tiempo, el 2020 sólo un 28% consideraba que lograba comunicar y entregar efectivamente su estrategia de bienestar, hoy en día ese número aumenta en un 20%. Por lo que podemos ver, el bienestar ha pasado a ser un tema relevante, vemos un avance y las empresas continúan trabajando en la definición y mejora de su estrategia de bienestar constantemente.”

Para Molina, la pandemia fue un factor determinante en la importancia que se les da al interior de las organizaciones el bienestar emocional, pero afirma que ha influido el cambio generacional al interior de éstas. “Hoy en día, a diferencia de lo que era antiguamente y en especial los hombres, las generaciones nuevas están mucho más abiertas a hablar de sus problemas emocionales y a no guardárselos como se hacía antiguamente, eso impacta directamente en la mayor importancia del bienestar emocional”.

Proyecciones

Al ser consultados por cuáles serían los mayores desafíos en la entrega efectiva de programas de bienestar en los próximos tres años en su organización, las respuestas fueron: Aumento de los costos (65%), el apoyo financiero insuficiente (43%) y la falta de datos para medir los resultados del programa o cambios en el comportamiento de los empleados (38%).

Al ahondar en cada una de las dimensiones del bienestar, los encuestados señalan que en cuanto al bienestar emocional, una de las mayores preocupaciones para la fuerza laboral de las organizaciones es la salud mental ( 85%) y el estrés y burnout (agotamiento crónico) ( 83%). Dentro de los programas que tienen en la actualidad un 73% señaló promover u ofrecer soluciones de atención virtual para las afecciones de salud mental y el 21% de los empleados señala estar de acuerdo en que las iniciativas y recursos proporcionados por su empleador los han ayudado a mejorar su salud mental. Sobre las tendencias en los próximos tres años, un 46% declara que implementar o rediseñar el programa de asistencia al empleado será parte de los programas emergentes, así como también, un 35% medir el estrés de los empleados y sus causas principales.

En cuanto al bienestar físico, los empleadores señalan que las tendencias de los próximos años serán patrocinar programas que se dirijan a casos específicos o enfermedades crónicas y un 30% a patrocinar agrupaciones de empleados enfocadas en el bienestar físico, ya sea en el lugar de trabajo o virtualmente. Por otra parte los empleados señalan en un 30% que están de acuerdo en que los recursos o iniciativas ofrecidos por su empleador los han animado a vivir un estilo de vida más saludable. En cuanto a programas más relevantes dentro de las organizaciones un 89% señala ofrecer las vacunas recomendadas y un 70% promover el uso de atención virtual. Para el ejecutivo de Health & Benefits, el tema físico siempre va a ser relevante en las empresas " ya que va muy de la mano con la salud y poder controlar mejor algunas enfermedades que podrían ser catastróficas”, afirma Molina.

Sobre el bienestar social, el 81% de los empleadores declara que es una prioridad importante en los próximos tres años y que el 62% dice que son efectivos en crear un sentido de comunidad y pertenencia entre los empleados, aunque ven con preocupación ( 43%) que en la fuerza laboral hay falta de conexiones y soledad. No obstante declaran que se han implementado actualmente en un 68% programas e iniciativas, de diversidad, equidad e inclusión y un 65% proporcionar y comunicar una estrategia de diversidad e inclusión. En cuanto a las tendencias a tres años, el 35% señala incorporar prioridades de diversidad, equidad e inclusión en el diseño de los programas de beneficios, así como también vincular el bienestar a las prioridades medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), incluida la resiliencia climática. Los empleados por su parte, señalan que sienten una fuerte conexión con sus compañeros de trabajo ( 46%).