AFP Capital insiste a la CMF para que LATAM haga junta extraordinaria de accionistas

Hace 1 hora

Foto: Andrés Pérez/Archivo

En la carta enviada el viernes, la AFP también cuestiona que no haya grupo controlador, o que la empresa no haya informado que ya no existe, entregando una serie de antecedentes constatados en la memoria y EEFF de la firma.