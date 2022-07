Subsecretaría de Previsión Social refuerza su equipo con nuevos asesores de cara a la reforma de pensiones

Con nuevos asesores está reforzando su equipo la subsecretaría de Previsión Social que lidera Christian Larraín, la que cumplirá un rol esencial en el diseño de la reforma de pensiones que impulsará el gobierno de Gabriel Boric.

El mes pasado se incorporaron al menos dos expertos a la cartera: el economista Marco Morales, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales (UDP) y Ph.D. en Economía de la Universidad de Boston; y Cristóbal Leiva, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, con experiencia en el sector privado en áreas de control de gestión, planificación y proyectos.

Ambos se integraron al grupo de asesores que ya está trabajando desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que está conformado por el doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley, Andras Uthoff, y María José Becerra, economista de la Universidad de Chile, con especialización en desarrollo económico en la London School of Economics and Political Science, y quien se desempeña como jefa de estudios de la Subsecretaría de Previsión Social.

Hace un par de semanas también se sumó a la subsecretaria Katia Soto, abogada de la Universidad Austral de Chile con un magíster en Derecho con mención en derecho económico de la Universidad de Chile y diplomado en regulación y libre competencia de esta última casa de estudios. Soto también tiene experiencia de más de diez años en los sectores público y privado, y ahora se desempeña como jefa de la Dirección de Coordinación Institucional de la Subsecretaría.

Las áreas de interés de Marco Morales son econometría de series de tiempo, econometría financiera, valoración de activos financieros, pensiones y rentas vitalicias. Anteriormente se desempeñó como jefe de la División de Estudios de la Superintendencia de Valores y Seguros, asesor del Ministerio de Hacienda y economista del Departamento de Estudios de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Morales también ha sido consultor de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), de la División de Asuntos Corporativos de la OCDE, de la División de Operaciones y Política del Sector Financiero del Banco Mundial, así como de la División de Estadísticas y Proyecciones de la CEPAL. Desde 2015 es miembro del Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones.

Ha publicado en revistas académicas internacionales, como Insurance: Mathematics & Economics, Journal of Risk and Insurance, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Journal of Pension Economics and Finance, International Review of Finance, Applied Economics, Journal of Applied Statistics, Statistical Methods & Applications, Macroeconomic Dynamics y Emerging Markets Finance and Trade en temas relacionados a pensiones, rentas vitalicias, riesgo de longevidad, entre otras materias vinculadas a los mercados financieros.

Las nuevas contrataciones de la subsecretaría se suman al resto de asesores que ya venían trabajando en la reforma, como Natalia Arena Muñoz, abogada de la Universidad de Chile. Desde el año 2015 a 2017 se desempeñó en la subsecretaría de Previsión Social. Ese año se trasladó al Ministerio de Hacienda, donde participó en la reforma de pensiones del gobierno de la expresidenta Bachelet. Fue abogada asistente en el Tribunal Constitucional, como abogada asistente.

También está en el equipo Gonzalo Cid, asesor en el gabinete ministerial, economista, con experiencia y conocimiento en políticas públicas, en previsión social, mercado laboral y esquemas de pensiones.