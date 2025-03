¿Viernes Santo debe ser feriado irrenunciable?: encuesta revela qué prefieren los trabajadores para ese día

Un acalorado debate ha generado la decisión del retail de abrir sus puertas el viernes de Semana Santa, y el proyecto de ley presentado por Chile Vamos como respuesta a ello, que pretende declarar esa jornada (18 de abril de este año) como feriado irrenunciable.

La propuesta del bloque opositor generó molestia en el sector privado, especialmente en el gremio del comercio, que levantó inmediatamente la voz en contra de esa iniciativa.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, de hecho, calificó el proyecto como “populismo” y “oportunismo electoral”, por los potenciales efectos adversos en la economía.

“Anunciar una medida como esta requiere de un diálogo mucho más acabado y de un análisis del impacto que pueda tener tanto en el comercio como en las otras áreas de la economía”, dijo el dirigente.

“Una vez más vemos a los parlamentarios de manera apresurada legislando siempre contra el mismo sector. Nuestro llamado es a evitar caer en las tentaciones que ofrece un año electoral”, sostuvo Pakomio.

Qué dicen los trabajadores sobre viernes santo irrenunciable. En la imagen, José Pakomio, presidente de la CNC:

“Más allá del impacto económico, que ya no es menor, no hay que olvidar que Chile es un Estado laico y las políticas públicas deben responder a criterios técnicos y sociales, no a convicciones religiosas de un grupo particular”, agregó.

Pero hay más antecedentes. La semana pasada, representantes sindicales de grandes retailers del país como Falabella, Ripley y Paris se reunieron con el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, para exponer su rechazo a la decisión de estas empresas de abrir sus tiendas en Viernes Santo.

Qué dicen los trabajadores sobre viernes santo irrenunciable. En la imagen, el cardenal Chomalí.

El cardenal también alzó la voz y, en entrevista con T13 Radio,manifestó que abrir ese día constituye un “error garrafal” y un “abuso de poder”.

“Hoy día lo que más necesitamos en Chile es cohesión social y con esto le están prohibiendo a muchas personas que puedan participar activamente junto a sus familias de algo que los promueve como seres humanos (…) y, además, constituye un atentado contra un derecho básico que tienen las personas de profesar la fe”, señaló.

Qué dicen los empleados

En medio de este debate, la plataforma de desarrollo de talento Trabajando.com realizó una encuesta para conocer las preferencias de la gente.

Al respecto, la consulta reveló que el 72% de los trabajadores prefiere mantener ese feriado como un día de descanso y tradición, manteniendo cerrados los locales. En cambio, un 19% considera que es mejor priorizar la productividad y abrir los comercios, mientras un 9% aún no tiene una postura clara sobre el tema.

Qué dicen los trabajadores sobre viernes santo irrenunciable. La CCS cree que las ventas del comercio se irán al mundo informal.

“Los resultados de la encuesta muestran que una gran mayoría de los colaboradores valora este día como una oportunidad para el descanso y el tiempo en familia. En esta línea, mantener el feriado contribuye a la conciliación entre la vida laboral y personal”, explicó el gerente de Marketing del portal de empleo, Rodrigo Gorostiza.

Por el otro lado, “dos de cada 10 de los encuestados considera que trabajar en Viernes Santo fomenta la productividad y ayuda a la economía, especialmente en sectores como el comercio y los servicios, que se han visto afectados en los últimos años”, detalló Gorostiza.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) estimó que el costo en ventas que implica mantener cerrado el comercio ese día oscila entre los US$ 170 millones y los US$ 200 millones, lo cual representa del orden de 4% de lo esperado para el mes de abril. En esa línea, advirtió que una parte de esas ventas terminará en el comercio informal.