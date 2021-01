Barclays eleva previsiones para el petróleo en 2021; ve cierto riesgo en alza de COVID en China

Barclays elevó el lunes sus pronósticos de los precios del petróleo para 2021, impulsado por “factores transitorios” como la mejora de la demanda de combustibles de invierno debido al clima más frío, especialmente en Asia, y un dólar estadounidense más débil.

El banco mantuvo su perspectiva alcista para los precios del petróleo en la segunda mitad del año, pero dijo que los riesgos emergentes de los crecientes casos de coronavirus en China y el desvanecimiento de tales factores transitorios podrían conducir a retrocesos a corto plazo.

El banco británico dijo que elevó sus pronósticos de precios en US$ 2 dólares por barril en promedio para este año. Estimó los precios del crudo WTI en un promedio de US$ 52 por barril y los precios del Brent en US$ 55 por barril.

A las 1108 GMT del lunes, el Brent cotizaba con un alza de 51 centavos, o un 0,92%, a US$ 55,92 el barril y al WTI ganaba 56 centavos, o un 1,07%, a US$ 52,83.

Los casos de COVID-19 han aumentado en China, empañando las perspectivas de demanda en el mayor consumidor de energía del mundo, el principal pilar de fortaleza del consumo mundial de petróleo.

Pero, “el impacto del COVID-19, a pesar de sus agudos efectos sobre la demanda de movilidad, no parece, al menos por ahora, haber afectado materialmente el continuo oferta-demanda de petróleo”, dijo Barclays.