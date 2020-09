AFP Capital responde a Cueto e insiste en que Latam debe llamar a junta de accionistas

Al ver el desempeño de las acciones de casi 50 aerolíneas del mundo en EEUU, Europa, Asia, Latinoamérica y Medio Oriente, en promedio, los títulos han caído cerca de 50%. En el caso de Latam, la baja es de 83%. Solo una aerolínea marca una caída superior a esa: Avianca, con un retroceso de 89%. “Esto es parte del Chapter 11, un efecto muy grande en la caída del precio de la acción”, analiza Francisco Guzmán, gerente de inversiones de AFP Capital.

El ejecutivo comenta que la acción de Latam es la que más ha caído en el portafolio de la AFP, por lejos, donde tienen algo más del 2% de la propiedad. En tanto, los bonos de Latam han bajado cerca de un 70%, mientras que los papeles de Delta han caído entre 5% y 1%.

“Hoy Delta puede financiarse a 300 puntos base de spread, o algo parecido a eso. Las condiciones han cambiado harto entre abril-marzo y hoy día, porque están todos los mercados recuperados. Nosotros miramos este proceso, confiamos en la gestión de Latam y sus accionistas mayoritarios, y solo queremos más información para saber qué hacer con la inversión y cómo va a ser el futuro”, comenta Guzmán.

El ejecutivo hace esta reflexión teniendo como base las cartas que han enviado últimamente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), solicitando que la aerolínea convoque a una junta de accionistas, cuestión que fue negada en primera instancia. Pero el pasado viernes 21 de agosto, AFP Capital volvió a recurrir a la CMF para que reconsidere la negativa, frente a lo cual, Ignacio Cueto Plaza, presidente de la aerolínea, mediante una carta llamó a la gestora a que “haga apertura de sus intereses cuando en Chile argumenta defender los derechos de los accionistas de LTM y en Estados Unidos litiga como acreedor de la compañía”.

Frente a ello, Guzmán cuenta que “nosotros tenemos acciones y bonos. Fuimos a los aumentos de capital de la compañía, porque creemos en su crecimiento futuro, en la administración de la compañía, y el control y liderazgo de la familia Cueto. También lo hicimos financiando a través de deuda, y lo hicimos como lo hicieron muchos inversionistas en Chile. Algunos de ellos vendieron las acciones, arrancaron y salieron, nosotros no lo hicimos, porque creemos que Latam es una compañía que va a seguir siendo líder en el mercado latinoamericano”.

Si bien Cueto había argumentado que Capital, en su calidad de acreedor que ha seguido de cerca el proceso ante el Tribunal de Quiebras de EEUU, es “un accionista que está en pleno conocimiento del proceso en el que LTM se encuentra”, lo cierto es que la información que requiere Capital no son temas que se discutan necesariamente allí, dice Guzmán.

“Esa reorganización tiene efectos muy claros sobre la deuda de la compañía, y ahí nosotros de alguna manera estamos buscando tener la recuperación más grande posible de los bonos que teníamos. ¿Pero qué pasa en el ámbito de las acciones? ¿Vamos a perder todo, o después se va a recuperar? ¿Va a haber un aumento de capital? ¿A ese aumento de capital quiénes van a tener derecho? ¿Va a cambiar o no el control de la compañía dado ese potencial tremendo aumento de capital que tendrían que hacer después de la salida del DIP? Toda esa información y preguntas las queremos saber, y no puedo ir a hacérselas al juez de Nueva York, porque las acciones que nosotros tenemos están emitidas aquí en Chile”, comenta.

Capital, con poco más del 2% de la aerolínea, necesita reunirse con otros accionistas que sumen el 10% de la propiedad para poder llamar a junta. En ese aspecto, adelanta que ya tienen reunidos a accionistas que suman una participación cercana al 7%, “pero al final del día, lo que queremos no es interrumpir, ni impedir, ni hacer nada que no vaya en favor del bien social de la compañía. Lo que sí queremos es información (...) Como le puede pasar a cualquier accionista de una acción que prácticamente ha caído un 90%, y que lo mínimo que quiere es saber si va a perder todo, o va a recuperarse en algún momento del tiempo”, explica.

Consultado respecto del financiamiento DIP (Debtor In Possession), señala que “nosotros como AFP podríamos haber participado y nos invitaron al DIP, pero decidimos no ir, porque no fueron invitados todos (los accionistas). Ahí nos pareció, y por eso nos retiramos del DIP, que era mejor aclarar toda esa información”.

¿El DIP está a precio de mercado? “Que las condiciones sean las correctas o no, yo no soy quién para decirlo, lo único que puedo decir, como observador de los mercados financieros, es que las condiciones de marzo-abril de este año, versus las que hay hoy día en los mercados financieros, son tremendamente distintas”, comenta.