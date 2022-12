Under Armour responde a La Polar desde EE.UU.: realizó “proceso de verificación riguroso y exhaustivo” y concluyó que “las prendas son falsificadas”

Se vuelve a encender la batalla entre La Polar y Under Armour por la venta de prendas presuntamente falsificadas en las tiendas del retailer. Desde Estados Unidos, la compañía fundada el filántropo y empresario multimillonario, Kevin Plank (50) cuestionó la arremetida legal de la multienda -ligada a Leonidas Vial y Anselmo Palma- en Chile e insistió en la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público.

”Under Armour ha tomado conocimiento por los medios de comunicación que Empresas La Polar habría presentado una demanda por competencia desleal en su contra y de la empresa Forus. En ella, La Polar sostendría que la denuncia presentada por UnderArmour por delitos de falsificación y uso indebido de marca registrada se basaría en antecedentes falsos”, explicó Under Armour Inc. (UAI) a Pulso.

”Al respecto, Under Armour declara que realizó un proceso de verificación riguroso y exhaustivo de un grupo considerable de prendas comercializadas por Empresas La Polar. Este proceso incluyó un análisis experto. Las conclusiones de dicho proceso son categóricas e inequívocas: las prendas son falsificadas y en ellas se usa indebidamente la marca Under Armour”, concluyó la empresa estadounidense de ropa y accesorios deportivos.

Por medio de una declaración por escrito, La Polar insistió en que los productos que vende son originales y cuentan con la documentación y trazabilidad. Añadió también que sigue colaborando con la investigación. “Respecto a otros informes, de los que no tenemos conocimiento, nosotros tenemos la tranquilidad de que tenemos todas las certificaciones que acreditan la originalidad de los productos, por lo que cabría preguntarle a la propia marca por qué tienen ellos estas inconsistencias internas”, concluyó.

Las declaraciones de la marca deportiva se producen siete días después de que La Polar presentara ante el 22° Juzgado Civil de Santiago una demanda por competencia desleal en contra de la estadounidense y Forus, compañía controlada por la familia Swett y licenciataria de UAI en Chile.

La estrategia legal de la multinacional deportiva es encabezada por su gerencia desde sus cuarteles generales en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos. En Chile hace cuatro años lleva adelante las decisiones de la compañía, Ignacio Martínez, especialista en derecho marcario y socio de AEM Abogados. El jurista también ha representado a otras grandes marcas internacionales que enfrentan problemas de piratería en Chile, como Guess, Nintendo y Casio.

Under Armour nació en 1996 de la mano de Kevin Plank, quien por aquellos años jugaba fútbol americano de manera profesional.

Según cuentan conocedores de la industria del retail, el empresario cada cierto tiempo invita a ejecutivos de las empresas que comercializan sus productos a conocer las oficinas y los laboratorios de innovación tecnológica de los insumos que utiliza para la confección de las prendas. Aquí el estadounidense se muestra con mayor naturalidad y la instancia, que por lo general implica quedarse varios días allá, no sólo sirve para el diálogo abierto sobre los planes de la marca y sus nuevas colecciones, sino que también para fortalecer lazos de negocios.

Las mismas fuentes consultadas destacaron la relevancia que tiene para Under Armour defender la originalidad de sus piezas, pues a diferencia de otras marcas comercializadas a nivel global la compañía sigue teniendo un socio controlador que ve a la empresa como su creación.

La primera demanda

Luego de la incautación de los productos, la multitienda interpuso la semana pasada una demanda ante el 22° Juzgado Civil de Santiago por competencia desleal en contra de Forus y Under Armour.

En su arremetida legal, La Polar acuso que las empresas demandadas han desviado clientela de Empresas La Polar hacia otros competidores; y han causado un daño irreparable a la reputación de nuestra representada en el mercado y; más importante aún, a la confianza de nuestros clientes y han, afectado la honra y tranquilidad de todos los colaboradores”.

En el mismo escrito, el retailer alegó que “lo que está en juego en el presente juicio no es menor ni baladí; como es de público conocimiento, activado por una operación comunicacional y legal de las demandadas, Empresa La Polar es víctima de un verdadero linchamiento ante la opinión pública, basado en información maliciosamente manipulada, derechamente falsa y, por cierto, incompleta, cuyo puntapié inicial fue el propio accionar de las demandadas, y que no ha hecho sino crecer hasta transformarse en un escándalo público, cuyo principal perjudicado es Empresas La Polar, y su principal beneficiado la empresa Forus S.A. y su exclusividad sobre la marca Under Armour en Chile”.

“Hasta hace sólo unos meses atrás Empresas La Polar era considerada una tienda autorizada para la comercialización de productos Under Armour en Chile por la propia marca internacional, precisamente porque UAI sabía y conocía que nuestra representada vende exclusivamente productos auténticos, no sólo de esta marca sino que de todas aquellas que componen su portafolio de cara a sus clientes. Tanto así que hasta el día de hoy La Polar figura en tal calidad dentro del sitio web oficial de UAI”, concluyó la demanda.

Origen de la disputa

El conflicto entre Under Armour y La Polar salió a la luz pública luego que el 22 de noviembre efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros allanaran ocho bodegas de la multitienda por la venta de prendas deportivas falsificadas.

En aquella oportunidad, Carabineros indicó que la orden judicial del magistrado Fernando Guzmán del 1º Juzgado de Garantía de Santiago se cumplió de forma simultánea este lunes entre las 12:00 y las 14:00 horas en las ocho tiendas y bodegas investigadas.

En total, la policía uniformada incautó 57 polerones, 257 poleras y 366 pantalones de buzo, sumando en total 680 prendas avaluadas en más de $18 millones. A la fecha, el proceso de investigación está a cargo de la Fiscalía Local de Pudahuel y las primeras diligencias se llevarían a cabo en las próximas semanas.