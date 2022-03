TikTok lucha por encontrar el equilibrio en tiempos de guerra

TikTok explotó como una aplicación de redes sociales con simples y tontos videos de lip-sync (mover los labios con una canción de fondo, haciendo como que la cantas), movimientos de baile y bromas. Ahora, algunos usuarios están creando flujos interminables de memes de guerra y propaganda estatal que están influyendo en las perspectivas globales sobre el conflicto en Ucrania.

Esa transformación enfrenta a la aplicación de videos cortos, cuya empresa matriz es el gigante tecnológico chino ByteDance Ltd., con uno de sus mayores desafíos desde que se lanzó hace unos cinco años.

A medida que aumentan las tensiones entre Rusia y Ucrania, TikTok lucha internamente respecto de cómo lidiar con su mayor papel en la geopolítica, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Algunos de los moderadores de contenido de TikTok han tenido problemas para decidir si evitar recomendar ciertas publicaciones, eliminarlas de la aplicación o restringir las cuentas de los creadores, afirmaron.

Los moderadores de contenido también han estado confundidos acerca de cómo lidiar con algunos clips marcados por los sistemas de filtrado de contenido de la aplicación, dijeron las personas. Sin instrucciones detalladas para contenido relacionado con la guerra, los gerentes de nivel junior se encargaron de ir refinando las reglas a medida que avanzaban, señalaron. El resultado fue que existieron inconsistencias en el tratamiento de contenido similar, agregaron.

“Seguimos respondiendo a la guerra en Ucrania con mayores recursos de seguridad y protección para detectar amenazas emergentes y eliminar la desinformación dañina”, afirmó una vocera de TikTok.

Una vista aérea muestra un edificio residencial destruido por los bombardeos, mientras continúa la invasión rusa en Ucrania, la foto es del asentamiento de Borodyanka en la región de Kiev el 3 de marzo. FOTO: MAKSIM LEVIN/REUTERS

El domingo, TikTok dio su mayor paso hasta el momento, suspendiendo la subida de nuevos videos y las transmisiones en vivo desde Rusia, citando la seguridad de sus empleados después de que Rusia aprobara una nueva ley de “noticias falsas” (fake news). La medida, que vino después de la retirada de sus operaciones en el país por parte de otras importantes empresas tecnológicas y de medios de comunicación, fue notable dado que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, tiene su sede en Beijing, donde el gobierno se ha abstenido de apoyar las sanciones occidentales contra Rusia.

Esto se produjo aproximadamente una semana después de que TikTok dijera que restringiría el acceso a algunas cuentas de medios controlados por el estado ruso, incluidos RT y Sputnik, en la Unión Europea. En una señal de la gravedad del asunto, TikTok notificó a los ejecutivos de ByteDance en Beijing, quienes no impugnaron la decisión, dijo una persona familiarizada con el asunto. Una vocera de TikTok sostuvo que su director ejecutivo tiene plena autonomía para todas las decisiones sobre las operaciones de TikTok.

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, los usuarios de las redes sociales han devorado fotos y videoclips subidos a plataformas como TikTok, Facebook de Meta Platforms Inc., Twitter Inc. y YouTube de Google. TikTok en particular ha brindado una visión en terreno, a menudo visceral, de la guerra moderna, pero los investigadores de las redes sociales dicen que también se ha convertido en un semillero de información poco confiable.

“La gente va a TikTok para entretenerse, pero recibe información poco clara e incluso engañosa sobre la guerra”, afirmó Anne Kruger, directora del grupo de investigación de desinformación First Draft, con sede en Sídney. Las constantes reproducciones de video de la plataforma ayudan a reforzar los mensajes, dijo.

Mientras las tropas rusas avanzaban sobre Ucrania, un video ampliamente difundido en TikTok, que mostraba aviones militares volando en formación, afirmaba ser una grabación de la invasión. PolitiFact, un sitio web de verificación de hechos (fact-check) con sede en Washington, D.C., descubrió más tarde que el video fue tomado de un desfile militar ruso a mediados del 2020. Desde entonces, el video ha sido eliminado.

Otro video de soldados lanzándose en paracaídas a una zona de conflicto fue visto por 20 millones de usuarios en TikTok antes de ser eliminado, luego de que se descubriera que el registro era de hace siete años, según First Draft.

A menudo, dicho contenido lleva un mensaje que busca donaciones o propinas para el creador del contenido, en un aparente esfuerzo por monetizar sus clips.

“A nivel mundial, la plataforma se ha convertido en un espacio destacado para que muchos en todo el mundo vean y se informen sobre la invasión”, afirmó Ciarán O’Connor, investigador del Instituto para el Diálogo Estratégico (o Institute for Strategic Dialogue) con sede en Irlanda. “Pero también se ha convertido en un instrumento en la guerra de la información”.

Sin duda, TikTok está lejos de ser la única plataforma que se enfrenta a información falsa. Pero O’Connor dijo que su investigación mostró que TikTok era más potente en la difusión de información falsa sobre Ucrania por parte de los medios de comunicación controlados por el estado ruso en comparación con otras redes sociales.

Analizó 12 videos de TikTok publicados por el editor en jefe de la emisora de noticias RT, vinculada al estado de Rusia, que promovían la propaganda del Kremlin de que Ucrania es un agresor. Publicado en una cuenta que no estaba etiquetada como medio estatal, los videos fueron vistos 21,3 millones de veces hasta el 8 de marzo, más de los 11 millones de visitas que obtuvo al publicar 21 videos en YouTube. La política de etiquetado de medios estatales de TikTok solo se aplica a las organizaciones.

Apenas unos días antes de que estallara la guerra en Ucrania, el personal senior de TikTok se reunió de manera online para proponer nuevas reglas a los equipos que operan la plataforma para los mercados ruso y ucraniano, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El personal provino de equipos legales, de políticas públicas y de confianza y seguridad a nivel mundial, en su mayoría con sede en las grandes bases regionales de TikTok, como Dublín y Singapur, dijeron algunas personas.

Los líderes de la aplicación de videos cortos se han estado reuniendo regularmente para discutir estrategias con las que responder a la crisis, y tiene un centro de operaciones abierto a todas horas para responder a los eventos que se vayan desarrollando, afirmó TikTok. Su equipo global de confianza y seguridad, dirigido por un jefe en Dublín, supervisa y hace cumplir sus políticas de contenido, afirmó.

Como resultado, TikTok comenzó a pasar videos relacionados con la guerra a través de bases de datos y recursos abiertos online para verificar si las imágenes habían existido online antes del conflicto, buscando identificar y eliminar imágenes antiguas de aviones de combate, bombardeos y operaciones militares que se hacían pasar como contenido reciente, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Otras plataformas se han adelantado a TikTok al abordar algunos de estos problemas.

A los pocos días de estallar el conflicto en Ucrania, Meta, Twitter y YouTube detallaron los pasos que estaban tomando para reducir la información que consideran falsa o engañosa. Las empresas introdujeron nuevas políticas y comenzaron a etiquetar y degradar publicaciones de medios rusos vinculados al estado y que contenían enlaces a los mismos.

Los tres también han detallado cómo han eliminado y suspendido cuentas, videos y publicaciones que se originaron en Rusia y que atacaban a Ucrania, o por prácticas engañosas y desinformación. TikTok no ha revelado públicamente ningún dato concreto sobre la eliminación de publicaciones y usuarios no auténticos.

El gigante tecnológico chino, ByteDance (se ve su logo en la foto), es la matriz de TikTok. FOTO: GREG BAKER/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

—Raffaele Huang, Meghan Bobrowsky contribuyeron a este artículo.