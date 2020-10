Analista de renta fija de PIMCO: inversionistas ya capturaron el rebote del mercado y spreads de bonos corporativos se ubican en niveles precrisis

Luego de la inédita recuperación en los precios de los activos financieros, los actuales niveles hacen aún más compleja la búsqueda de retornos. Y es que a juicio de la administradora de activos PIMCO, identificar las compañías más y menos capaces de sobrevivir a la actual crisis es el mayor desafío que enfrentarán los inversionistas de ahora en adelante.

Una de las principales razones que explica el fuerte rebote, o la recuperación en forma de V de los mercados, radica en las lecciones que dejó las crisis financiera de 2008, lo cual permitió a los inversionistas capturar el upside.

“La experiencia de la crisis financiera ya se ha jugado, ya se aceleró el proceso de caída y recuperación porque los bancos centrales y los países aprendieron de la crisis financiera e implementaron de una manera muy agresiva los programas que sirvieron. Esto sirvió para que los inversionistas sepan que los bancos centrales inyectarán liquidez y los gobiernos fomentarán la inversión. De aquí a futuro, pensamos que los mercados se mantendrán dado la cantidad de estímulos fiscales y monetarios, pero mucho del upside ya ha sido capturado”, explicó el analista de renta fija de PIMCO, Esteban Burbano en Visión de Líderes de Itaú.

De esta forma, la administradora de fondos indica que la diferenciación entre aquellas compañías que serán capaces de sobrevivir a la crisis y aquellas que no, será la clave a futuro.

“Pensamos que existirá más diferenciación, sobre todo si hablamos en el mundo de renta fija, pues ha habido muy poca diferenciación en los mercados de bonos corporativos. En el mundo corporativo, desde el punto vista calidad de inversión y mayor riesgo, todos los mercados han subido. De aquí en adelante existirá mayor diferenciación entre compañías que van a sobrevivir y compañías que van a tener que reajustar su modelo de negocio, o bien algunas que simplemente no van a poder sobrevivir”, agrega Burbano.

En ese sentido, el analista de renta fija de PIMCO explica que los spreads de bonos corporativos ya retornaron a niveles previos a la crisis, lo cual se explica por la masiva inyección de liquidez de los bancos centrales. Sin embargo, los niveles actuales de tasas de interés y precios de bonos instala la necesidad de mirar más allá de un índice de bonos en general.

“Algunas compañías simplemente no van a poder sobrevivir, sea cual sea el perfil de liquidez del Banco Central, por eso es muy importante reconocer que no es simplemente comprar el índice deuda corporativa o deuda estructurada o deuda emergente, si no quizás discernir entre cada sector en lugar del promedio de un índice. El problema está en que hoy en día el nivel de spread está casi que al mismo nivel que antes de la crisis (...) El potencial de apreciación es menor, por eso es importante tratar de discernir pues también hay que sumar el riesgo de bancarrota”, concluye Burbano.