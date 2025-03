CNC en picada contra Chile Vamos por proyecto para declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable

Durante la jornada de este miércoles, parlamentarios de Chile Vamos presentaron oficialmente un proyecto de ley que pretende declarar el viernes de Semana Santa (18 de abril de este año) como feriado irrenunciable.

De ser aprobado, el comercio cerraría durante ese día, algo que no cayó nada bien en el sector. El presidente de la CNC, José Pakomio, alzó la voz en ese debate y calificó el proyecto como “populismo” y “oportunismo electoral”.

“Anunciar una medida como ésta requiere de un diálogo mucho más acabado y de un análisis del impacto que pueda tener tanto en el comercio como en las otras áreas de la economía”, dijo el dirigente.

Además, el presidente de la CNC recalcó el carácter laico del Estado chileno y la necesidad de que las políticas públicas sean en esa línea: “Más allá del impacto económico, que ya no es menor, no hay que olvidar que Chile es un Estado laico y las políticas públicas deben responder a criterios técnicos y sociales, no a convicciones religiosas de un grupo particular. Si se trata de legislar sobre los feriados, debe hacerse con un enfoque integral, considerando a todos los sectores y sus necesidades y no solo para atender los requerimientos de algunos".

“Una vez más vemos a los parlamentarios de manera apresurada legislando siempre contra el mismo sector. Nuestro llamado es a evitar caer en las tentaciones que ofrece un año electoral”, concluyó Pakomio.