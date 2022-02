Tesla le dice a un juez federal que la SEC está acosando a Elon Musk y a la compañía

Tesla Inc. acusó a los reguladores de Estados Unidos de acosar al director ejecutivo, Elon Musk, sobre cumplimiento de un acuerdo regulatorio del 2018, que buscaba restringir su uso de redes sociales.

En una carta presentada el jueves ante un juez federal que supervisó ese acuerdo, los abogados de la empresa denunciaron que la Comisión de Bolsa y Valores (o SEC por sus siglas en inglés) está realizando investigaciones infundadas sobre Musk y Tesla. A principios de este mes, el fabricante de autos eléctricos reveló que los reguladores enviaron una citación el año pasado que buscaba información que mostrara cómo la compañía y su CEO estaban cumpliendo con los términos del acuerdo.

La SEC no ha distribuido US$ 40 millones en multas a los accionistas supuestamente perjudicados por los tuits de Musk en 2018 donde decía que planeaba privatizar Tesla, según la carta. La SEC alegó que las declaraciones de Musk no eran veraces. La demanda del regulador del 2018 finalmente condujo a un inusual acuerdo, en el que los abogados de Tesla debían preautorizar ciertos tuits del CEO y otras declaraciones públicas.

En diciembre, la jueza de distrito de Estados Unidos en Manhattan, Alison Nathan, descubrió que una empresa designada para distribuir el dinero a los accionistas no había enviado a la corte los informes de estado requeridos y los estados contables trimestrales sobre sus esfuerzos. La empresa, Rust Consulting Inc., le dijo a la jueza en enero que todavía estaba trabajando con la SEC en el plan de distribución.

Generalmente, la SEC distribuye el 80% de los fondos disponibles en un caso a los accionistas dentro de los dos años posteriores a la aprobación del plan de distribución, según el último informe anual de la SEC.

“La SEC parece estar apuntando a Musk y Tesla con una investigación implacable en gran parte porque Musk sigue siendo un crítico abierto del gobierno”, escribió el abogado Alex Spiro en la carta a la jueza Nathan.

Musk ridiculiza con frecuencia a los funcionarios del gobierno a pesar de su necesidad de trabajar con los reguladores que desempeñan un papel en la supervisión tanto de Tesla como de SpaceX, la compañía de cohetes que él fundó. Ha apuntado con sus críticas a la SEC, a los reguladores de seguridad en las carreteras (seguridad de tránsito) y a la Administración Federal de Aviación, cuya división espacial la ha calificado como “fundamentalmente rota”. Musk también ha criticado las políticas públicas, como los incentivos financieros para estimular la adopción de vehículos eléctricos.

La SEC tendrá que responder a la carta de Tesla, pero “tiene todas las razones para seguir persiguiéndolo”, afirmó Adam Pritchard, profesor de derecho de la Universidad de Michigan que se especializa en regulación de valores.

Los reguladores podrían pedirle a la jueza Nathan que determine que Musk violó el acuerdo y buscar sanciones hasta que cumpla, dijo Pritchard.

La jueza Nathan se negó previamente a hacer eso en 2019 cuando la SEC le dijo que Musk debía ser declarado en desacato por tuits que violaban las reglas. La jueza les dijo a las dos partes que “se pusieran los pantalones de razonabilidad” y encontraran una manera de resolver la disputa.

“En algún momento, el tribunal puede decir, esto fue un error. No deberíamos haber hecho esto porque las partes no pueden ponerse de acuerdo sobre si se cumplen los términos de la orden’”, afirmó Pritchard. “El tribunal no puede estar en el negocio de supervisar a este particular funcionario de una empresa pública en el día a día”.

Un vocero de la SEC se negó a comentar.

En 2018, Musk se metió en problemas por un tuit que decía que tenía “fondos asegurados” para privatizar Tesla a US$ 420 la acción. La SEC alegó que Musk nunca había discutido un acuerdo privado y que su declaración, que hizo que las acciones de Tesla se dispararan, constituía un fraude.

Musk y Tesla resolvieron la demanda de la SEC al acordar cada uno pagar US$ 20 millones, y Musk renunció como presidente de la junta además de aceptar la política de Twitter. Pero continuó antagonizando a la SEC, tuiteando en julio del 2020: “SEC, acrónimo de tres letras, la palabra del medio es Elon”.

La carta de Spiro sugiere que Tesla y Musk lamentan haber llegado a ese acuerdo y aceptar la política de supervisión de las redes sociales, que aprobó la jueza Nathan. La jueza, no la SEC, debe determinar si Musk y Tesla violaron la política u otros términos del acuerdo, según Spiro.

La carta alega que hay investigaciones en serie, incluida una instancia en la que la SEC cerró una investigación solo para abrir una nueva casi al mismo tiempo.

La compañía decidió resolver la demanda porque creía que el dinero de la multa iría a los accionistas de Tesla, dijo.

“Cuando Musk y Tesla acordaron los decretos de consentimiento en 2018, Tesla era una empresa menos madura”, escribió Spiro. “Musk y Tesla entendieron que llegar a un acuerdo con la SEC finalmente terminaría con el acoso de la SEC y, lo que es más importante, convertiría a este tribunal, y no solo a la SEC, en el monitor de cualquier problema de cumplimiento percibido en el futuro”.

La carta no es el primer indicio de fricción sobre cómo Musk y Tesla siguen la política de redes sociales. Los abogados de la SEC informaron a Tesla en 2020 que el uso de Twitter por parte de Musk había violado dos veces la política de aprobación previa, informó The Wall Street Journal el año pasado.

Los tuits preocupantes incluyeron una publicación del 1 de mayo del 2020, en la que Musk dijo: “El precio de las acciones de Tesla es demasiado imo”, usando una abreviatura (en inglés “imo”) de “en mi opinión”. Las acciones de Tesla cayeron después de ese tuit.